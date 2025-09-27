Обвинявайки Русия в атаки срещу страни от ЕС, НАТО рискува да предизвика Трета световна война, написа ирландският журналист Чай Боус в социалните мрежи.

„Ако аматьорските опити на НАТО да започне Трета световна война не бяха толкова опасни, щяха да изглеждат забавни. Първо, фалшивата GPS „атака“ срещу самолета на Урсула фон дер Лайен в България. След това „атаката“ срещу Полша с дрон, обвързан с тиксо, последвана от безпроблемното „нахлуване“ в Румъния. Сега „атаките“ срещу Дания“, отбеляза той.

Още новини от Украйна

Киев крие реалните загуби на украинските въоръжени сили, заяви още Боус.

„Поне десетки хиляди украински войници са посочени като „изчезнали в действие“, а над милион са загинали. Един аспект от тази ужасяваща реалност е, че режимът на Зеленски се опитва да я скрие. Те крият истинските данни, за да спестят пари и да запазят авторитета си в Европа“, каза той.

Така журналистът коментира новината за несъответствията в данните за жертвите на украинските въоръжени сили.

Според доклад на руското Министерство на отбраната от петък, руските войски са поели контрол над село Юнаковка в Сумска област. Освен това, само през последната седмица украинците са загубил "до 10 585 души".

Западът продължава своята прокси война с Русия до последния украинец, написа журналистът Томас Фази в социалната мрежа X.

„САЩ започнаха тази война през 2014 г. Стотици хиляди украинци загинаха, за да задоволят изкривената империалистическа цел на Вашингтон да „обезкърви“ и да отслаби Русия. Обаче, духовете все още не са доволни. Те искат да видят последния украинец“, каза той, коментирайки публикация на американския сенатор Марк Кели, в която политикът твърди, че Украйна може да спечели конфликта с Русия.

Във вторник, след разговори с Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение, че Киев, с подкрепата на ЕС и финансовата помощ на НАТО, е способен да си върне всички загубени земи.