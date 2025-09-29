Новини
Проруският блок в Молдова претърпя тежко поражение
  Тема: Украйна

Проруският блок в Молдова претърпя тежко поражение

29 Септември, 2025 11:06 1 185 62

Според данните на ЦИК избирателната активност е била 52,18 на сто

Проруският блок в Молдова претърпя тежко поражение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК), предаде БТА.

Според предварителните резултати ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, е получила 50,16 процента.

Още новини от Украйна

Опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, е на второ място с 24,19 на сто, показват предварителните резултати. Блокът "Алтернатива" е с резултат от 7,97 процента, "Нашата партия" на Ренато Усатъй е получила 6,2 процента, а партия "Демокрация вкъщи" е спечелила 5,6 процента от гласовете.

Според предварителните резултати, обявени от ЦИК на Молдова, останалите партии, коалиции и независими кандидати не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган.

Прагът за представителство в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати. Според данните на ЦИК избирателната активност е била 52,18 на сто.

Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността, предаде БТА.

Вратата ни е отворена, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.

Бъдещето на Молдова е в ЕС, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности. Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Румънският премиер Илие Боложан изпрати поздравително послание до молдовските гласоподаватели за избирателната активност на парламентарните избори в неделя и до властите в Кишинев за "образцовия" начин, по който е било организирано гласуването, предаде Аджерпрес. Боложан заяви, че мястото на Република Молдова е "в голямото европейско семейство".

"От все сърце поздравявам гражданите на Република Молдова за тяхната образцова мобилизация на вчерашните парламентарни избори и за гласуването в европейска посока", написа Боложан в профила си във Фейсбук. "Искам да отправя специални поздравления към властите на Молдова за образцовия начин, по който организираха изборите и за това как устояха на натиска, насочен към подкопаване на волята на народа. В крайна сметка, както е в истинските демокрации, именно народният вот беше решаващ".

Той подчерта, че мястото на Молдова е "в голямото европейско семейство". "Лично от мое име, както и от името на румънското правителство, ние ще подкрепим Молдова по този път. Поздравления, Република Молдова", каза още румънският премиер. Вчера се проведоха парламентарни избори в Молдова, като проевропейската Партия на действието и солидарността, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, спечели 50,16 процента от гласовете при обработени 99,91 процента от протоколите.


Молдова (Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъ

    51 21 Отговор
    С лъжа и измама.

    Коментиран от #39

    11:06 29.09.2025

  • 2 Гоце

    24 32 Отговор
    Навсякъде е така ,никой не иска бедност и мизерия

    Коментиран от #11

    11:08 29.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 23 Отговор
    ВЕЧЕ съм ви приготвил участъка в Белене , копеи///запрятайте ръкави-ще строите Язовири , от камък

    Коментиран от #13, #17, #41, #49

    11:09 29.09.2025

  • 4 Като в комунизма

    39 12 Отговор
    На мишките не им е позволено да избират, западната "демокрация" им обявява резултати, но това само приближава световната гражданска война. Гневът вече бучи.

    11:09 29.09.2025

  • 5 Лили

    18 30 Отговор
    Поука за продажните про Путински партии

    11:09 29.09.2025

  • 6 Майор Мишев

    30 11 Отговор
    Явно ги засилват молдованите и като хохохолите ще ги спуснат по пързалката да борят руската опасност .Абе ще отнесат и те хурката .

    11:09 29.09.2025

  • 7 Пич

    33 11 Отговор
    Фашистите се научиха да манипулират изборите навсякъде !!! Не са се научили само , как свършват фашистите !!!

    11:10 29.09.2025

  • 8 Молдова падна, да не позволим Северна

    10 12 Отговор
    Македония да падне, никакъв ЕС, не на позорното френско предложение, заедно със Сърбия да гарантираме бъдещета на северомакедонците с техния идентитет и език!

    11:10 29.09.2025

  • 9 Петър

    11 14 Отговор
    Наратива на неокомунистите е: щом печелят другите, значи е с измама. Когато печелим ние, добре сме направили ала-бала.

    11:11 29.09.2025

  • 10 az СВО Победа80

    24 8 Отговор
    Сега ще ни обясняват как демокрацията в Молдова е победила! 🤣🤣🤣🤣


    Казах ви още преди няколко дни какво ще се случи на "изборите" в Молдова, а ако никакви фалшификации не помогнат за правилния резултат, то за всеки случай Сандо обяви предварително, че резултата ще се анулира, ако е различен от правиленият.... 🤣🤣🤣

    "Избори" по европейски! Справка Румъния! 🤣🤣🤣

    11:12 29.09.2025

  • 11 Стойчо рублата

    14 18 Отговор

    До коментар #2 от "Гоце":

    Само нашите копейки искат да са в блатото

    11:14 29.09.2025

  • 12 Тов. Членин

    2 12 Отговор
    Таваришчи , да напишем вместе - За Русь - Усрусь ... 👍

    11:14 29.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 матю хари

    11 15 Отговор
    Хората искат свобода, а не руски пост-комунизъм и олигархия.

    11:15 29.09.2025

  • 15 ами

    15 2 Отговор
    поздравления за образцовото организиране и още по образцовото броене....

    11:15 29.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Малиииии

    4 8 Отговор
    И тия ги ошамариха ... 🤭😁

    11:16 29.09.2025

  • 19 Някой

    9 2 Отговор
    Ден преди изборите забраниха на партия да участва. Не могат да гласуват нормално в Русия, но по други държави може. Преди натаманиха от НЕ за ЕС на 50.4% да. Сега дават 50.16% за подходящите.
    Взимат от Сталин:
    Не е важно как гласуват избирателите, а кой брои гласовете.
    Молдова просто ще се цепи. Въпросът е как и дали с война? Румънска и други части. Преди част от Новорусия, основната подарена от Ленин на УССР за влизането в СССР.

    Коментиран от #32

    11:16 29.09.2025

  • 20 Рамадан Хасан

    6 17 Отговор
    Преди 2 седмици бях в Молдова. Страната устремно и ударно се променя и всички единно вярват в доброто европейско бъдеще на Молдова. Благодарение на Мая Санду страната привлича инвестиции от чужбина.
    Никой не иска да чува за Русия !
    Голяма победа за демокрацията!

    Коментиран от #45

    11:17 29.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Маремаре,

    9 2 Отговор
    ами те забраниха на всички"проруски"партии да участват в изборите! Какъв да бъде резултата!

    Коментиран от #28

    11:18 29.09.2025

  • 23 стоян георгиев

    12 4 Отговор
    Да, спечелиха с фалшифициране и измами. Те и в Румъния така спечелиха. Кая Калас е много доволна, сега ще разправя наляво и надясно как молдовци избраха демокрацията.

    11:19 29.09.2025

  • 24 Вразумете се

    5 9 Отговор
    Мили родни копейчици-путинисти.Разберете най-после нормално мислещите хора не искат да живеят в робство!
    Това е .
    Европа е нашият дом!

    11:19 29.09.2025

  • 25 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    На победените /които не се предават/ - честито !

    11:19 29.09.2025

  • 26 121231313

    13 3 Отговор
    доста съмнителни и най-вероятно фалшифицирани избори.Молдова отива като България към самозатриване в ЕС.

    11:19 29.09.2025

  • 27 Някой

    7 3 Отговор
    Да, избори по румънски сценарий. Резултатите от изборите с гласовете само от Молдова, са в полза на опозицията. Идва вота от чужбина и обръща реултатите. Познат сценарий.
    А има много сигнали за нередности в секциите в чужбина - пълни с бюлетини урни при откриване на изборния ден, гласуване на един човек в няколко секции и др.

    11:20 29.09.2025

  • 28 И тук ще е така

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Маремаре,":

    То и тук така трябва да стане!

    11:21 29.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Говорит ТАСС

    2 3 Отговор
    След оспорвана неравна борба проруския Блок в Молдова зае почетното Второ място на изборите.

    11:21 29.09.2025

  • 31 Трол

    5 1 Отговор
    Антируският блок печели победа след победа, но се нуждае от още около 400 милиарда евро, за да доведе докрай борбата.

    Коментиран от #34

    11:22 29.09.2025

  • 32 Цццц

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    "Не могат да гласуват нормално в Русия".... А това що значи, нещо от сорта на дървено желязо ли ?

    11:22 29.09.2025

  • 33 Може

    4 0 Отговор
    Значи сега ще цъфнеме !

    Коментиран от #38

    11:22 29.09.2025

  • 34 мхм

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Трол":

    Проруския блок сколко рублей на Масква похарчил?

    11:23 29.09.2025

  • 35 Хехе

    8 1 Отговор
    В 21 ч. проруския блок обяви, че печелят изборите срещу продажницата Санду. Колко време още ще лъжете? Или чакате отново безправна империалистическа намеса отвън и отмяна на изборите, като фалшиви??!

    11:24 29.09.2025

  • 36 Отлично

    3 8 Отговор
    Това не е победа а просто Разгром. Колкото и да ревът тукашните майкопродавци е ясно че в света нормалните хора не щат да са с руските варвари.

    11:24 29.09.2025

  • 37 ПроМолдовски блок къде е?

    4 2 Отговор
    На изборите са били - проЕвропейски и проРуски партии,
    гърмят световните медии.

    Тоест партии ПроМолдова няма, факт.
    Няма такава държава -
    помните ли пророческото име на Слави Тр.?
    Лъжата е новата господарка, феодалка, факт,
    а хората из териториите - новите крепостни, факт

    Коментиран от #60

    11:26 29.09.2025

  • 38 Молдован

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Може":

    Искаме и ние в ЕССР !

    11:27 29.09.2025

  • 39 Коментиращ

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    Абсолютно!

    Още помним как "демократично" отмениха избора на румънците за президент!
    Помним и как дори овладения и зависим бг конституционен съд каза публично, че изборите в България са манипулирани (така влезе патерицата на шиши- величие)!

    Когато отвратителните урсулопитеци ти разправят за демокрация, а после манипулират изборите, знайте, че това са съвременните фашаги и нацяги!
    Явно фащ и режимът на обама успяха да възродят нацизма в укрия за доста кратък период от време - от 2014-2022!

    11:28 29.09.2025

  • 40 пиночет

    2 2 Отговор
    Никой не иска ,да го използват като добитък!

    Коментиран от #59

    11:28 29.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Българин

    2 1 Отговор
    Изборите са абсолютна глупост. Никой не ги ще и никой не вярва в тях. Ние си бяхме най-добре, когато изборите бяха с един кандидат и ясен резулта за десетилетия напред. Така че трябва да има евдин лидер и той да решава проблемите на хората, а не да си играем на политкоректни гейове - либерали!

    11:28 29.09.2025

  • 43 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    🤮🤮🤮🤮🤮

    11:29 29.09.2025

  • 44 Бай Ганьо

    2 4 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    Коментиран от #47

    11:29 29.09.2025

  • 45 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Рамадан Хасан":

    От кога манипулиране на изборните резултати, е победа за демокрацията?
    Ааа тук победа за демокрацията е преврата на привържениците на италианският фашизъм 1923г, които избиват месец по-рано спечелите на избори земеделци с 52%. Ааа това е вашата демокрация! Както и да се потъпка референдума за еврото, нищо че конституцията ни е (член 1 алинея 2): Властта произтича от народа и се прилага непосредствено и чрез органите в тази конституция.
    Ама потъпкващи демокрацията се правят на демократи.

    11:30 29.09.2025

  • 46 Оракул

    4 1 Отговор
    Спокойно когато Русия организира изборите там ще спечели не за друго ами атлантиците няма да могат да ги фалшифицират.Навсякъде където са стъпили краварите все техните марионетки печелят независимо колко са вредни за собствените си държави.

    11:30 29.09.2025

  • 47 Коментиращ

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бай Ганьо":

    За вас лгбт продажниците, дето хващате средния редовно, е важно единствено центовете да капят срещу съответните надраскани съобщения!

    Вие сте био мтриал без собствено мнение!

    Коментиран от #53

    11:32 29.09.2025

  • 48 Копейка в шок

    2 4 Отговор
    В последно време само поражения за любимият ни вожд и райски крепостен свят.
    Костя вожда наш какво да правим копейките??? На митинги не можем един автобус хора да съберем.

    11:32 29.09.2025

  • 49 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В Белене е гласен концлагер на монархо-фашизма. Имат около 10-ина. По комунизма запазват 3 за разни периоди. Живков е казвал, че той е можело да отиде в лагер.

    11:32 29.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Разгром за ПРОРУСКИТЕ партии

    3 2 Отговор
    В Молдова......Путин в тих ужас...отново.

    11:33 29.09.2025

  • 52 Бай Ганьо

    3 3 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    11:33 29.09.2025

  • 53 Синчето на Соловьов

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Коментиращ":

    Не говори така за нас...товаришч

    11:34 29.09.2025

  • 54 Сандо

    2 1 Отговор
    Без деца и семейство не пука за бъдещето на децата на другите!
    Народът НЕ ИСКА ВОЙНА,
    но "елитът" ще се бие с "врага" до последния... украинец?!
    Презрени всички сребролюбци войнолюбци.

    11:34 29.09.2025

  • 55 Факти

    2 1 Отговор
    Хората не искат война и мизерия, а Русия друго не предлага. Самите руснаци се молят Украйна да победи и да ги освободи от Путин.

    11:35 29.09.2025

  • 56 РОСНЯТА ,

    1 1 Отговор
    Сдавайтесь , малко ви остава ...Стъръмъра съм ..

    11:36 29.09.2025

  • 57 2222

    1 1 Отговор
    Рухнаха поредните копейкаджийски лъжи и мечти.

    11:36 29.09.2025

  • 58 смех

    1 2 Отговор
    "Тежко поражение" при 50:50? Пак лъчение.

    11:36 29.09.2025

  • 59 Избирател

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "пиночет":

    "Никой не иска ,да го използват като добитък!"

    Що бе как те използват като "гражданин" на ЕС - ти вярваш ли че че в България някой е гласувал за Шиши. Същото е и в Молдова, същото е и в Румъния където отмениха изборите че спечелил "неправилния" кандидат. Урсулка в прав текст го каза че ако се получи и на друго място пак ще ги отменят.

    11:37 29.09.2025

  • 60 Така ти казват медиите

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "ПроМолдовски блок къде е?":

    Нито една медия не се занимава с предизборната платформа на т.н. проруски партии, допуснати до избори в Молдова.Допускам, че такива партии искат умерена политика и взаимноизгодна търговия с РФ , което не ги прави проруски, а промолдовски.Да имаш граница с РФ и да се конфронтираш с нея е следване на украинския сценарий.

    11:38 29.09.2025

  • 61 Путин навсегда

    1 0 Отговор
    Последният путинист ще умре в България 50 години след като путинизмът е забранен в Русия и за путинизам там дават по 20 години.

    11:38 29.09.2025

  • 62 И у настрябва да наритаме

    2 0 Отговор
    проруската опозиция на Радев още на президентските избори!

    Нашите русофили са малцинство- около 25- 26 %.

    11:39 29.09.2025