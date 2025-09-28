САЩ не забраняват на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия

Съединените щати не забраняват на властите в Киев да нанасят удари дълбоко в руска територия, заяви Кийт Келог, специален президентски пратеник за Украйна, пред Fox News.

Келог беше попитан дали Доналд Тръмп и неговата администрация смятат за допустимо Киев да нанася удари дълбоко в Русия. „Вярвам, предвид изявленията на вицепрезидента Дж. Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио, отговорът на този въпрос е „да“, използвайте възможността да нанесете удари дълбоко в Русия.“

Според специалния пратеник „няма недосегаеми зони“ за Киев, когато става въпрос за цели в Русия.

Келог обаче не уточни дали тази позиция на САЩ се отнася за американските оръжия с голям обсег, прехвърлени в Киев.

Тази седмица The Wall Street Journal съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да ограничава ударите дълбоко в руска територия от Украйна с използване на американски оръжия.

Администрацията на Вашингтон все още не е взела решение относно възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последващ трансфер в Киев, въпреки искането на Володимир Зеленски, заяви Келог.

„Това решение не е взето“, каза той, визирайки подобни доставки. „Но знам, че Зеленски ги е поискал“, добави Келог, визирайки ракетите.

„От президента Тръмп ще зависи дали това ще бъде направено“, уточни той, визирайки началото на доставките.

по-рано днес бе съобщено, че администрацията във Вашингтон обсъжда възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последваща доставка до Киев.

Окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.

„Питате за „Томахоук“. Окончателното решение за това ще бъде взето от президента. Президентът ще направи това, което е в най-добрия интерес на Съединените щати. Това е движещата сила зад неговите решения във външната политика и отбраната. И ние ще приложим същата логика към този въпрос за „Томахоук“, отбеляза Ванс, говорейки за възможността за такива доставки.

„Нека президентът говори за това, но знам, че го обсъждаме в момента.“

Демократическата партия на САЩ заплашва да предизвика спиране на работата на федералното правителство в преследването на милиарди долари помощи за нелегални имигранти, каза още Ванс.

„Мисля, че американският народ трябва да обърне внимание на факта, че демократите заплашват да закрият цялото правителство, защото искат да осигурят милиарди долари здравни осигуровки на нелегални имигранти“, каза той.

„Никога не съм виждал нещо подобно. Никога не съм виждал политическа партия открито да заявява желанието си да закрие цялата важна работа на правителството. И те искат да използват това като лост, за да получат повече пари за здравни осигуровки за нелегални имигранти“, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с лидерите на Конгреса и на двете партии на 29 септември, за да обсъди мерки за предотвратяване на закриването на работата на федералното правителство. На 19 септември Тръмп повдигна въпроса за възможността за замразяване на работата правителството, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроект за продължаване на финансирането до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.