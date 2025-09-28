Новини
Свят »
САЩ »
САЩ не забраняват на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия

САЩ не забраняват на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия

28 Септември, 2025 18:07, обновена 28 Септември, 2025 20:37 4 333 168

  • вас-
  • ракети-
  • тръмп-
  • сащ-
  • нато-
  • украйна-
  • томахоук

Вашингтон може да прати ракети „Томахоук“ на НАТО, които да стигнат до Украйна. Окончателното решение ще бъде взето от президента Тръмп, заяви вицето му Ванс

САЩ не забраняват на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати не забраняват на властите в Киев да нанасят удари дълбоко в руска територия, заяви Кийт Келог, специален президентски пратеник за Украйна, пред Fox News.

Келог беше попитан дали Доналд Тръмп и неговата администрация смятат за допустимо Киев да нанася удари дълбоко в Русия. „Вярвам, предвид изявленията на вицепрезидента Дж. Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио, отговорът на този въпрос е „да“, използвайте възможността да нанесете удари дълбоко в Русия.“

Според специалния пратеник „няма недосегаеми зони“ за Киев, когато става въпрос за цели в Русия.

Келог обаче не уточни дали тази позиция на САЩ се отнася за американските оръжия с голям обсег, прехвърлени в Киев.

Тази седмица The Wall Street Journal съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да ограничава ударите дълбоко в руска територия от Украйна с използване на американски оръжия.

Администрацията на Вашингтон все още не е взела решение относно възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последващ трансфер в Киев, въпреки искането на Володимир Зеленски, заяви Келог.

„Това решение не е взето“, каза той, визирайки подобни доставки. „Но знам, че Зеленски ги е поискал“, добави Келог, визирайки ракетите.

„От президента Тръмп ще зависи дали това ще бъде направено“, уточни той, визирайки началото на доставките.

по-рано днес бе съобщено, че администрацията във Вашингтон обсъжда възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последваща доставка до Киев.

Окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.

„Питате за „Томахоук“. Окончателното решение за това ще бъде взето от президента. Президентът ще направи това, което е в най-добрия интерес на Съединените щати. Това е движещата сила зад неговите решения във външната политика и отбраната. И ние ще приложим същата логика към този въпрос за „Томахоук“, отбеляза Ванс, говорейки за възможността за такива доставки.

„Нека президентът говори за това, но знам, че го обсъждаме в момента.“

Демократическата партия на САЩ заплашва да предизвика спиране на работата на федералното правителство в преследването на милиарди долари помощи за нелегални имигранти, каза още Ванс.

„Мисля, че американският народ трябва да обърне внимание на факта, че демократите заплашват да закрият цялото правителство, защото искат да осигурят милиарди долари здравни осигуровки на нелегални имигранти“, каза той.

„Никога не съм виждал нещо подобно. Никога не съм виждал политическа партия открито да заявява желанието си да закрие цялата важна работа на правителството. И те искат да използват това като лост, за да получат повече пари за здравни осигуровки за нелегални имигранти“, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с лидерите на Конгреса и на двете партии на 29 септември, за да обсъди мерки за предотвратяване на закриването на работата на федералното правителство. На 19 септември Тръмп повдигна въпроса за възможността за замразяване на работата правителството, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроект за продължаване на финансирането до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Oлекасндр Шмирц

    41 115 Отговор
    Слава Украiне!

    Коментиран от #16, #38, #78, #108, #118, #164

    18:15 28.09.2025

  • 2 питам

    80 21 Отговор
    А НАТО по въздуха ли ще им препращат ракетите !!

    Коментиран от #11, #12, #89

    18:16 28.09.2025

  • 3 си дзън

    49 103 Отговор
    Томахавки с фламинга ще направят руснаците разногледи.

    Коментиран от #52, #87, #130

    18:18 28.09.2025

  • 4 ХА ХА

    27 68 Отговор
    Тия тоюахавки требеше да са там още преди три години.

    Коментиран от #128

    18:18 28.09.2025

  • 5 3 години СВО- милиони орки при Кобзон

    37 81 Отговор
    Рашите ще бъдат бити докато и последния останал жив не избяга от Украйна

    18:18 28.09.2025

  • 6 Бен Вафлек

    37 87 Отговор
    Бухай здраво по москва и ленинград, дано ватата се събуди.

    18:18 28.09.2025

  • 7 Българин

    33 108 Отговор
    България трябва да се гордее, че подпомага Украйна и нейния изтерзан народ в порива им за свобода! Питам тук присъстващите копейки-как бихте се чувствали ако утре да кажем ни нападне Турция,м? Удри по руския башибозук, без милост и жал!

    Коментиран от #21, #97

    18:18 28.09.2025

  • 8 Пуцин

    43 18 Отговор
    Ще гърмят по Киев ли ?

    Коментиран от #18

    18:19 28.09.2025

  • 9 Лейтенант Шмидт

    30 54 Отговор
    Таурусите от нас.

    Коментиран от #15

    18:19 28.09.2025

  • 10 Асен

    23 70 Отговор
    Още в началото войната трябваше да им ги пратят.

    18:19 28.09.2025

  • 11 ХА ХА

    11 25 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Ско се наложи и без кацане в Украйна.

    18:20 28.09.2025

  • 12 По-важното е

    61 16 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    На каква цена ще се купуват. И каква ще е нашата квота, разбира се на десеторна цена.

    Коментиран от #31, #77

    18:21 28.09.2025

  • 13 Сталин

    36 23 Отговор
    Войната идва НАТО трупат голямо количество военна техника и войска в Естония в момента,само на 2 часа път от Санкт Петербург,стягайте мешките за фронта

    Коментиран от #91

    18:22 28.09.2025

  • 14 Българин

    23 77 Отговор
    Яд ме е, че навремето Украйна си даде доброволно ядрените ракети на Русия! Как не си скатаха 20-30 броя бе...Сега бункерния плъх нямаше да го има, както и Москва!

    Коментиран от #24, #40, #79, #83, #99

    18:22 28.09.2025

  • 15 Чърчил

    7 15 Отговор

    До коментар #9 от "Лейтенант Шмидт":

    А от нас Сенките

    18:22 28.09.2025

  • 16 Сталин

    45 12 Отговор

    До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":

    Слава кокаина

    18:22 28.09.2025

  • 17 АБВ

    66 14 Отговор
    Явно САЩ си прочистват арсенала. Това е 50 годишна дозвукова ракета. Единственото и предимство е, че при полет следва терена, но бавната скорост и малката височина я правят лесно забележима, проследима и свалима. Не е съществена заплаха за днешното ПВО въпреки големия си радиус на действие.

    Коментиран от #20, #29, #47

    18:23 28.09.2025

  • 18 ХА ХА

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Пуцин":

    Ше видиш.

    18:23 28.09.2025

  • 19 А не бе

    66 19 Отговор
    То не бяха джавелини, Пейтриът и, ейбръмси които щяха да победят руснаците . Сега старите томаховки щели да дадат. Американските боклуци се видя че за нищо не стават

    18:25 28.09.2025

  • 20 си дзън

    22 49 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Днешното руско ПВО може да свали само някоя девочка бе. Със селскостопански
    самолети им думнаха рафинериите.

    Коментиран от #26, #27

    18:25 28.09.2025

  • 21 Сталин

    43 22 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Като ни нападне Турция този път руските няма да спасяват нещастните з@дници на цървулите ,по добре си купувайте палми защото нашите партньори от САЩ изтъргуваха България с Турция,затова султан Ердоган беше при Бай Дъмп тази седмица

    Коментиран от #98

    18:25 28.09.2025

  • 22 ООрана държава

    54 15 Отговор
    И какво ще прави зелника с тия ракетки? Ще стеля по москва, пво на русия ще ги сваля а ние на всеки изтрел ще ставаме с по половин милион долара по бедни

    Коментиран от #112

    18:26 28.09.2025

  • 23 Цар Трън

    16 4 Отговор
    има вестоносци.
    Смешко.

    18:26 28.09.2025

  • 24 АБВ

    54 14 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Украйна не може да си даде нещо, защото просто не го е имала.Ядреното оръжие бе на СССР, а негов единствен наследник е Русия. Беларус и Казахстан също предадоха ЯО, което беше на тяхна територия, без да имат никакви проблеми и досега с Русия.

    18:27 28.09.2025

  • 25 Берлин

    54 18 Отговор
    е на 12 мин. полет с “Орешник”.
    Вашингтон и Ню Йорк на 25.
    Следите ли ми мисълта?

    Коментиран от #33, #51

    18:29 28.09.2025

  • 26 Бен Вафлек

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "си дзън":

    Как си? Искаш ли пак да се Видим?

    18:29 28.09.2025

  • 27 АБВ

    28 27 Отговор

    До коментар #20 от "си дзън":

    "Днешното руско ПВО може да свали само някоя девочка бе. Със селскостопански
    самолети им думнаха рафинериите."

    Не се напрягай ! Чел съм и по-глупави неща от теб.

    Коментиран от #92, #101

    18:29 28.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ХА ХА

    15 24 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Точно тва дето си написал не е вярно, тя затова лети ниско шот е под всекви радарите. В русия терена е идеален за нея, тя за това е измислена.

    18:33 28.09.2025

  • 30 Мим

    37 8 Отговор
    А, да стигат до Киев ли,ама по точно по бункерите на зеления.Той и без това скоро ще изхвърчи и без томахоук...

    18:33 28.09.2025

  • 31 ХА ХА

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "По-важното е":

    По, по важно е че и ти ще даваш пари за тепаненавата.

    Коментиран от #132

    18:37 28.09.2025

  • 32 Ниско Ренде

    40 8 Отговор
    РЕЖИМА НА ЗЕЛЕНИЯ ЗАТРИВА УКРАЙНА.
    ДРУГИТЕ 14 РЕПУБЛИКИ БИВШИ ОТ СССР СА ДОБРЕ УРКИТЕ ГЛУПЕНДАРИ ЗЛЕ.

    18:39 28.09.2025

  • 33 ХА ХА

    8 11 Отговор

    До коментар #25 от "Берлин":

    Как се следи нещу дет го нема.

    18:40 28.09.2025

  • 34 Ццц

    24 7 Отговор
    Още не се е родил толкова умен американец, който да разбира, че е по-добре да достави Томахоук в Киев директно от установката, а не с влак.

    18:44 28.09.2025

  • 35 Сатана Z

    34 9 Отговор
    На 80 годишният нарцистичен психопат като Тръмп му е все тая дали ще живее няколко месеца повече или по-малко за сметка на милиони деца ,които ще умрат заради него.

    Коментиран от #106

    18:45 28.09.2025

  • 36 ПОПОВ

    23 3 Отговор
    С ТЕХНИТЕ БОМБИ ПО ТЕХНИТЕ ГЛАВИ

    18:47 28.09.2025

  • 37 Обективни истини

    18 5 Отговор
    Кво става бе, един път се е активирал и пуска нелепости тип пръднал хо Хъл.

    18:51 28.09.2025

  • 38 1111

    15 14 Отговор

    До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":

    Слава Кокаiне!!!

    18:51 28.09.2025

  • 39 Рижак

    24 7 Отговор
    Ракетите ще ти се върнат с всичка сила!
    Натискай си дупарата, че ще ядеш попарата!

    18:54 28.09.2025

  • 40 1111

    25 9 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Поредният балък, който е пропуснал, че ядрените ракети няма как да са били на Украйна, че да ги дава и доброволно. Аман от лаици.

    Коментиран от #44

    18:55 28.09.2025

  • 41 Мосфилм

    23 4 Отговор
    Гледайте новия касов мегахит ,,Годзила vs Орешник2" !

    Коментиран от #48

    18:56 28.09.2025

  • 42 ,,,,,

    12 2 Отговор
    Смях.......

    18:56 28.09.2025

  • 43 Зодиак

    9 12 Отговор
    Таурус.

    18:57 28.09.2025

  • 44 Не прекалявай

    5 7 Отговор

    До коментар #40 от "1111":

    с антифриза !

    18:57 28.09.2025

  • 45 аz СВО Победа80

    11 21 Отговор
    Русия умира.

    18:58 28.09.2025

  • 46 БУНКЕРА!

    9 16 Отговор
    ЦЕЛЕТЕ БУНКЕРА!!!

    19:00 28.09.2025

  • 47 Саша Грей

    11 11 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Точно защото следва терена Томахоук се засича и сваля само от въздуха. В тази връзка Израел вече отстъпи 2+1 Пейтриъта. Дано Путин го е предвидил.

    19:01 28.09.2025

  • 48 оня с коня

    12 3 Отговор

    До коментар #41 от "Мосфилм":

    пиша "Отличен" без да се замисля:)

    19:01 28.09.2025

  • 49 Копейки,колко дни остават на Путлер?

    11 20 Отговор
    Коментирайте.

    Коментиран от #114

    19:02 28.09.2025

  • 50 Пора

    10 20 Отговор
    Путинова русия си отива.

    19:03 28.09.2025

  • 51 Ходт

    19 3 Отговор

    До коментар #25 от "Берлин":

    Това според 3D анимация … Но дори и да е така колко от ядрения Арсенал н САЩ Великобритания или Франция руснаците ще свалят и колко ще поразят целта.. Макар , че няма смисъл от дискусия стигне ли се до там света свършва победител няма да има!

    Коментиран от #54

    19:04 28.09.2025

  • 52 Атина Палада

    17 7 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Като в Сирия ли,когато направиха американците разногледи? Ха ха ха Идеята с томаховките е да се подиграват на Тръмп,защото в Сирия цирка с томаховките беше по времето на Тръмп (първият му мандат) и после либер.аст.ките медии в САЩ обвиниха Тръмп ,че с томаховките бил показал немощността на САЩ..Вярно тогава станаха за смях с тези томаховки.Бъди сигурен ,че втори път резил с томаховки няма да стават САЩ .

    19:05 28.09.2025

  • 53 хихи

    15 5 Отговор
    "В резултат на удара в Одеска област бе разрушен цех на винарска фабрика, унищожени бяха над 100 хиляди бутилки вино, съобщиха от областната военна администрация."
    Детониращите бутилки шампанско са поразили ограничен контингент западни туристи.

    Коментиран от #56

    19:06 28.09.2025

  • 54 Атина Палада

    15 5 Отговор

    До коментар #51 от "Ходт":

    Коментиращият говори за конвенционално оръжие .Орешник ,без ядрени глави .Няма ПВО,което може да спре Орешник .За другото си прав..При ЯВ ...няма да има свят..

    Коментиран от #60

    19:08 28.09.2025

  • 55 Факт

    17 2 Отговор
    Така Тръмп ще се ангажира с войната, независимо дали ще минат през трета страна. Като гледам нашите са първи кандидати. Не вярвам Тръмп да го допусне.

    19:09 28.09.2025

  • 56 Атина Палада

    16 4 Отговор

    До коментар #53 от "хихи":

    Много "туристи" в тази Украйна бре:))) В Гърция това лято нямаше толкова туристи,колкото в Украйна:)

    Коментиран от #65

    19:10 28.09.2025

  • 57 Ами

    16 10 Отговор
    В предния мандат на Тръмп, САЩ изстреляха 60 томахавки към Сирия.
    В резултат на което бе улучен един трактор на летището.
    Окраинците само с една стара съветска ракета улучиха едни трактор в Полша.
    Така, че ако томахавките стинат до окраина ... Поляците да внимават :)

    Коментиран от #62

    19:13 28.09.2025

  • 58 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    5 5 Отговор
    Айдее нашите болнави и неумни подстилки хептен ще изчаткат от тези факти....😂😂😂😂😂

    19:20 28.09.2025

  • 59 Седящия бик

    8 8 Отговор
    Томахавката лети по релефа на терена !

    19:23 28.09.2025

  • 60 Изпражнението гайтанджиева

    7 10 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Това са руски фейкове.

    19:23 28.09.2025

  • 61 Копейкотрошач

    12 10 Отговор
    Жална ви майка русфиляци..Тор!!!

    19:25 28.09.2025

  • 62 Ами

    9 10 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Приматите четири години са около Донбас.

    19:26 28.09.2025

  • 63 А какво

    7 6 Отговор
    стана с бедстващата подводница ?

    Коментиран от #76

    19:27 28.09.2025

  • 64 Бай онзи

    8 6 Отговор
    Кой каквото има,това праща.Томахавки за Украйна.Орешници за Куба.

    Коментиран от #67

    19:27 28.09.2025

  • 65 Копейкотрошач

    7 8 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Вратлето колко мислиш,че ще е издържи?

    Коментиран от #154, #155

    19:28 28.09.2025

  • 66 Тръмп

    6 6 Отговор
    Изпращам 100 лъка и 50 томахавки !

    19:29 28.09.2025

  • 67 Ко стааа бе руски боклук?

    7 13 Отговор

    До коментар #64 от "Бай онзи":

    Орешника думна в астрсхан

    19:29 28.09.2025

  • 68 аz СВОПобеда80

    2 6 Отговор
    Ква стана тя 🤣
    Ква стана тя 🤣

    19:30 28.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Джентълмените

    5 8 Отговор
    едно време са се дуелирали с еднакви оръжия !А руснаците стрелят в гръб !

    Коментиран от #88

    19:31 28.09.2025

  • 71 Запомнете

    6 12 Отговор
    Русия няма да спечели тази война

    Коментиран от #121

    19:32 28.09.2025

  • 72 Слушай

    5 7 Отговор

    До коментар #69 от "А где":

    БРатята роми да влязат в двора където се съхранява Мочата и се опита ли да я откраднат ,едно добро дело от ромуле

    19:34 28.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гай Турий

    14 4 Отговор
    Ако лудото дони даде томахавки на юръбите, ТСВ е вързана в кърпа. В краен случай страната на лодото ще бъде унищожена и светът също в голяма степен. Това ли искате марионетки на глобалистите, които си строят бункери дълбоко в патагонскките планини?! Абе , кавуни? България има вредно подчинено на глобалните сатани правителство, продажно, вредно и опасно. Така че да не се радва. Веднага оставка.

    19:35 28.09.2025

  • 75 С ракети „Томахоук“

    14 2 Отговор
    Съвсем ще поскъпнат имотите в Киев ми се струва. Направо безценни ще станат следващата седмица

    19:35 28.09.2025

  • 76 "бедстващата" подводница

    10 4 Отговор

    До коментар #63 от "А какво":

    Си пристигна по план в руската база в Алжир ! Ти къде мислиш че е?

    19:37 28.09.2025

  • 77 Българин

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "По-важното е":

    Цената е 4 млн долара за ракета. ЕС е купил 1270 бройки за 9 млрд. Дългария трябва да плати 19 млн долара -32 млн лева. Това е за тая година.

    19:38 28.09.2025

  • 78 Рогач

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":

    Усраина в срало !

    19:39 28.09.2025

  • 79 Цък

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Смотан, ако 404 имаха ЯО дали ще ше да има майдан?

    19:40 28.09.2025

  • 80 Окончателното решение ще бъде взето от

    11 3 Отговор
    президента Тръмп ... но иначе "Вашингтон ще праща".... някой пак е хвърлял боб и е ловил сигнали а? И после едно е да ги пратиш, а друго е да ги получат нали?

    19:41 28.09.2025

  • 81 "Оскар" за поддържаща роля на Тръмп

    11 4 Отговор
    Желаещият (кандидат) за Нобелова награда за мир, доставя оръжия,където има американски интерес.

    19:42 28.09.2025

  • 82 И кой ще ги изстрелва тия ракети

    12 4 Отговор
    след като украинците не го могат това?
    Европейски натовци ли?
    Ще е интересно!!!

    Коментиран от #96, #104

    19:45 28.09.2025

  • 83 Тоя па

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Абе ти наистина ли го вярваш това? Че кой щеше да им даде да са държава ако не ги бяха дали. Нито Русия нито САЩ , нито Европа. Тогава Украйна беше с проруско управление, така че това беше основно условие на Запада. Ама си зелен да ги знаеш тия неща.

    Коментиран от #95

    19:45 28.09.2025

  • 84 Помак

    9 4 Отговор
    Бат Милене ..Бог високо ,Вашингтон далеко както се казва ...кат тръгнат тес ракети да не заемат да стигнат ударно по укря ...европска вайна ште има ...и ще зависи от Русия ...по скоро ште е щадяшта за хората , русите са православни и добри ..за това влачат укря 3 г за да не убиват ..а зеленски направи цирк като изби своите в буча и стотици други места - цирк

    19:45 28.09.2025

  • 85 Тръмп да прати дъжд

    10 1 Отговор
    Че съвсем става трагично в България

    19:46 28.09.2025

  • 86 Бат Петьо Парчето

    3 5 Отговор
    Трепи комуниста и това е

    19:47 28.09.2025

  • 87 Зеления ше ги препрати на кокайновите

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Босове по света и ше ги препродаде за кокайн и долари и евро и злато

    19:48 28.09.2025

  • 88 Така ли

    3 4 Отговор

    До коментар #70 от "Джентълмените":

    А американците как стрелят?

    19:48 28.09.2025

  • 89 Отглвор

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    На теб специално ще ги получаваш ана.нално,купувай ваСелин буквално

    19:50 28.09.2025

  • 90 Ото Скорцени

    5 6 Отговор
    КОМУНИСТА НЕ ЗАСЛУЖАВА ДА ЖИВЕЕ

    19:51 28.09.2025

  • 91 Тии

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Стягай газягата ,родино мат зове

    19:51 28.09.2025

  • 92 Верно е

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    ама те тук глупавите неща и лош език се толерират.

    19:52 28.09.2025

  • 93 Тьотя

    5 7 Отговор
    Копеи ,стягайте мешките и на фронту,няма да ви раня цял живот за нищоправене

    19:53 28.09.2025

  • 94 Мдаа

    8 4 Отговор
    Разделете 2 100 000 жертви от украинска страна на 1313 дни и се получава много добро число за СВО! Получава се по 1600 украински войници безврътватни загуби на ден от кървавия диктатор!

    19:54 28.09.2025

  • 95 Атина Палада

    11 4 Отговор

    До коментар #83 от "Тоя па":

    Украйна не са имали ЯО за да го дават! Украйна беше една от Републиките на СССР!След разпада на СССР,правоприемник става РФ и като такъв поема всички пасиви и активи на бившите си Републики.Москва е решавала къде какво да се разполага ..И в Турция има ЯО и в Англия има и в Германия,но копчето е у Вашингтон..Сиреч нито Турция има,нито Англия,нито Германия. Същото е и с Републиката Украйна -Москва е разположила там ЯО ,но копчето е у Москва .

    Коментиран от #153

    19:55 28.09.2025

  • 96 Освен това

    9 2 Отговор

    До коментар #82 от "И кой ще ги изстрелва тия ракети":

    Само в модерната журналистика между "Вашингтон ще праща ракети „Томахоук“" и "знам, че го обсъждаме в момента.“, няма никаква разлика.

    В това се крие красотата на тази престижна професия.

    19:56 28.09.2025

  • 97 За инф.

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Никога не е има ло такава държава и такъв народ МИЛЕЗИ МЕЖДУ ПОЛСКИ И РУМЪНСКИ ЦИГАНИ,

    19:56 28.09.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Изплюй полюциите на Путин

    3 5 Отговор

    До коментар #98 от "Най":

    Че се удави бе гьотверен

    19:58 28.09.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Соваж бейби

    12 3 Отговор
    Америка няма ли най после да спре да трови света с бомби ,и юрдеците от ЕС еко талибаните защо помагат ?За заводи ,коли ,пестициди....има проблем, за бомби няма ?Онази Грета Тулумба къде е ,няма ли да каже нещо по въпроса,или само с глупости занимава хората нали уж парадира че ги разбира нещата.

    20:00 28.09.2025

  • 103 Аз съм веган

    4 10 Отговор
    Дано уцелят мумията на Ленин.

    20:00 28.09.2025

  • 104 Атина Палада

    13 3 Отговор

    До коментар #82 от "И кой ще ги изстрелва тия ракети":

    Дори и европейски натовци не могат! Единствено могат само САЩ..Военен персонал от САЩ!
    Забележи - английските ракети Шадоу ,има доставени в Украйна,но не могат и англичаните да ги изстрелват ,защото имало нам си колко американски компонента в тези ракети и могат само САЩ...

    Коментиран от #119

    20:01 28.09.2025

  • 105 Ами..

    11 2 Отговор
    A Русия ще пратят ракети на Мадуро, който да стигнат до рижия ма.лоумник.

    А миже и на хутите.

    Голям кеф - от 300 милиона американци, президент стана най-тъ.поумния...

    20:01 28.09.2025

  • 106 Путин

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    За мен ли говориш ,см таняк

    20:02 28.09.2025

  • 107 абе помня

    10 3 Отговор
    едни томахавки в Сирия, от стотина, 3-4 стигнаха, като едната почти успя да порази целта!

    20:02 28.09.2025

  • 108 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":

    Я се скрий бе или бягай да воюваш за украинската нацистка хунта.... Все ми се струва Украйна няма да получи Томахавките, ама да видим, по вероятно е да получи искандери, А защо не и орешник....

    Коментиран от #115

    20:02 28.09.2025

  • 109 А50

    11 3 Отговор
    И Русия им праща ракети , и то по-добри.

    20:03 28.09.2025

  • 110 Нашите копеи

    2 8 Отговор
    Обичат томахоок ,аналисимо

    20:03 28.09.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Знае

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "ООрана държава":

    Далекобойните ракети Томахоук магат да поразяват цели в дълбочина на руската територия само с помощта на американска спътникова навигация и настройване от американски специалисти . И това ще бъдат преки удари на САЩ по територията на Русия.

    20:04 28.09.2025

  • 113 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Тия имат ли атоми?!? Ако да, тежко му на целия свят

    20:07 28.09.2025

  • 114 Бензъл

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Копейки,колко дни остават на Путлер?":

    Само на теб не ти остава много.Повярвай

    20:07 28.09.2025

  • 115 Не се

    2 5 Отговор

    До коментар #108 от "Европеец":

    Плаши от томахавкитв ,ще ги поемаш анализисимо

    Коментиран от #120

    20:08 28.09.2025

  • 116 коментар

    8 1 Отговор
    Надявам се, че това ще направи края на укрите една идея по-близо.

    20:09 28.09.2025

  • 117 ИВАН

    8 1 Отговор
    Големите миротворци, най мирната държава на планетата, която поголовно изтребва местното индианско население за да се настани в земите му, и до ден днешен е все така миролюбива.

    20:10 28.09.2025

  • 118 укр@

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":

    връщай се там да смърдиш

    20:10 28.09.2025

  • 119 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "Атина Палада":

    Така е .... Харесва ми коментара ти вчера за визите на българите за САЩ-точно в целта беше.. ...

    20:11 28.09.2025

  • 120 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Не се":

    ДАти отговори от вежливост-не съм по тая част, за тебе не знам....

    20:13 28.09.2025

  • 121 ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Запомнете":

    никой няма да я спечели , защото няма да има оцелели

    20:15 28.09.2025

  • 122 Пешо Волгата - 4 хилядник

    17 8 Отговор
    Бай Дончо ще даде не само "Томахоук", които ще разпердушинат руската ПВО и ПРО, но и всякакви други ракети, които американците предвиждат да изкарат от въоръжение, като АТАКАМС, а също и нови модели, като ЕРАМ и ПсРМ. Това, което няма да дадат на украинците, са новите хиперзвукови "Дарк Ийгъл", както и крилатите ракети АГМ-158. Заедно с украинските крилати ракети Фламинго, балистичните Сапсан и модернизираните "Дълъг Нептун", ще нанесат съкрушителни разрушения срещу руските военни и промишлени обекти. Кремъл ще бъде сринат до основи, както и Кримскиян Мост. Това са две от прироритетните цели. Решено е.

    Коментиран от #145

    20:16 28.09.2025

  • 123 Андурил -силата на Запада

    5 3 Отговор
    Как до Киев ,до Москва ще стигат

    20:22 28.09.2025

  • 124 Аугусто

    5 1 Отговор
    Първи трябва да намажат оловото тия с погачите .
    Това са предатели .

    Ще има и екскурзии с хеликоптери ,разбира се .

    20:25 28.09.2025

  • 125 Лично мнение

    11 6 Отговор
    САЩ ще изпрати на НАТО и балистични ракети за Украйна ,които няма да се обявяват за да се запази елемента на изненадата .
    Кремълските фашисти да имат едно на ум.☝️

    20:37 28.09.2025

  • 126 Гориил

    8 0 Отговор
    В този случай никой няма да забрани удари дълбоко в Европа.

    Коментиран от #131

    20:39 28.09.2025

  • 127 Копекиииии

    0 5 Отговор
    Малко ви остава

    ..хах

    Ще лазите

    Коментиран от #140, #141

    20:40 28.09.2025

  • 128 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "ХА ХА":

    хас ха , ма -ха...Раша се на с ра

    20:40 28.09.2025

  • 129 В В.П.

    3 2 Отговор
    Окрайната се въргаля в тинята и мизерията .Както желаят кураторите .

    20:41 28.09.2025

  • 130 Това като при

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    големия пролетен Контранаступ ли?При който с Леопардите освободиха Крим, а Хаймарсите и Сторм-Шедоу събориха керченския мост?

    Коментиран от #134

    20:41 28.09.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Хо хо хо

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ХА ХА":

    Сигурен ли си?

    Коментиран от #167

    20:42 28.09.2025

  • 133 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 4 Отговор
    Да се чете- "нямат нищо против". Украинците вече имат собствени средства за удари дълбоко в руска територия и Зеленски заяви на Тръмп, че скоро започват. Щеше да е глупаво от американска страна, да изпуснат сделки за милиарди, заради някакви сантименти към Русия. В Кремъл вече копаят вертикални тунели в които да се заврат, когато започнат украинските удари.

    Коментиран от #135

    20:42 28.09.2025

  • 134 Не бе Измет

    1 3 Отговор

    До коментар #130 от "Това като при":

    Това като Киев за два дня.

    20:43 28.09.2025

  • 135 Костя копанара

    5 3 Отговор

    До коментар #133 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Кремъл един метър висок.

    20:44 28.09.2025

  • 136 си дзън

    5 4 Отговор
    Фламинга цвъкат руски рафинерии на 3 000 километра. Сега им е прелетния сезон

    20:44 28.09.2025

  • 137 Соросотъпкач

    6 3 Отговор
    Предсмъртните вопли на Свинерайха започнаха....

    20:45 28.09.2025

  • 138 Пора

    2 4 Отговор
    Путинова русия си отива.Копрйкитр как ще се боядисват?

    20:46 28.09.2025

  • 139 Мнение

    4 3 Отговор
    Правилно!!!! Имат право да нанасят удари и по Москва. НО!!! да не реват после, че е срамно.

    Коментиран от #144

    20:47 28.09.2025

  • 140 Пригожин

    2 4 Отговор

    До коментар #127 от "Копекиииии":

    Шойгу открадна парите.

    20:48 28.09.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Ицо

    3 3 Отговор
    ИМА ЛИ РЪГАНИ ЛОПЕЙКИ

    20:50 28.09.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 си дзън

    3 5 Отговор

    До коментар #139 от "Мнение":

    Укрите те послушаха и току-що думнаха Белгород. Има заря в момента там.

    Коментиран от #147

    20:51 28.09.2025

  • 145 Ще,ще,ще,

    2 4 Отговор

    До коментар #122 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    ,ще,ще,ще...🤣😂🤣

    20:51 28.09.2025

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Как, те нали го превзеха,

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "си дзън":

    още преди да превземат Курск?

    20:52 28.09.2025

  • 148 Механик

    4 4 Отговор
    Какво прочетох в мрежата?Моди свършил в Путин.Божкее

    20:53 28.09.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Гориил

    3 0 Отговор
    Руските дронове вече са постоянно присъствие в европейското небе. Това би било немислимо само преди година.Но това е само началото.

    Коментиран от #151

    20:54 28.09.2025

  • 151 си дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #150 от "Гориил":

    То и русията да свърши бензина беше немислимо, пък виж каква стана тя.

    20:57 28.09.2025

  • 152 Не било компютри, а компоти

    1 0 Отговор
    И "Тука има-Тука нема" ? Та чак и Келог извадихте от нафталона.
    Едно е ясно- Томахоук за дълбоко в Русия няма да има, защото украинци не могат да го ползват. Точка по въпроса!
    Тръмп няма да разреши американци да обстрелват Русия. Ако желаещи европейски натовци решат да свършат тая работа, ще стане мацано. И никакъв член 5 няма да задейства при нападение ОТ натовска държава на Русия.

    21:03 28.09.2025

  • 153 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Украйна нямала ЯО???? А ти знаеш ли къде се правеха ядрените ракети на СССР? Знаеш ли как се казваха и къде бяха правени ракетите, които пазеха СССР? Ще ти кажа! Ракетите Войвода, които пазеха СССР, се правеха в Днепропетровск в УССР! Дали Украйна няма специалисти и не е имала ракети, как мислиш?

    21:10 28.09.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Копейкотрошач":

    Куряги трошиш ли?

    21:13 28.09.2025

  • 156 1111

    1 0 Отговор
    Е дълбоко, дълбоко, колко да е дълбоко? Чукотка, Камчатка и Аляска са далече!

    21:14 28.09.2025

  • 157 Силиций

    2 0 Отговор
    Щели да пратят ракети на НАТО?Ами САЩ не са ли вече в НАТО,или са "за гъби"?
    Не че разрешават,ама не забраняват?
    В САЩ имат ли огледала?

    21:19 28.09.2025

  • 158 А ГДЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #146 от "А где":

    Кая Калас?

    21:29 28.09.2025

  • 159 Запада си създаде полигон за изпитание

    2 0 Отговор
    На оръжие срещу Русия както Русия си направи полигон срещу Украйна

    21:31 28.09.2025

  • 160 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 2 Отговор
    Зеленски, каквото е поискал от Запада, в крайна сметка го е получил. Рано или късно, в малки или по- големи количества. Както каза Тръмп- "той е голям бизнесмен". "Томахоук" са вече в Украйна и е въпрос на време да ударят Кремъл и Кримският Мост. За начало. А след това- по цяла Русия. Единственият въпрос е, колко броя ще им предоставят американците. Ако вземем за пример АТАКАМС, най - вероятно ще започнат с около 100 броя.

    Коментиран от #162

    21:32 28.09.2025

  • 161 ЦЕНТАК В ДЕПРЕСИЯ

    2 0 Отговор
    Руснаците сериозно мачкат и подтискат новофашистите. Затова центажката група се превъзбужда от всяка подхвърлена глупост по мрежата.

    21:35 28.09.2025

  • 162 ЩО ОЩЕ ЧАКА

    2 0 Отговор

    До коментар #160 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    СТРОМ ШАДОУ не му ли стигнаха, та чака още. Нали и Фриц даваше - какво стана??

    21:37 28.09.2025

  • 163 ТОМАХАВКИТЕ ЩЕ ИДАТ ПРИ АБРАМСИТЕ

    1 0 Отговор
    Непобедимите танкове добре горяха.

    21:39 28.09.2025

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Архимандрисандрит Бибиан

    0 0 Отговор
    Путилифона Путйо каза каде Кремль е висок ма па зайчата барлога е дълбока и мо не дреме за блатното племе!

    21:41 28.09.2025

  • 166 А ПРЕДЦЕДАТЕЛ СИ

    0 0 Отговор
    Е казал на Тръмпи, да връщат Тайван ако искат търговските преговори да продължат. АМИ СЕГА???

    21:41 28.09.2025

  • 167 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Хо хо хо":

    100%

    21:43 28.09.2025

  • 168 Горски

    1 0 Отговор
    Ясно е на всички, че докато не я унищожат напълно западните и партньори няма да мирясат. Спрете финансовата помощ, доставките на оръжие и разузнавателните данни, и вижте какво ще се случи с Украйна! Иначе, излиза, че Запада воюва с Русия. Не че не го виждаме и разбираме това. Затова, когато дойде време да плащате, нормалните хора няма да имат да ви съчувстват. НАТО, под това прикритие води война с Русия под чужд флаг - Украйна. Те са там и участват във военните действия срещу Русия и на руска територия. Но правят декларации, че ще свалят всичко, нарушило границите на НАТО, т.е. нашето си е наше, а чуждото - общо. Това е положението. И до кога ще се играе тази игра, не зная. Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само че фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    21:48 28.09.2025