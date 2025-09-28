Кишинев предупреди за бомбени заплахи в изборни секции в страната и чужбина ВИДЕО

Бомбени заплахи са получени от 14 места по границата между Молдова и Приднестровието, където гражданите на страната гласуват за парламентарни избори в страната. Говорителят на молдовската полиция Диана Фетко заяви днес това пред репортери, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.



"Анонимни бомбени заплахи са получени на 14 места в зоната за сигурност [на разделение]. Оперативните екипи за реагиране действат в съответствие с инструкциите“, заяви тя.



Министерството на външните работи на страната също съобщи, че в няколко избирателни секции в чужбина са получени сигнали за бомбени заплахи.



Сред тях са секциите в Генуа и Рим в Италия, Букурещ в Румъния, Ашвил в американския щат Северна Каролина, Аликанте в Испания и Брюксел в Белгия.



"Бомбените заплахи започнаха точно както властите предупредиха, че ще се случат по-рано – като част от намесата на Руската федерация в изборния процес“, заяви министерството и добави, че е подготвено и работи с партньорите си, за да гарантира, че тези инциденти няма да повлияят на гласуването.

Избирателната инфраструктура на Молдова е претърпяла няколко кибератаки в събота и неделя, в резултат на което няколко хиляди молдовски уебсайта са спрели да работят. Това обяви днес, молдовският премиер Дорин Рекан във Facebook.



Според Рекан са направени "няколко опита за кибератака“ срещу инфраструктура, свързана с избирателния процес в Молдова - по-специално Централната избирателна комисия и няколко избирателни секции в чужбина.



"Всички атаки са били открити и неутрализирани в реално време, без това да повлияе на избирателния процес“, добави той.



Молдовският премиер заяви, че Службата за информационни технологии и киберсигурност (STICS) е била принудена да блокира платформата host.md поради мащабната кибератака, която "е довела до нефункциониране на около 4000 уебсайта“.



"Атаките са били организирани едновременно с цел претоварване на мрежата на STISC, която обслужва ЦИК и друга избирателна инфраструктура“, подчертава Рекан.



Парламентарните избори в Молдова на 28 септември се считат за решаващи за бъдещето на страната.

Румънският президент Никушор Дан нарече днешните парламентарни избори в Молдова "исторически“ и призова молдовските граждани в Румъния да отидат до урните, предава Digi24.



Никушор Дан заяви в неделя, че днешните парламентарни избори в Молдова са от историческо значение за Молдова и че този път участието в гласуването е изключително важно.



"Политиците често казват, че вашият глас е важен... Но този път е наистина, наистина важен“, заяви румънският президент, призовавайки молдовските граждани в Румъния да упражнят правото си на глас и да помолят приятелите си да го направят.



"Това е наистина исторически ден“, подчертава Дан.



Попитан за прогнозите си за резултатите от изборите в Молдова - дали страната ще запази проевропейския си курс или ще започне да се сближава с Русия, и какви ще бъдат последиците от това за Румъния, Дан отговори уклончиво.



"Аз съм президент на Румъния, уважавам държавността на Молдова и не искам изявленията ми да бъдат тълкувани по никакъв начин. Разбира се, имам мнение по този въпрос – но в момента това е всичко, което мога да кажа. Много, много е важно хората да отидат да гласуват“, заяви той.



Припомняме, че парламентарните избори в Молдова на 28 септември се считат за решаващи за бъдещето на страната. Избирателните секции в Молдова отвориха в 7:00 ч. и ще работят до 21:00 ч. Също така, тези избори ще бъдат първият път, когато опцията за гласуване по пощата ще бъде достъпна за молдовски граждани в 10 държави.



Президентът Мая Санду и правителството предупредиха по-рано, че очакват мащабни опити от страна на Русия да повлияе на изборите, за да доведе на власт "приятелски“ сили и да наруши европейската интеграция на Молдова.