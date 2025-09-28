Новини
Свят »
Румъния »
Бактерия уби шест деца в румънска болница

28 Септември, 2025 04:15, обновена 28 Септември, 2025 04:19 602 2

  • румъния-
  • зараза-
  • болница-
  • бактерия-
  • деца-
  • починали

Министърът на здравеопазването Александру Рогобете освободи ръководството на дирекцията за обществено здраве на окръга и поиска смяната на управителя на здравното заведение

Бактерия уби шест деца в румънска болница - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Управителят на детската болница "Света Мария" в Яш, където починахa шест деца след заразяване с бактерия доктор Каталина Йонеску, заяви, че ще анализира дали е направила нещо нередно, пише Digi24, цитирана от ФОКУС.

Вчера министърът на здравеопазването Александру Рогобете освободи ръководството на дирекцията за обществено здраве на окръга и поиска смяната на Йонеску.

Тя каза, че мерките в болницата са взети, но "може би", че е трябвало да бъдат уведомени по-рано институциите, пише News.ro.

Що се отнася до появата на бактерията Serratia Marcescens, Йонеску обясни, че тя "може да се намери във вентилацията, в канализацията, в питейната вода, в стерилни разтвори, в дезинфектанти".

Попитана дали съжалява за нещо, Йонеску отговори: "Съжалявам, че тези деца починаха".


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фанучи

    4 2 Отговор
    Чудесата на демокрацията нямат край!

    04:28 28.09.2025

  • 2 Бактерията

    0 1 Отговор
    сама ли е действала ?

    04:55 28.09.2025

