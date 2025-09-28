САЩ не забраняват на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия

Съединените щати не забраняват на властите в Киев да нанасят удари дълбоко в руска територия, заяви Кийт Келог, специален президентски пратеник за Украйна, пред Fox News.
Келог беше попитан дали Доналд Тръмп и неговата администрация смятат за допустимо Киев да нанася удари дълбоко в Русия. „Вярвам, предвид изявленията на вицепрезидента Дж. Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио, отговорът на този въпрос е „да“, използвайте възможността да нанесете удари дълбоко в Русия.“
Според специалния пратеник „няма недосегаеми зони“ за Киев, когато става въпрос за цели в Русия.
Келог обаче не уточни дали тази позиция на САЩ се отнася за американските оръжия с голям обсег, прехвърлени в Киев.
Тази седмица The Wall Street Journal съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да ограничава ударите дълбоко в руска територия от Украйна с използване на американски оръжия.
Администрацията на Вашингтон все още не е взела решение относно възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последващ трансфер в Киев, въпреки искането на Володимир Зеленски, заяви Келог.
„Това решение не е взето“, каза той, визирайки подобни доставки. „Но знам, че Зеленски ги е поискал“, добави Келог, визирайки ракетите.
„От президента Тръмп ще зависи дали това ще бъде направено“, уточни той, визирайки началото на доставките.
по-рано днес бе съобщено, че администрацията във Вашингтон обсъжда възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последваща доставка до Киев.
Окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.
„Питате за „Томахоук“. Окончателното решение за това ще бъде взето от президента. Президентът ще направи това, което е в най-добрия интерес на Съединените щати. Това е движещата сила зад неговите решения във външната политика и отбраната. И ние ще приложим същата логика към този въпрос за „Томахоук“, отбеляза Ванс, говорейки за възможността за такива доставки.
„Нека президентът говори за това, но знам, че го обсъждаме в момента.“
Демократическата партия на САЩ заплашва да предизвика спиране на работата на федералното правителство в преследването на милиарди долари помощи за нелегални имигранти, каза още Ванс.
„Мисля, че американският народ трябва да обърне внимание на факта, че демократите заплашват да закрият цялото правителство, защото искат да осигурят милиарди долари здравни осигуровки на нелегални имигранти“, каза той.
„Никога не съм виждал нещо подобно. Никога не съм виждал политическа партия открито да заявява желанието си да закрие цялата важна работа на правителството. И те искат да използват това като лост, за да получат повече пари за здравни осигуровки за нелегални имигранти“, добави той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с лидерите на Конгреса и на двете партии на 29 септември, за да обсъди мерки за предотвратяване на закриването на работата на федералното правителство. На 19 септември Тръмп повдигна въпроса за възможността за замразяване на работата правителството, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроект за продължаване на финансирането до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.
1 Oлекасндр Шмирц
Коментиран от #16, #38, #78, #108, #118, #164
18:15 28.09.2025
2 питам
Коментиран от #11, #12, #89
18:16 28.09.2025
3 си дзън
Коментиран от #52, #87, #130
18:18 28.09.2025
4 ХА ХА
Коментиран от #128
18:18 28.09.2025
5 3 години СВО- милиони орки при Кобзон
18:18 28.09.2025
6 Бен Вафлек
18:18 28.09.2025
7 Българин
Коментиран от #21, #97
18:18 28.09.2025
8 Пуцин
Коментиран от #18
18:19 28.09.2025
9 Лейтенант Шмидт
Коментиран от #15
18:19 28.09.2025
10 Асен
18:19 28.09.2025
11 ХА ХА
До коментар #2 от "питам":Ско се наложи и без кацане в Украйна.
18:20 28.09.2025
12 По-важното е
До коментар #2 от "питам":На каква цена ще се купуват. И каква ще е нашата квота, разбира се на десеторна цена.
Коментиран от #31, #77
18:21 28.09.2025
13 Сталин
Коментиран от #91
18:22 28.09.2025
14 Българин
Коментиран от #24, #40, #79, #83, #99
18:22 28.09.2025
15 Чърчил
До коментар #9 от "Лейтенант Шмидт":А от нас Сенките
18:22 28.09.2025
16 Сталин
До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":Слава кокаина
18:22 28.09.2025
17 АБВ
Коментиран от #20, #29, #47
18:23 28.09.2025
18 ХА ХА
До коментар #8 от "Пуцин":Ше видиш.
18:23 28.09.2025
19 А не бе
18:25 28.09.2025
20 си дзън
До коментар #17 от "АБВ":Днешното руско ПВО може да свали само някоя девочка бе. Със селскостопански
самолети им думнаха рафинериите.
Коментиран от #26, #27
18:25 28.09.2025
21 Сталин
До коментар #7 от "Българин":Като ни нападне Турция този път руските няма да спасяват нещастните з@дници на цървулите ,по добре си купувайте палми защото нашите партньори от САЩ изтъргуваха България с Турция,затова султан Ердоган беше при Бай Дъмп тази седмица
Коментиран от #98
18:25 28.09.2025
22 ООрана държава
Коментиран от #112
18:26 28.09.2025
23 Цар Трън
Смешко.
18:26 28.09.2025
24 АБВ
До коментар #14 от "Българин":Украйна не може да си даде нещо, защото просто не го е имала.Ядреното оръжие бе на СССР, а негов единствен наследник е Русия. Беларус и Казахстан също предадоха ЯО, което беше на тяхна територия, без да имат никакви проблеми и досега с Русия.
18:27 28.09.2025
25 Берлин
Вашингтон и Ню Йорк на 25.
Следите ли ми мисълта?
Коментиран от #33, #51
18:29 28.09.2025
26 Бен Вафлек
До коментар #20 от "си дзън":Как си? Искаш ли пак да се Видим?
18:29 28.09.2025
27 АБВ
До коментар #20 от "си дзън":"Днешното руско ПВО може да свали само някоя девочка бе. Със селскостопански
самолети им думнаха рафинериите."
Не се напрягай ! Чел съм и по-глупави неща от теб.
Коментиран от #92, #101
18:29 28.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ХА ХА
До коментар #17 от "АБВ":Точно тва дето си написал не е вярно, тя затова лети ниско шот е под всекви радарите. В русия терена е идеален за нея, тя за това е измислена.
18:33 28.09.2025
30 Мим
18:33 28.09.2025
31 ХА ХА
До коментар #12 от "По-важното е":По, по важно е че и ти ще даваш пари за тепаненавата.
Коментиран от #132
18:37 28.09.2025
32 Ниско Ренде
ДРУГИТЕ 14 РЕПУБЛИКИ БИВШИ ОТ СССР СА ДОБРЕ УРКИТЕ ГЛУПЕНДАРИ ЗЛЕ.
18:39 28.09.2025
33 ХА ХА
До коментар #25 от "Берлин":Как се следи нещу дет го нема.
18:40 28.09.2025
34 Ццц
18:44 28.09.2025
35 Сатана Z
Коментиран от #106
18:45 28.09.2025
36 ПОПОВ
18:47 28.09.2025
37 Обективни истини
18:51 28.09.2025
38 1111
До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":Слава Кокаiне!!!
18:51 28.09.2025
39 Рижак
Натискай си дупарата, че ще ядеш попарата!
18:54 28.09.2025
40 1111
До коментар #14 от "Българин":Поредният балък, който е пропуснал, че ядрените ракети няма как да са били на Украйна, че да ги дава и доброволно. Аман от лаици.
Коментиран от #44
18:55 28.09.2025
41 Мосфилм
Коментиран от #48
18:56 28.09.2025
42 ,,,,,
18:56 28.09.2025
43 Зодиак
18:57 28.09.2025
44 Не прекалявай
До коментар #40 от "1111":с антифриза !
18:57 28.09.2025
45 аz СВО Победа80
18:58 28.09.2025
46 БУНКЕРА!
19:00 28.09.2025
47 Саша Грей
До коментар #17 от "АБВ":Точно защото следва терена Томахоук се засича и сваля само от въздуха. В тази връзка Израел вече отстъпи 2+1 Пейтриъта. Дано Путин го е предвидил.
19:01 28.09.2025
48 оня с коня
До коментар #41 от "Мосфилм":пиша "Отличен" без да се замисля:)
19:01 28.09.2025
49 Копейки,колко дни остават на Путлер?
Коментиран от #114
19:02 28.09.2025
50 Пора
19:03 28.09.2025
51 Ходт
До коментар #25 от "Берлин":Това според 3D анимация … Но дори и да е така колко от ядрения Арсенал н САЩ Великобритания или Франция руснаците ще свалят и колко ще поразят целта.. Макар , че няма смисъл от дискусия стигне ли се до там света свършва победител няма да има!
Коментиран от #54
19:04 28.09.2025
52 Атина Палада
До коментар #3 от "си дзън":Като в Сирия ли,когато направиха американците разногледи? Ха ха ха Идеята с томаховките е да се подиграват на Тръмп,защото в Сирия цирка с томаховките беше по времето на Тръмп (първият му мандат) и после либер.аст.ките медии в САЩ обвиниха Тръмп ,че с томаховките бил показал немощността на САЩ..Вярно тогава станаха за смях с тези томаховки.Бъди сигурен ,че втори път резил с томаховки няма да стават САЩ .
19:05 28.09.2025
53 хихи
Детониращите бутилки шампанско са поразили ограничен контингент западни туристи.
Коментиран от #56
19:06 28.09.2025
54 Атина Палада
До коментар #51 от "Ходт":Коментиращият говори за конвенционално оръжие .Орешник ,без ядрени глави .Няма ПВО,което може да спре Орешник .За другото си прав..При ЯВ ...няма да има свят..
Коментиран от #60
19:08 28.09.2025
55 Факт
19:09 28.09.2025
56 Атина Палада
До коментар #53 от "хихи":Много "туристи" в тази Украйна бре:))) В Гърция това лято нямаше толкова туристи,колкото в Украйна:)
Коментиран от #65
19:10 28.09.2025
57 Ами
В резултат на което бе улучен един трактор на летището.
Окраинците само с една стара съветска ракета улучиха едни трактор в Полша.
Така, че ако томахавките стинат до окраина ... Поляците да внимават :)
Коментиран от #62
19:13 28.09.2025
58 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
19:20 28.09.2025
59 Седящия бик
19:23 28.09.2025
60 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #54 от "Атина Палада":Това са руски фейкове.
19:23 28.09.2025
61 Копейкотрошач
19:25 28.09.2025
62 Ами
До коментар #57 от "Ами":Приматите четири години са около Донбас.
19:26 28.09.2025
63 А какво
Коментиран от #76
19:27 28.09.2025
64 Бай онзи
Коментиран от #67
19:27 28.09.2025
65 Копейкотрошач
До коментар #56 от "Атина Палада":Вратлето колко мислиш,че ще е издържи?
Коментиран от #154, #155
19:28 28.09.2025
66 Тръмп
19:29 28.09.2025
67 Ко стааа бе руски боклук?
До коментар #64 от "Бай онзи":Орешника думна в астрсхан
19:29 28.09.2025
68 аz СВОПобеда80
Ква стана тя 🤣
19:30 28.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Джентълмените
Коментиран от #88
19:31 28.09.2025
71 Запомнете
Коментиран от #121
19:32 28.09.2025
72 Слушай
До коментар #69 от "А где":БРатята роми да влязат в двора където се съхранява Мочата и се опита ли да я откраднат ,едно добро дело от ромуле
19:34 28.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гай Турий
19:35 28.09.2025
75 С ракети „Томахоук“
19:35 28.09.2025
76 "бедстващата" подводница
До коментар #63 от "А какво":Си пристигна по план в руската база в Алжир ! Ти къде мислиш че е?
19:37 28.09.2025
77 Българин
До коментар #12 от "По-важното е":Цената е 4 млн долара за ракета. ЕС е купил 1270 бройки за 9 млрд. Дългария трябва да плати 19 млн долара -32 млн лева. Това е за тая година.
19:38 28.09.2025
78 Рогач
До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":Усраина в срало !
19:39 28.09.2025
79 Цък
До коментар #14 от "Българин":Смотан, ако 404 имаха ЯО дали ще ше да има майдан?
19:40 28.09.2025
80 Окончателното решение ще бъде взето от
19:41 28.09.2025
81 "Оскар" за поддържаща роля на Тръмп
19:42 28.09.2025
82 И кой ще ги изстрелва тия ракети
Европейски натовци ли?
Ще е интересно!!!
Коментиран от #96, #104
19:45 28.09.2025
83 Тоя па
До коментар #14 от "Българин":Абе ти наистина ли го вярваш това? Че кой щеше да им даде да са държава ако не ги бяха дали. Нито Русия нито САЩ , нито Европа. Тогава Украйна беше с проруско управление, така че това беше основно условие на Запада. Ама си зелен да ги знаеш тия неща.
Коментиран от #95
19:45 28.09.2025
84 Помак
19:45 28.09.2025
85 Тръмп да прати дъжд
19:46 28.09.2025
86 Бат Петьо Парчето
19:47 28.09.2025
87 Зеления ше ги препрати на кокайновите
До коментар #3 от "си дзън":Босове по света и ше ги препродаде за кокайн и долари и евро и злато
19:48 28.09.2025
88 Така ли
До коментар #70 от "Джентълмените":А американците как стрелят?
19:48 28.09.2025
89 Отглвор
До коментар #2 от "питам":На теб специално ще ги получаваш ана.нално,купувай ваСелин буквално
19:50 28.09.2025
90 Ото Скорцени
19:51 28.09.2025
91 Тии
До коментар #13 от "Сталин":Стягай газягата ,родино мат зове
19:51 28.09.2025
92 Верно е
До коментар #27 от "АБВ":ама те тук глупавите неща и лош език се толерират.
19:52 28.09.2025
93 Тьотя
19:53 28.09.2025
94 Мдаа
19:54 28.09.2025
95 Атина Палада
До коментар #83 от "Тоя па":Украйна не са имали ЯО за да го дават! Украйна беше една от Републиките на СССР!След разпада на СССР,правоприемник става РФ и като такъв поема всички пасиви и активи на бившите си Републики.Москва е решавала къде какво да се разполага ..И в Турция има ЯО и в Англия има и в Германия,но копчето е у Вашингтон..Сиреч нито Турция има,нито Англия,нито Германия. Същото е и с Републиката Украйна -Москва е разположила там ЯО ,но копчето е у Москва .
Коментиран от #153
19:55 28.09.2025
96 Освен това
До коментар #82 от "И кой ще ги изстрелва тия ракети":Само в модерната журналистика между "Вашингтон ще праща ракети „Томахоук“" и "знам, че го обсъждаме в момента.“, няма никаква разлика.
В това се крие красотата на тази престижна професия.
19:56 28.09.2025
97 За инф.
До коментар #7 от "Българин":Никога не е има ло такава държава и такъв народ МИЛЕЗИ МЕЖДУ ПОЛСКИ И РУМЪНСКИ ЦИГАНИ,
19:56 28.09.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Изплюй полюциите на Путин
До коментар #98 от "Най":Че се удави бе гьотверен
19:58 28.09.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Соваж бейби
20:00 28.09.2025
103 Аз съм веган
20:00 28.09.2025
104 Атина Палада
До коментар #82 от "И кой ще ги изстрелва тия ракети":Дори и европейски натовци не могат! Единствено могат само САЩ..Военен персонал от САЩ!
Забележи - английските ракети Шадоу ,има доставени в Украйна,но не могат и англичаните да ги изстрелват ,защото имало нам си колко американски компонента в тези ракети и могат само САЩ...
Коментиран от #119
20:01 28.09.2025
105 Ами..
А миже и на хутите.
Голям кеф - от 300 милиона американци, президент стана най-тъ.поумния...
20:01 28.09.2025
106 Путин
До коментар #35 от "Сатана Z":За мен ли говориш ,см таняк
20:02 28.09.2025
107 абе помня
20:02 28.09.2025
108 Европеец
До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":Я се скрий бе или бягай да воюваш за украинската нацистка хунта.... Все ми се струва Украйна няма да получи Томахавките, ама да видим, по вероятно е да получи искандери, А защо не и орешник....
Коментиран от #115
20:02 28.09.2025
109 А50
20:03 28.09.2025
110 Нашите копеи
20:03 28.09.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Знае
До коментар #22 от "ООрана държава":Далекобойните ракети Томахоук магат да поразяват цели в дълбочина на руската територия само с помощта на американска спътникова навигация и настройване от американски специалисти . И това ще бъдат преки удари на САЩ по територията на Русия.
20:04 28.09.2025
113 Баш Балък
20:07 28.09.2025
114 Бензъл
До коментар #49 от "Копейки,колко дни остават на Путлер?":Само на теб не ти остава много.Повярвай
20:07 28.09.2025
115 Не се
До коментар #108 от "Европеец":Плаши от томахавкитв ,ще ги поемаш анализисимо
Коментиран от #120
20:08 28.09.2025
116 коментар
20:09 28.09.2025
117 ИВАН
20:10 28.09.2025
118 укр@
До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":връщай се там да смърдиш
20:10 28.09.2025
119 Европеец
До коментар #104 от "Атина Палада":Така е .... Харесва ми коментара ти вчера за визите на българите за САЩ-точно в целта беше.. ...
20:11 28.09.2025
120 Европеец
До коментар #115 от "Не се":ДАти отговори от вежливост-не съм по тая част, за тебе не знам....
20:13 28.09.2025
121 ха ха
До коментар #71 от "Запомнете":никой няма да я спечели , защото няма да има оцелели
20:15 28.09.2025
122 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #145
20:16 28.09.2025
123 Андурил -силата на Запада
20:22 28.09.2025
124 Аугусто
Това са предатели .
Ще има и екскурзии с хеликоптери ,разбира се .
20:25 28.09.2025
125 Лично мнение
Кремълските фашисти да имат едно на ум.☝️
20:37 28.09.2025
126 Гориил
Коментиран от #131
20:39 28.09.2025
127 Копекиииии
..хах
Ще лазите
Коментиран от #140, #141
20:40 28.09.2025
128 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "ХА ХА":хас ха , ма -ха...Раша се на с ра
20:40 28.09.2025
129 В В.П.
20:41 28.09.2025
130 Това като при
До коментар #3 от "си дзън":големия пролетен Контранаступ ли?При който с Леопардите освободиха Крим, а Хаймарсите и Сторм-Шедоу събориха керченския мост?
Коментиран от #134
20:41 28.09.2025
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Хо хо хо
До коментар #31 от "ХА ХА":Сигурен ли си?
Коментиран от #167
20:42 28.09.2025
133 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #135
20:42 28.09.2025
134 Не бе Измет
До коментар #130 от "Това като при":Това като Киев за два дня.
20:43 28.09.2025
135 Костя копанара
До коментар #133 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Кремъл един метър висок.
20:44 28.09.2025
136 си дзън
20:44 28.09.2025
137 Соросотъпкач
20:45 28.09.2025
138 Пора
20:46 28.09.2025
139 Мнение
Коментиран от #144
20:47 28.09.2025
140 Пригожин
До коментар #127 от "Копекиииии":Шойгу открадна парите.
20:48 28.09.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Ицо
20:50 28.09.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 си дзън
До коментар #139 от "Мнение":Укрите те послушаха и току-що думнаха Белгород. Има заря в момента там.
Коментиран от #147
20:51 28.09.2025
145 Ще,ще,ще,
До коментар #122 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":,ще,ще,ще...🤣😂🤣
20:51 28.09.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Как, те нали го превзеха,
До коментар #144 от "си дзън":още преди да превземат Курск?
20:52 28.09.2025
148 Механик
20:53 28.09.2025
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Гориил
Коментиран от #151
20:54 28.09.2025
151 си дзън
До коментар #150 от "Гориил":То и русията да свърши бензина беше немислимо, пък виж каква стана тя.
20:57 28.09.2025
152 Не било компютри, а компоти
Едно е ясно- Томахоук за дълбоко в Русия няма да има, защото украинци не могат да го ползват. Точка по въпроса!
Тръмп няма да разреши американци да обстрелват Русия. Ако желаещи европейски натовци решат да свършат тая работа, ще стане мацано. И никакъв член 5 няма да задейства при нападение ОТ натовска държава на Русия.
21:03 28.09.2025
153 Хахахаха
До коментар #95 от "Атина Палада":Украйна нямала ЯО???? А ти знаеш ли къде се правеха ядрените ракети на СССР? Знаеш ли как се казваха и къде бяха правени ракетите, които пазеха СССР? Ще ти кажа! Ракетите Войвода, които пазеха СССР, се правеха в Днепропетровск в УССР! Дали Украйна няма специалисти и не е имала ракети, как мислиш?
21:10 28.09.2025
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Абе
До коментар #65 от "Копейкотрошач":Куряги трошиш ли?
21:13 28.09.2025
156 1111
21:14 28.09.2025
157 Силиций
Не че разрешават,ама не забраняват?
В САЩ имат ли огледала?
21:19 28.09.2025
158 А ГДЕ
До коментар #146 от "А где":Кая Калас?
21:29 28.09.2025
159 Запада си създаде полигон за изпитание
21:31 28.09.2025
160 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #162
21:32 28.09.2025
161 ЦЕНТАК В ДЕПРЕСИЯ
21:35 28.09.2025
162 ЩО ОЩЕ ЧАКА
До коментар #160 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":СТРОМ ШАДОУ не му ли стигнаха, та чака още. Нали и Фриц даваше - какво стана??
21:37 28.09.2025
163 ТОМАХАВКИТЕ ЩЕ ИДАТ ПРИ АБРАМСИТЕ
21:39 28.09.2025
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Архимандрисандрит Бибиан
21:41 28.09.2025
166 А ПРЕДЦЕДАТЕЛ СИ
21:41 28.09.2025
167 ХА ХА
До коментар #132 от "Хо хо хо":100%
21:43 28.09.2025
168 Горски
Фидел Кастро 1992 г.
21:48 28.09.2025