Вотът в Молдова: Управляващата Партия на действието и солидарността печели убедително с 47,4% от гласовете

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат пет политически субекта – три партии и две коалиции, според частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), която публикува данните в реално време, предаде БТА.
При обработени 94 процента от протоколите проевропейската Партия на действието и солидарността, основана от президентката Мая Санду, получава 47,4 процента от гласовете.
На второ място е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който е събрал, според частичните предварителни резултати, близо 26 процента. Опозиционната коалиция организира тази вечер протест пред сградата на ЦИК.
На трето място се нарежда блокът „Алтернатива“ с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. „Алтернатива“ събира близо 8,5 процента, според частичните предварителни данни на ЦИК.
„Нашата партия“ на Ренато Усатъй изпревари партия „Демокрация вкъщи“ спрямо по-ранните резултати и сега е на четвърто място с 6,2 процента.
Партия „Демокрация вкъщи“ с лидер Василе Костюк събира 5,6 процента. Тази формация се застъпва за обединение на Молдова и Румъния.
Управляващата досега Партия на действието и солидарността е начело и при гласовете в чужбина, според предварителните данни на ЦИК. На второ място е Патриотичният блок, а на трето – „Нашата партия“. В някои от секциите зад граница обаче гласуването все още продължава заради часовата разлика. В 7:00 ч. молдовско време в понеделник ще приключи гласуването в САЩ и Канада.
За парламентарните избори в Молдова бяха разкрити 301 секции в общо 41 държави по света. В страната бяха отворени 1973 избирателни секции.
ЦИК съобщи, че избирателната активност е била 52,11 процента.
Останалите партии, коалиции и независими кандидати не събират достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган, според частичните резултати.
За да излъчат депутати, партиите трябва да получат над 5 процента от гласовете, а коалициите – над 7 на сто. Независимите кандидати, които на тези избори са четирима, би трябвало да съберат над 2 процента.
Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва.
Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите.
Партията на действието и солидарността (ПДС), основана от Мая Санду, обещава членство на Молдова в ЕС до 2030 г. Без парламентарно мнозинство обаче партията трудно ще осъществи тази цел, тъй като ще се нуждае от коалиционни партньори сред партии с проруска ориентация поне в миналото. Лидерът на ПДС Игор Гросу - досегашен председател на парламента, заяви преди дни, че ако ПДС не получи мнозинство, ще премине в опозиция.
