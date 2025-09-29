Новини
Иран не признава връщането на санкциите срещу страната

Иран не признава връщането на санкциите срещу страната

29 Септември, 2025

Според Техеран, опитите на ЕС-3 и САЩ да активират механизма за бързо възстановяване, "са невалидни"

Милен Ганев

Опитите на ЕС-3 (Великобритания, Германия и Франция – Е-3) и Съединените щати да активират механизма за бързо възстановяване, който трябва да върне санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран, са невалидни, заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Злоупотребата с процедурата от страна на Е-3 не може да промени правната реалност: Резолюция 2231 ще се счита за прекратена на 18 октомври 2025 г., както е изрично предвидено в самата резолюция“, написа той на своята X страница.

Той отбеляза, че отказът на шест от 15-те членове на Съвета за сигурност на ООН да гласуват в подкрепа на възстановяването на санкциите показва разделение в Съвета за сигурност на ООН. „Почти половината от членовете му не са убедени, че повторното налагане, инициирано от Е-3, е оправдано, легитимно или законно разрешено“, отбеляза Багаей.

Преди това Михаил Улянов, постоянният представител на Русия при международните организации във Виена, нарече санкциите на Е-3 невалидни. „Франция, Германия и Обединеното кралство твърдят, че snapback-ът е бил успешен. Съответната процедура обаче е била сериозно нарушена от E-3 и следователно Русия има всички основания да смята, че snapback-ът е невалиден“, се казва в изявление на постоянния представител на X.

На 26 септември Съветът за сигурност на ООН отхвърли проект на резолюция, предложен от Русия и Китай, предлагащ шестмесечно удължаване на Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН, която подкрепя ядрената сделка с Иран. Според Барбара Удуърд, постоянен представител на Обединеното кралство в ООН, санкциите на ООН срещу Иран ще бъдат възобновени през следващите дни.


