Техеран: Повторно наложените санкции срещу ядрената програма на Иран са незаконни

28 Септември, 2025 13:27 290 1

В знак на протест срещу възстановяването на санкциите Иран обяви вчера, че е извикал посланиците си от Великобритания, Франция и Германия за консултации

Техеран: Повторно наложените санкции срещу ядрената програма на Иран са незаконни - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран отхвърли санкциите на ООН срещу ядрената си програма като незаконосъобразни, след като те бяха възобновени по настояване на Германия, Франция и Великобритания, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Мярката, предприета от трите европейски държави, е несъвършена от правна и процедурна гледна точка и следователно е нищожна", написа външният министър Абас Арагчи в писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, публикувано в "Екс".

Той заяви, че влизането в сила на санкциите на ООН представлява "явно нарушение" на ядреното споразумение от 2015 г., като го нарече морално и политически неоправдано.

Арагчи каза на Гутериш, че очаква от него да попречи на трите европейски страни и САЩ да използват ООН за свои политически цели.

Санкциите влязоха в сила през нощта, след като така нареченият "механизъм за повторно задействане" беше задвижен от Германия, Франция и Великобритания, чиито подписи стоят под историческото споразумение за предотвратяване на производството на ядрени оръжия от Иран.

Западните сили се опасяват, че Иран се стреми да произведе ядрена бомба, въпреки че Техеран многократно подчертава, че ядрените му дейности са изцяло за граждански цели.

Но трите европейски сили обвиняват страната в обогатяване на уран далеч над нивата, необходими за граждански ядрени цели.

Възобновяването на инспекциите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) също беше ключово изискване.

Въпреки дипломатическите усилия в последния момент така и не беше постигнат пробив с иранските лидери, което доведе до връщането на режима на санкции, действал от 2006 до началото на 2016 г.

Мерките включват всеобхватно оръжейно ембарго, забрана за обогатяване на уран и глобално замразяване на активите на ирански лица и организации, свързани с ядрени или балистични ракетни програми.

Макар да се очаква санкциите да засилят още повече натиска върху вече отслабената иранска икономика, която е засегната от обширни едностранни мерки, наложени от САЩ, пълното въздействие на "възстановяването" на санкциите от ООН остава неясно, посочва ДПА.

В знак на протест срещу възстановяването на санкциите Иран обяви вчера, че е извикал посланиците си от Великобритания, Франция и Германия за консултации.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
