The Washington Post: Русия помага на Китай да се подготви за нападение срещу Тайван

Русия помага на Китай да се подготви за нападение над Тайван, съобщава The Washington Post, цитиран от ФОКУС, позовавайки се на документи. Става въпрос за продажба на военна техника и мащабни учения за китайските въздушно-десантни войски.

В частност, документите, които са проверени от британския аналитичен център Royal United Services Institute (RUSI), свидетелстват за задълбочаване на отношенията между Москва и Пекин.

В материала се посочва, че Русия използва своя боен опит за подготовка на китайските въздушно-десантни подразделения и обучение по десантиране на бронирана техника. Според анализатори това ще засили способността на Пекин да завземе Тайван.

"В бъдещата война за Тайван доставките на петрол, газ и други природни ресурси от Москва, както и нейната голяма отбранителна промишленост, могат да се превърнат в "стратегически резерв за Китай“,заявява старши научен сътрудник по въпросите на сухопътната война в RUSI Джак Уотлинг.

Документите показват, че през октомври 2024 г. Русия е съгласила да продаде на Китай много военна техника. Става дума за 37 леки амфибийни транспортни средства BMD-4M, 11 самоходни противотанкови оръдия Sprut-SDM1 и 11 въздушно-десантни бронирани транспортни средства BTR-MDM.

Основният договор предвижда предаването на командни и наблюдателни машини и специални парашутни системи, предназначени за десантиране на тежки товари от голяма височина.

Документите свидетелстват за няколко кръга преговори, включително среща в Пекин през април 2024 г., на която Китай е поискал от Русия да ускори доставките на определени транспортни средства.

Става дума и за адаптиране на въоръжението, за да се направи съвместимо с китайския софтуер, електронните, радио- и навигационните системи. В отделни документи са изложени програми за обучение на китайски десантчици за бойно използване на въоръжението, както и системи за управление и контрол, използвани за ръководство на операциите.