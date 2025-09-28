Мъск отклонил покана от перверзния финансист Епщайн да посети острова му ВИДЕО

Илон Мъск заяви, че е отказал покана от осъдения финансист на блудство с деца Джефри Епщайн да посети острова му.

„Всеки, който разпространява този фалшив наратив, заслужава презрение. Епщайн се опита да ме накара да отида на острова му, но аз отказах“, написа милиардерът на страницата си във Facebook. Той отговори на медийни съобщения, че името му се появява в документи, свързани със случая Епщайн.

Мъск многократно е призовавал правителството на САЩ да публикува всички материали, свързани със случая.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години.

Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и знаменитости от шоубизнеса.

Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.