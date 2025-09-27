Новини
Свят »
Франция »
Осъдиха три завърнали се от Сирия във Франция жени на дълъг затвор за принадлежност към "Ислямска държава"

Осъдиха три завърнали се от Сирия във Франция жени на дълъг затвор за принадлежност към "Ислямска държава"

27 Септември, 2025 07:19, обновена 27 Септември, 2025 06:23 568 5

  • франция-
  • сирия-
  • съд-
  • ислямска държава

Те ще останат между 10 и 13 години зад решетките

Осъдиха три завърнали се от Сирия във Франция жени на дълъг затвор за принадлежност към "Ислямска държава" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Три жени получиха днес във Франция присъди от 10 до 13 години затвор за принадлежност към групировката "Ислямска държава" (ИД), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Трийсет и четири годишната Дженифър Клайн е осъдена на 11 години затвор. Нейната 67-годишна свекърва Кристин Ален е осъдена на 13 години лишаване от свобода, като тази присъда е съпроводена с условие за изтърпяване на две трети от наказанието преди евентуално условно освобождаване. Третата обвиняема, другата снаха на Кристин Ален, 42-годишната Маялен Дюар, е осъдена на 10 години лишаване от свобода с отложено изпълнение на наказанието.

Пристигнали в Сирия с децата си малко след обявяването на "халифата" през юни 2014 г., те първоначално отказват да се върнат във Франция и живеят с малка група жени от ИД. В крайна сметка те са арестувани през 2019 г. заедно с децата си и са върнати във Франция.

Тази сутрин Дженифър Клайн поднесе "искрени и дълбоки" извинения на всички "преки и непреки жертви във Франция, Сирия, Ирак и другаде" на джихадистите, както и на петте си деца.

"Не искам да ми простят, това е непростимо, но им поднасям най-дълбоките си и искрени извинения", заяви племенницата на братята Клайн, поели отговорност на атентатите от 13 ноември 2015 г. във Франция и предполагаемо загинали в Сирия.

"Аз не съм жертва, жертвите са други - тези, които организацията, към която принадлежах, е измъчвала и избивала: аз съм отговорна", заяви Маялен Дюар, преди съдът да се оттегли за обсъждане на присъдите.

Дюар, която от две години е освободена под гаранция, призна, че завръщането в затвора ще бъде катастрофа за децата й", които са настанени в приемни семейства. През сълзи тя увери, че има нужда да "се грижи за тях", за да могат да се възстановят и да бъде в състояние да ги приеме у дома си, след като прокуратурата поиска 10 години затвор за нея.

През сълзи Дженифър Клайн помоли за прошка петте си деца, които също са настанени при приемни семейства от завръщането си във Франция през 2019 година.

"Съжалявам за всичко, което са преживели заради мен [...], провалих се в ролята си на майка“, каза жената, която е съдена и за изоставяне на малолетни.

/ИЦ/

Източник: www.bta.bg


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    0 0 Отговор
    Принадлежност към Еленски и Джолани.

    06:28 27.09.2025

  • 2 Зелева чорба, препоръчвам

    3 0 Отговор
    Съжалявам че я прочетох тая статия, нищо не разбрах. Не е хубаво човек да се опитва да пише, докато е махмурлия. Виж там, като ти мине махмурлука, пробвай да я редактираш малко

    06:36 27.09.2025

  • 3 Президент Ал Джолани

    0 0 Отговор
    Аз ще ги помилвам!
    За същите неща и аз лажах в затвора но правосъдието надделя накрая.

    С Макрон станахме много гъсти, а и ми хареса костюма.

    06:47 27.09.2025

  • 4 Публикувайте им снимките де!

    0 0 Отговор
    Само имената им, нищо не ни говорят


    /Ал-Джолани/

    06:53 27.09.2025

  • 5 Геша

    1 0 Отговор
    Малко е даже. И след затвора, с отнето френско гражданство да ги натирят дърти обратно в Сирия. Върнали се брантиите във Франция.

    07:08 27.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания