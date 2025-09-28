Новини
Вашингтон ще праща ракети „Томахоук“ на НАТО, които да стигнат до Киев

28 Септември, 2025 18:07, обновена 28 Септември, 2025 18:14

Окончателното решение ще бъде взето от президента Тръмп, заяви вицето му Ванс

Вашингтон ще праща ракети „Томахоук“ на НАТО, които да стигнат до Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията във Вашингтон обсъжда възможността за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на други страни от НАТО за последваща доставка до Киев.

Окончателното решение ще бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.

„Питате за „Томахоук“. Окончателното решение за това ще бъде взето от президента. Президентът ще направи това, което е в най-добрия интерес на Съединените щати. Това е движещата сила зад неговите решения във външната политика и отбраната. И ние ще приложим същата логика към този въпрос за „Томахоук“, отбеляза Ванс, говорейки за възможността за такива доставки.

„Нека президентът говори за това, но знам, че го обсъждаме в момента.“

Демократическата партия на САЩ заплашва да предизвика спиране на работата на федералното правителство в преследването на милиарди долари помощи за нелегални имигранти, каза още Ванс.

„Мисля, че американският народ трябва да обърне внимание на факта, че демократите заплашват да закрият цялото правителство, защото искат да осигурят милиарди долари здравни осигуровки на нелегални имигранти“, каза той.

„Никога не съм виждал нещо подобно. Никога не съм виждал политическа партия открито да заявява желанието си да закрие цялата важна работа на правителството. И те искат да използват това като лост, за да получат повече пари за здравни осигуровки за нелегални имигранти“, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с лидерите на Конгреса и на двете партии на 29 септември, за да обсъди мерки за предотвратяване на закриването на работата на федералното правителство. На 19 септември Тръмп повдигна въпроса за възможността за замразяване на работата правителството, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроект за продължаване на финансирането до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.


САЩ
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Oлекасндр Шмирц

    6 10 Отговор
    Слава Украiне!

    Коментиран от #16

    18:15 28.09.2025

  • 2 питам

    5 3 Отговор
    А НАТО по въздуха ли ще им препращат ракетите !!

    Коментиран от #11, #12

    18:16 28.09.2025

  • 3 си дзън

    9 10 Отговор
    Томахавки с фламинга ще направят руснаците разногледи.

    18:18 28.09.2025

  • 4 ХА ХА

    6 5 Отговор
    Тия тоюахавки требеше да са там още преди три години.

    18:18 28.09.2025

  • 5 3 години СВО- милиони орки при Кобзон

    9 7 Отговор
    Рашите ще бъдат бити докато и последния останал жив не избяга от Украйна

    18:18 28.09.2025

  • 6 Бен Вафлек

    6 8 Отговор
    Бухай здраво по москва и ленинград, дано ватата се събуди.

    18:18 28.09.2025

  • 7 Българин

    6 10 Отговор
    България трябва да се гордее, че подпомага Украйна и нейния изтерзан народ в порива им за свобода! Питам тук присъстващите копейки-как бихте се чувствали ако утре да кажем ни нападне Турция,м? Удри по руския башибозук, без милост и жал!

    Коментиран от #21

    18:18 28.09.2025

  • 8 Пуцин

    3 2 Отговор
    Ще гърмят по Киев ли ?

    Коментиран от #18

    18:19 28.09.2025

  • 9 Лейтенант Шмидт

    3 5 Отговор
    Таурусите от нас.

    Коментиран от #15

    18:19 28.09.2025

  • 10 Асен

    2 7 Отговор
    Още в началото войната трябваше да им ги пратят.

    18:19 28.09.2025

  • 11 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Ско се наложи и без кацане в Украйна.

    18:20 28.09.2025

  • 12 По-важното е

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    На каква цена ще се купуват. И каква ще е нашата квота, разбира се на десеторна цена.

    18:21 28.09.2025

  • 13 Сталин

    2 0 Отговор
    Войната идва НАТО трупат голямо количество военна техника и войска в Естония в момента,само на 2 часа път от Санкт Петербург,стягайте мешките за фронта

    18:22 28.09.2025

  • 14 Българин

    2 5 Отговор
    Яд ме е, че навремето Украйна си даде доброволно ядрените ракети на Русия! Как не си скатаха 20-30 броя бе...Сега бункерния плъх нямаше да го има, както и Москва!

    Коментиран от #24

    18:22 28.09.2025

  • 15 Чърчил

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лейтенант Шмидт":

    А от нас Сенките

    18:22 28.09.2025

  • 16 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Oлекасндр Шмирц":

    Слава кокаина

    18:22 28.09.2025

  • 17 АБВ

    1 0 Отговор
    Явно САЩ си прочистват арсенала. Това е 50 годишна дозвукова ракета. Единственото и предимство е, че при полет следва терена, но бавната скорост и малката височина я правят лесно забележима, проследима и свалима. Не е съществена заплаха за днешното ПВО въпреки големия си радиус на действие.

    Коментиран от #20, #29

    18:23 28.09.2025

  • 18 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пуцин":

    Ше видиш.

    18:23 28.09.2025

  • 19 А не бе

    3 0 Отговор
    То не бяха джавелини, Пейтриът и, ейбръмси които щяха да победят руснаците . Сега старите томаховки щели да дадат. Американските боклуци се видя че за нищо не стават

    18:25 28.09.2025

  • 20 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Днешното руско ПВО може да свали само някоя девочка бе. Със селскостопански
    самолети им думнаха рафинериите.

    Коментиран от #26, #27

    18:25 28.09.2025

  • 21 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Като ни нападне Турция този път руските няма да спасяват нещастните з@дници на цървулите ,по добре си купувайте палми защото нашите партньори от САЩ изтъргуваха България с Турция,затова султан Ердоган беше при Бай Дъмп тази седмица

    18:25 28.09.2025

  • 22 ООрана държава

    2 0 Отговор
    И какво ще прави зелника с тия ракетки? Ще стеля по москва, пво на русия ще ги сваля а ние на всеки изтрел ще ставаме с по половин милион долара по бедни

    18:26 28.09.2025

  • 23 Цар Трън

    1 0 Отговор
    има вестоносци.
    Смешко.

    18:26 28.09.2025

  • 24 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Украйна не може да си даде нещо, защото просто не го е имала.Ядреното оръжие бе на СССР, а негов единствен наследник е Русия. Беларус и Казахстан също предадоха ЯО, което беше на тяхна територия, без да имат никакви проблеми и досега с Русия.

    18:27 28.09.2025

  • 25 Берлин

    2 0 Отговор
    е на 12 мин. полет с “Орешник”.
    Вашингтон и Ню Йорк на 25.
    Следите ли ми мисълта?

    18:29 28.09.2025

  • 26 Бен Вафлек

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "си дзън":

    Как си? Искаш ли пак да се Видим?

    18:29 28.09.2025

  • 27 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "си дзън":

    "Днешното руско ПВО може да свали само някоя девочка бе. Със селскостопански
    самолети им думнаха рафинериите."

    Не се напрягай ! Чел съм и по-глупави неща от теб.

    18:29 28.09.2025

  • 28 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви Тръмп и Нато не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    18:32 28.09.2025

  • 29 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Точно тва дето си написал не е вярно, тя затова лети ниско шот е под всекви радарите. В русия терена е идеален за нея, тя за това е измислена.

    18:33 28.09.2025

  • 30 Мим

    1 0 Отговор
    А, да стигат до Киев ли,ама по точно по бункерите на зеления.Той и без това скоро ще изхвърчи и без томахоук...

    18:33 28.09.2025