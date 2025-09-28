Новини
Войната в Близкия изток! Доналд Тръмп обеща нещо специално в преговорите

28 Септември, 2025 17:57

Американският план от 21 точки предвижда по-специално постоянно примирие в Газа, освобождаването на израелските заложници, държани на палестинска територия, изтегляне на Израел, както и бъдещо управление на Газа без "Хамас"

Войната в Близкия изток! Доналд Тръмп обеща нещо специално в преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че може да се очаква "нещо специално, нещо безпрецедентно" в преговорите за мир в Близкия изток, в навечерието на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Имаме реална възможност да постигнем нещо велико в Близкия изток. Всички са готови за нещо специално, за нещо, което се случва за първи път. Ще успеем", написа той в платформата си "Трут соушъл".

По време на разговор с журналисти в петък Тръмп вече заяви, че смята, че има "споразумение" за Газа, след като през седмицата представи нов мирен план на няколко арабски и мюсюлмански държави, както и на Бенямин Нетаняху.

"Това ще бъде споразумение, което ще върне заложниците. Това ще бъде споразумение, което ще сложи край на войната", обеща американският президент.

Според дипломатически източник, американският план от 21 точки предвижда по-специално постоянно примирие в Газа, освобождаването на израелските заложници, държани на палестинска територия, изтегляне на Израел, както и бъдещо управление на Газа без "Хамас", чието безпрецедентно нападение атаки на 7 октомври 2023 г. предизвика войната, припомня АФП.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Православен войн на светлината

    3 0 Отговор
    И тоя бие глава в крепостната римска стена. ЙЕШУА ХАМАШИАХА

    17:59 28.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Всеки договор подписан от англосаксонец не си струва нито хартията нито мастилото с което е написан ,ако не вярвате прочетете историята за избитите индианци ,и малко оцелелите живеещи все още резервати

    18:01 28.09.2025

  • 3 Иван

    3 0 Отговор
    Преди осем години боклука Доналд Тръмп прие юдаизма.

    18:05 28.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван

    1 0 Отговор
    Хусите да ударят нацисткия Израел с Искендери.....след това Туркието.

    18:08 28.09.2025

  • 7 Иван

    3 0 Отговор
    Какво е рожденото име на нацисткия хазарски коварен сатанист Бенямин Нетаняху?

    18:11 28.09.2025

  • 8 Горски

    4 0 Отговор
    Е това е истината: "Западът за тия 25 години не се научи, че срещу себе си в Русия има мислещ и разсъждаваш човек, който ги разсъблича още като ги погледне. Не желаят да го признаят, не желаят да се променят - тогава Украйна изчезва, но и Израел изчезва...." Ама, когато си се изпуснал в гащите, някак не върви да ги сменяш пред публика, т.е. да си признаеш пред света грешките. За Бойчето да не говорим. Неговият примитивизъм е пословичен, но повтарям вината не е негова, а наша, на нашето несравнимо безхаберие. Прокълна ли ни някой бе хора, не бяха ли достатъчни петте века, двете световни войни, след които руснаците пак ни пожалиха и не позволиха да ни отнемат територии. Е докога? Ционисите се мислят за богове но ще си платят за убийствата които извършиха. Смотаняхо трябва да бъде съден за убийствата на четирдесет хиляди палестинци от които двадесет хиляди деца.

    18:11 28.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В навечерието

    1 0 Отговор
    на посещението на престъпника Бенямин Нетаняху в Белия дом, Тръмп отново за пореден път лъже. Всичко това е за вътрешна употреба заради опозицията даже във собственият му лагер. — Одобрението на американците за военните действия на Израел в Гааза е спаднало с 10 процентни пункта от предишното измерване през септември и сега е 32%, най-ниското ниво, откакто Gallup за първи път зададе въпроса през ноември 2023 г. Неодобрението на военните действия вече е достигнало над 60%. Проучване на университета Куинипиак също категорично установи, че над 60% от избирателите не одобряват изпращането на военна помощ от САЩ на Израел, докато 32% подкрепят допълнителна помощ 

    18:20 28.09.2025

  • 12 Пинокио

    2 0 Отговор
    На Дони носа не спира да расте всеки ден.

    18:21 28.09.2025

  • 13 Тръмп и план

    1 0 Отговор
    Осбенно пък и от 21 точки е нон сенс

    18:22 28.09.2025

  • 14 Не Американски план

    2 0 Отговор
    трябва да има, а ултиматум към престъпната държава Израел. И да бъде изпълнен ! Изпращането на военна помощ от САЩ на Израел отдавна трябваше да бъде преустановена. За съжаление САЩ са съочастник във всички престъпления на ционистката хунта.

    18:27 28.09.2025

  • 15 Българин

    1 0 Отговор
    Еи този Доналд не спря да се фука повече от боико тъпата сланина.Аз доналд ще спра войната в окраина за 24 часа.Аз доналд направи големия красив закон,Аз доналд ще направя нещо специално,което се случва за първи път,АЗ АЗ АЗ а един въздух под налягане.

    Коментиран от #16

    18:32 28.09.2025

  • 16 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Май Мосад и Израел са хванали Доналд Дък за топките и ко командват защото имат записите,които са около 1000 часа,от острова на Епщайн където Бай Доналд се гаври с малолетни дечица.Ще прави каквото му заповядват евреите.

    18:36 28.09.2025