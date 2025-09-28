Вашингтон ще праща ракети „Томахоук“ на НАТО, които да стигнат до Киев

Администрацията във Вашингтон обсъжда възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последваща доставка до Киев.
Окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.
„Питате за „Томахоук“. Окончателното решение за това ще бъде взето от президента. Президентът ще направи това, което е в най-добрия интерес на Съединените щати. Това е движещата сила зад неговите решения във външната политика и отбраната. И ние ще приложим същата логика към този въпрос за „Томахоук“, отбеляза Ванс, говорейки за възможността за такива доставки.
„Нека президентът говори за това, но знам, че го обсъждаме в момента.“
Демократическата партия на САЩ заплашва да предизвика спиране на работата на федералното правителство в преследването на милиарди долари помощи за нелегални имигранти, каза още Ванс.
„Мисля, че американският народ трябва да обърне внимание на факта, че демократите заплашват да закрият цялото правителство, защото искат да осигурят милиарди долари здравни осигуровки на нелегални имигранти“, каза той.
„Никога не съм виждал нещо подобно. Никога не съм виждал политическа партия открито да заявява желанието си да закрие цялата важна работа на правителството. И те искат да използват това като лост, за да получат повече пари за здравни осигуровки за нелегални имигранти“, добави той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с лидерите на Конгреса и на двете партии на 29 септември, за да обсъди мерки за предотвратяване на закриването на работата на федералното правителство. На 19 септември Тръмп повдигна въпроса за възможността за замразяване на работата правителството, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроект за продължаване на финансирането до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Oлекасндр Шмирц
Коментиран от #16
18:15 28.09.2025
2 питам
Коментиран от #11, #12
18:16 28.09.2025
3 си дзън
18:18 28.09.2025
4 ХА ХА
18:18 28.09.2025
5 3 години СВО- милиони орки при Кобзон
18:18 28.09.2025
6 Бен Вафлек
18:18 28.09.2025
7 Българин
Коментиран от #21
18:18 28.09.2025
8 Пуцин
Коментиран от #18
18:19 28.09.2025
9 Лейтенант Шмидт
Коментиран от #15
18:19 28.09.2025
10 Асен
18:19 28.09.2025
11 ХА ХА
До коментар #2 от "питам":Ско се наложи и без кацане в Украйна.
18:20 28.09.2025
12 По-важното е
До коментар #2 от "питам":На каква цена ще се купуват. И каква ще е нашата квота, разбира се на десеторна цена.
18:21 28.09.2025
13 Сталин
18:22 28.09.2025
14 Българин
Коментиран от #24
18:22 28.09.2025
15 Чърчил
До коментар #9 от "Лейтенант Шмидт":А от нас Сенките
18:22 28.09.2025
16 Сталин
До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":Слава кокаина
18:22 28.09.2025
17 АБВ
Коментиран от #20, #29
18:23 28.09.2025
18 ХА ХА
До коментар #8 от "Пуцин":Ше видиш.
18:23 28.09.2025
19 А не бе
18:25 28.09.2025
20 си дзън
До коментар #17 от "АБВ":Днешното руско ПВО може да свали само някоя девочка бе. Със селскостопански
самолети им думнаха рафинериите.
Коментиран от #26, #27
18:25 28.09.2025
21 Сталин
До коментар #7 от "Българин":Като ни нападне Турция този път руските няма да спасяват нещастните з@дници на цървулите ,по добре си купувайте палми защото нашите партньори от САЩ изтъргуваха България с Турция,затова султан Ердоган беше при Бай Дъмп тази седмица
18:25 28.09.2025
22 ООрана държава
18:26 28.09.2025
23 Цар Трън
Смешко.
18:26 28.09.2025
24 АБВ
До коментар #14 от "Българин":Украйна не може да си даде нещо, защото просто не го е имала.Ядреното оръжие бе на СССР, а негов единствен наследник е Русия. Беларус и Казахстан също предадоха ЯО, което беше на тяхна територия, без да имат никакви проблеми и досега с Русия.
18:27 28.09.2025
25 Берлин
Вашингтон и Ню Йорк на 25.
Следите ли ми мисълта?
18:29 28.09.2025
26 Бен Вафлек
До коментар #20 от "си дзън":Как си? Искаш ли пак да се Видим?
18:29 28.09.2025
27 АБВ
До коментар #20 от "си дзън":"Днешното руско ПВО може да свали само някоя девочка бе. Със селскостопански
самолети им думнаха рафинериите."
Не се напрягай ! Чел съм и по-глупави неща от теб.
18:29 28.09.2025
28 Готов за бой
18:32 28.09.2025
29 ХА ХА
До коментар #17 от "АБВ":Точно тва дето си написал не е вярно, тя затова лети ниско шот е под всекви радарите. В русия терена е идеален за нея, тя за това е измислена.
18:33 28.09.2025
30 Мим
18:33 28.09.2025