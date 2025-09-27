Малък самолет падна до военно поделение в румънски град Яш

Малък самолет е паднал днес следобед в двора на военно поделение в предградието Данку на североизточния румънски град Яш, където се намира склад за оръжие, съобщиха телевизия Диджи 24 и Аджерпрес, цитирани от БТА.
На борда на летателния апарат е имало двама души - пилот и пътник.
На мястото са изпратени две линейки, пожарни коли, екип на Службата за извънредни ситуации и екип на службата за спешна помощ (SMURD).
Говорителят на Инспектората за извънредни ситуации в Яш Джорджика Онофреяса заяви а Аджерпрес, че двете лица, които са били на борда, са открити в съзнание.
"Засега нямаме повече подробности, освен че пострадалите са в съзнание и в стабилно състояние", посочи на свой ред координаторът на службата за спешна помощ (SMURD) Диана Чимпоешу.
Тя добави, че двете лица ще бъдат транспортирани до болница за спешна помощ в Яш.
