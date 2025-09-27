Новини
Малък самолет падна до военно поделение в румънски град Яш

27 Септември, 2025 20:27, обновена 27 Септември, 2025 19:31 977 18

Двамата на борда са открити в съзнание

Малък самолет падна до военно поделение в румънски град Яш - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малък самолет е паднал днес следобед в двора на военно поделение в предградието Данку на североизточния румънски град Яш, където се намира склад за оръжие, съобщиха телевизия Диджи 24 и Аджерпрес, цитирани от БТА.

На борда на летателния апарат е имало двама души - пилот и пътник.

На мястото са изпратени две линейки, пожарни коли, екип на Службата за извънредни ситуации и екип на службата за спешна помощ (SMURD).

Говорителят на Инспектората за извънредни ситуации в Яш Джорджика Онофреяса заяви а Аджерпрес, че двете лица, които са били на борда, са открити в съзнание.

"Засега нямаме повече подробности, освен че пострадалите са в съзнание и в стабилно състояние", посочи на свой ред координаторът на службата за спешна помощ (SMURD) Диана Чимпоешу.

Тя добави, че двете лица ще бъдат транспортирани до болница за спешна помощ в Яш.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
