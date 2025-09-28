Бактерия уби шест деца в румънска болница

Управителят на детската болница "Света Мария" в Яш, където починахa шест деца след заразяване с бактерия доктор Каталина Йонеску, заяви, че ще анализира дали е направила нещо нередно, пише Digi24, цитирана от ФОКУС.
Вчера министърът на здравеопазването Александру Рогобете освободи ръководството на дирекцията за обществено здраве на окръга и поиска смяната на Йонеску.
Тя каза, че мерките в болницата са взети, но "може би", че е трябвало да бъдат уведомени по-рано институциите, пише News.ro.
Що се отнася до появата на бактерията Serratia Marcescens, Йонеску обясни, че тя "може да се намери във вентилацията, в канализацията, в питейната вода, в стерилни разтвори, в дезинфектанти".
Попитана дали съжалява за нещо, Йонеску отговори: "Съжалявам, че тези деца починаха".
