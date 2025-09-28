Вашингтон ще праща ракети „Томахоук“ на НАТО, които да стигнат до Киев

Администрацията във Вашингтон обсъжда възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последваща доставка до Киев.

Окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.

„Питате за „Томахоук“. Окончателното решение за това ще бъде взето от президента. Президентът ще направи това, което е в най-добрия интерес на Съединените щати. Това е движещата сила зад неговите решения във външната политика и отбраната. И ние ще приложим същата логика към този въпрос за „Томахоук“, отбеляза Ванс, говорейки за възможността за такива доставки.

„Нека президентът говори за това, но знам, че го обсъждаме в момента.“

Демократическата партия на САЩ заплашва да предизвика спиране на работата на федералното правителство в преследването на милиарди долари помощи за нелегални имигранти, каза още Ванс.

„Мисля, че американският народ трябва да обърне внимание на факта, че демократите заплашват да закрият цялото правителство, защото искат да осигурят милиарди долари здравни осигуровки на нелегални имигранти“, каза той.

„Никога не съм виждал нещо подобно. Никога не съм виждал политическа партия открито да заявява желанието си да закрие цялата важна работа на правителството. И те искат да използват това като лост, за да получат повече пари за здравни осигуровки за нелегални имигранти“, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с лидерите на Конгреса и на двете партии на 29 септември, за да обсъди мерки за предотвратяване на закриването на работата на федералното правителство. На 19 септември Тръмп повдигна въпроса за възможността за замразяване на работата правителството, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроект за продължаване на финансирането до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.