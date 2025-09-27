Новини
Наблюдатели: Киев крие реалните си загуби, НАТО обвинява аматьорски Русия за атаки срещу ЕС
Наблюдатели: Киев крие реалните си загуби, НАТО обвинява аматьорски Русия за атаки срещу ЕС

27 Септември, 2025 05:50, обновена 27 Септември, 2025 06:01 1 640 31

Западът продължава своята прокси война с Москва "до последния украинец", написа журналистът Томас Фази

Наблюдатели: Киев крие реалните си загуби, НАТО обвинява аматьорски Русия за атаки срещу ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обвинявайки Русия в атаки срещу страни от ЕС, НАТО рискува да предизвика Трета световна война, написа ирландският журналист Чай Боус в социалните мрежи.

„Ако аматьорските опити на НАТО да започне Трета световна война не бяха толкова опасни, щяха да изглеждат забавни. Първо, фалшивата GPS „атака“ срещу самолета на Урсула фон дер Лайен в България. След това „атаката“ срещу Полша с дрон, обвързан с тиксо, последвана от безпроблемното „нахлуване“ в Румъния. Сега „атаките“ срещу Дания“, отбеляза той.

Още новини от Украйна

Киев крие реалните загуби на украинските въоръжени сили, заяви още Боус.

„Поне десетки хиляди украински войници са посочени като „изчезнали в действие“, а над милион са загинали. Един аспект от тази ужасяваща реалност е, че режимът на Зеленски се опитва да я скрие. Те крият истинските данни, за да спестят пари и да запазят авторитета си в Европа“, каза той.

Така журналистът коментира новината за несъответствията в данните за жертвите на украинските въоръжени сили.

Според доклад на руското Министерство на отбраната от петък, руските войски са поели контрол над село Юнаковка в Сумска област. Освен това, само през последната седмица украинците са загубил "до 10 585 души".

Западът продължава своята прокси война с Русия до последния украинец, написа журналистът Томас Фази в социалната мрежа X.

„САЩ започнаха тази война през 2014 г. Стотици хиляди украинци загинаха, за да задоволят изкривената империалистическа цел на Вашингтон да „обезкърви“ и да отслаби Русия. Обаче, духовете все още не са доволни. Те искат да видят последния украинец“, каза той, коментирайки публикация на американския сенатор Марк Кели, в която политикът твърди, че Украйна може да спечели конфликта с Русия.

Във вторник, след разговори с Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение, че Киев, с подкрепата на ЕС и финансовата помощ на НАТО, е способен да си върне всички загубени земи.


Оценка 4.2 от 26 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дечко

    9 5 Отговор
    Като порасна,искам да съм наблюдател !

    Коментиран от #10

    06:04 27.09.2025

  • 3 Там

    34 19 Отговор
    все още има и умни хора !

    06:16 27.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нищо ново

    43 37 Отговор
    Кремълската хунта си има проксита и марионетки навсякъде по света.

    06:22 27.09.2025

  • 7 Захарова вчера

    28 17 Отговор
    Кой наруши международното право? Западната общност, управлявана от либерални диктаторски режими,

    Коментиран от #17

    06:28 27.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Демократ

    14 9 Отговор

    До коментар #8 от "Няма такива неща като "проруски" или":

    Про-руски е лъжа. Про-Сорос е Истината.

    Коментиран от #13, #16

    06:30 27.09.2025

  • 10 Сополанко

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дечко":

    Аз пък ще стана инфлуенсър

    06:31 27.09.2025

  • 11 Иван

    17 15 Отговор
    Укрите.......1.7 милиона убити и 3.5 милиона ранени = 5.2 милиона укри.

    06:34 27.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да!

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Демократ":

    за първи път, Чебурашко Троляшко да си. прав.. 🤣🤣🤣

    06:37 27.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Наблюдател

    1 12 Отговор

    До коментар #9 от "Демократ":

    Сорос знае как да каже истината на проскубания матрял.

    06:43 27.09.2025

  • 17 Специална Военна Опсерация

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Захарова вчера":

    Всеки крие загубите си - и Киев и Москва - нормално.

    Това което прави впечатление е разногласието на ура патриотите:

    Едните - Русия е миролюбива и не провокира! Не бехме ние!

    А другите - Европа да не се меси, че по-лошо ще става! Ние бяхме!

    Последно?

    06:50 27.09.2025

  • 18 Иван

    4 13 Отговор

    До коментар #15 от "Днес е 1421 ден от 3-дневната аахахах":

    Точно затова, овцо!!!

    06:51 27.09.2025

  • 19 Точно такива има...

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Няма такива неща като "проруски" или":

    Всичко зависи от "гледната точка"...

    06:53 27.09.2025

  • 20 Я обясни, защо Путлер

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "Няма такива неща като "проруски" или":

    изпроси севернокорейците от дебелото джyдже? Нали уж Раша е "сила" 🤣🤣🤣
    Или щото им бяха намалели рязко силиците?

    06:56 27.09.2025

  • 21 Старият виц

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Смей са , смей са ! Къв Х .. та чака !

    07:01 27.09.2025

  • 22 Раша плаща наляво и надясно

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "Няма такива неща като "проруски" или":

    да им пласират нелепата и долнопpoбна пропаганда.
    Това е истината! Вчера имаше и статия как са купили английски депутат.

    Коментиран от #23, #31

    07:02 27.09.2025

  • 23 Иван

    3 9 Отговор

    До коментар #22 от "Раша плаща наляво и надясно":

    Овцете Просто Шиле Киро и Желязков са неподкупни.

    07:05 27.09.2025

  • 24 оня с коня

    12 3 Отговор
    Тоя Наблюдател уж само наблюдава,пък се оказва че пише Статии за РИА "Новости".Всъщност нормално е,щото само с гледане Денги йок.

    07:06 27.09.2025

  • 25 007

    2 11 Отговор
    Малко бързи сметки. От 44 млн. преди войната 20% = 8.8 млн. са в окупираните територии, остават 35.2 млн. Жените са 50%, остават 17.6 млн.. Деца, старци и болни са 30% (72 г. средна продължителност на живот, децата до 18 г. и старци от 60 до 72 г. са общо 30/72=41.6666%, да приемем 30% т.е, 70% годни мъже от 17.6млн.) остават 12.3 млн. Убити иранени 3.3 млн. до сега или налични са 9 млн. за всичко, навсякъде. Затова провокират навсякъде където се сетят и могат за да се ескалира до намеса на НАТО или който се върже да им свърши започнатото 2014 г. Предполагам всички знаят тези сметки и все по-често се споменава "до последният украинец".

    Коментиран от #26

    07:08 27.09.2025

  • 26 Криви са ти "сметките "

    13 2 Отговор

    До коментар #25 от "007":

    Яж по-малко рускиФекалии!

    07:11 27.09.2025

  • 27 Иван

    1 9 Отговор
    Израелските загуби трябва да се изравнят със загубите на Украйна.

    07:11 27.09.2025

  • 28 Мишел

    0 4 Отговор
    Русия няма никакви причини да изпраща дронове над НатО. Украйна по всякакъв начин опитва да въвлече НатО във война с Русия и провокира с масови полети на безполезни дронове НатО. Засега проверяват доколко НатО може да бъде засечен откъде идва дронът. Ако се окаже, че НатО не може да разбере откъде е дронът, украинците ще направят масова провокация с взривове.

    07:16 27.09.2025

  • 29 Факт

    0 0 Отговор
    Чай си правим сами!

    07:19 27.09.2025

  • 30 Коста

    0 0 Отговор
    Има последни украинци в България, Румъния, ЕС, САЩ, Тайланд, навсякъде. Прибирайте ги и на фронта! После идва ред на българи, румънци, Източен фронт...

    07:21 27.09.2025

  • 31 И това го научи

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Раша плаща наляво и надясно":

    от медиите, нали? А чия собственост са медиите и разполагат ли те с факти за публикациите си, или това не е важно?

    07:22 27.09.2025