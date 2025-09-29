Axios: САЩ и Израел са близо до договорка за Газа, чака се съгласието на Хамас

Правителствата на САЩ и Израел са много близо до постигане на споразумение по предложения от президента Доналд Тръмп мирен план за Газа, но радикалното палестинско движение Хамас все още не е дало съгласие.

Това съобщи журналистът Барак Равид пред американския онлайн портал Axios, позовавайки се на свои източници.

„Висш американски служител заяви, че след разговори между пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на американския лидер Джаред Кушнер с израелския премиер Бенямин Нетаняху, САЩ и Израел са много близо до споразумение по плана на Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Служителят добави, че все още се чака съгласието на Хамас“, написа Равид в X.

Тръмп очаква подробностите по мирното споразумение за Газа да бъдат договорени на срещата му с Нетаняху в Белия дом на 29 септември. Американският президент увери, че „всички искат да сключат сделка“. Той съобщи, че е получил „много добър отклик“ относно евентуални споразумения от Израел и арабските държави.

В интервю за Axios американският лидер заяви, че консултациите за уреждане на конфликта в ивицата Газа са „в последния си етап“, което би могло да доведе до по-широко уреждане на конфликта в Близкия изток.

През последните дни Тръмп многократно изрази увереност, че скоро може да бъде постигнато споразумение за разрешаване на конфликта в ивицата Газа, включително освобождаването на заложници, държани от Хамас.