Обвинявайки Русия в атаки срещу страни от ЕС, НАТО рискува да предизвика Трета световна война, написа ирландският журналист Чай Боус в социалните мрежи.
„Ако аматьорските опити на НАТО да започне Трета световна война не бяха толкова опасни, щяха да изглеждат забавни. Първо, фалшивата GPS „атака“ срещу самолета на Урсула фон дер Лайен в България. След това „атаката“ срещу Полша с дрон, обвързан с тиксо, последвана от безпроблемното „нахлуване“ в Румъния. Сега „атаките“ срещу Дания“, отбеляза той.
Киев крие реалните загуби на украинските въоръжени сили, заяви още Боус.
„Поне десетки хиляди украински войници са посочени като „изчезнали в действие“, а над милион са загинали. Един аспект от тази ужасяваща реалност е, че режимът на Зеленски се опитва да я скрие. Те крият истинските данни, за да спестят пари и да запазят авторитета си в Европа“, каза той.
Така журналистът коментира новината за несъответствията в данните за жертвите на украинските въоръжени сили.
Според доклад на руското Министерство на отбраната от петък, руските войски са поели контрол над село Юнаковка в Сумска област. Освен това, само през последната седмица украинците са загубил "до 10 585 души".
Западът продължава своята прокси война с Русия до последния украинец, написа журналистът Томас Фази в социалната мрежа X.
„САЩ започнаха тази война през 2014 г. Стотици хиляди украинци загинаха, за да задоволят изкривената империалистическа цел на Вашингтон да „обезкърви“ и да отслаби Русия. Обаче, духовете все още не са доволни. Те искат да видят последния украинец“, каза той, коментирайки публикация на американския сенатор Марк Кели, в която политикът твърди, че Украйна може да спечели конфликта с Русия.
Във вторник, след разговори с Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение, че Киев, с подкрепата на ЕС и финансовата помощ на НАТО, е способен да си върне всички загубени земи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дечко
Коментиран от #10
06:04 27.09.2025
3 Там
06:16 27.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нищо ново
06:22 27.09.2025
7 Захарова вчера
Коментиран от #17
06:28 27.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Демократ
До коментар #8 от "Няма такива неща като "проруски" или":Про-руски е лъжа. Про-Сорос е Истината.
Коментиран от #13, #16
06:30 27.09.2025
10 Сополанко
До коментар #2 от "Дечко":Аз пък ще стана инфлуенсър
06:31 27.09.2025
11 Иван
06:34 27.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да!
До коментар #9 от "Демократ":за първи път, Чебурашко Троляшко да си. прав.. 🤣🤣🤣
06:37 27.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Наблюдател
До коментар #9 от "Демократ":Сорос знае как да каже истината на проскубания матрял.
06:43 27.09.2025
17 Специална Военна Опсерация
До коментар #7 от "Захарова вчера":Всеки крие загубите си - и Киев и Москва - нормално.
Това което прави впечатление е разногласието на ура патриотите:
Едните - Русия е миролюбива и не провокира! Не бехме ние!
А другите - Европа да не се меси, че по-лошо ще става! Ние бяхме!
Последно?
06:50 27.09.2025
18 Иван
До коментар #15 от "Днес е 1421 ден от 3-дневната аахахах":Точно затова, овцо!!!
06:51 27.09.2025
19 Точно такива има...
До коментар #8 от "Няма такива неща като "проруски" или":Всичко зависи от "гледната точка"...
06:53 27.09.2025
20 Я обясни, защо Путлер
До коментар #8 от "Няма такива неща като "проруски" или":изпроси севернокорейците от дебелото джyдже? Нали уж Раша е "сила" 🤣🤣🤣
Или щото им бяха намалели рязко силиците?
06:56 27.09.2025
21 Старият виц
До коментар #5 от "Путин":Смей са , смей са ! Къв Х .. та чака !
07:01 27.09.2025
22 Раша плаща наляво и надясно
До коментар #8 от "Няма такива неща като "проруски" или":да им пласират нелепата и долнопpoбна пропаганда.
Това е истината! Вчера имаше и статия как са купили английски депутат.
Коментиран от #23, #31
07:02 27.09.2025
23 Иван
До коментар #22 от "Раша плаща наляво и надясно":Овцете Просто Шиле Киро и Желязков са неподкупни.
07:05 27.09.2025
24 оня с коня
07:06 27.09.2025
25 007
Коментиран от #26
07:08 27.09.2025
26 Криви са ти "сметките "
До коментар #25 от "007":Яж по-малко рускиФекалии!
07:11 27.09.2025
27 Иван
07:11 27.09.2025
28 Мишел
07:16 27.09.2025
29 Факт
07:19 27.09.2025
30 Коста
07:21 27.09.2025
31 И това го научи
До коментар #22 от "Раша плаща наляво и надясно":от медиите, нали? А чия собственост са медиите и разполагат ли те с факти за публикациите си, или това не е важно?
07:22 27.09.2025