Проруският блок в Молдова претърпя тежко поражение

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 процента от гласовете на произведените вчера парламентарни избори в Молдова. Това показват резултатите при обработени 99,91 процента от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК), предаде БТА.
Според предварителните резултати ПДС, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, е получила 50,16 процента.
Опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, е на второ място с 24,19 на сто, показват предварителните резултати. Блокът "Алтернатива" е с резултат от 7,97 процента, "Нашата партия" на Ренато Усатъй е получила 6,2 процента, а партия "Демокрация вкъщи" е спечелила 5,6 процента от гласовете.
Според предварителните резултати, обявени от ЦИК на Молдова, останалите партии, коалиции и независими кандидати не са получили достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган.
Прагът за представителство в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати. Според данните на ЦИК избирателната активност е била 52,18 на сто.
Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността, предаде БТА.
Вратата ни е отворена, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.
Бъдещето на Молдова е в ЕС, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности. Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
Румънският премиер Илие Боложан изпрати поздравително послание до молдовските гласоподаватели за избирателната активност на парламентарните избори в неделя и до властите в Кишинев за "образцовия" начин, по който е било организирано гласуването, предаде Аджерпрес. Боложан заяви, че мястото на Република Молдова е "в голямото европейско семейство".
"От все сърце поздравявам гражданите на Република Молдова за тяхната образцова мобилизация на вчерашните парламентарни избори и за гласуването в европейска посока", написа Боложан в профила си във Фейсбук. "Искам да отправя специални поздравления към властите на Молдова за образцовия начин, по който организираха изборите и за това как устояха на натиска, насочен към подкопаване на волята на народа. В крайна сметка, както е в истинските демокрации, именно народният вот беше решаващ".
Той подчерта, че мястото на Молдова е "в голямото европейско семейство". "Лично от мое име, както и от името на румънското правителство, ние ще подкрепим Молдова по този път. Поздравления, Република Молдова", каза още румънският премиер. Вчера се проведоха парламентарни избори в Молдова, като проевропейската Партия на действието и солидарността, чийто неформален лидер е президентката Мая Санду, спечели 50,16 процента от гласовете при обработени 99,91 процента от протоколите.
