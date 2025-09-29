Новини
Германският външен министър в Полша: руски провокации и сигурността на НАТО в центъра на дискусията

29 Септември, 2025 11:40 481 7

  • полша-
  • русия-
  • германия-
  • външен министър-
  • йохан вадефул-
  • нато-
  • провокации-
  • сигурност

Варшава ще приеме важни разговори в рамките на Ваймарския триъгълник, като темите ще обхващат подкрепата за Украйна и заплахите от нарушения на въздушното пространство.

Германският външен министър в Полша: руски провокации и сигурността на НАТО в центъра на дискусията - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул е на посещение в Полша днес, като основната точка в дневния ред се очаква да бъдат продължаващите руски провокации и нарушения на въздушното пространство на НАТО, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Варшава ще бъде домакин на среща между Вадефул и колегите му Жан-Ноел Баро от Франция и Радослав Шикорски от Полша в рамките на формата Ваймарски триъгълник. Очаква се по-късно украинският външен министър Андрий Сибига да се присъедини към дискусиите.

Според говорител на Министерството на външните работи в Берлин, разговорите ще се фокусират и върху съвместната подкрепа за Украйна.

След това Вадефул възнамерява да произнесе реч за европейската сигурност и способности за възпиране на конференция за сигурността в полската столица.

Преди две седмици и половина руски въздушен удар срещу Украйна доведе до проникване на голям брой дронове в полското и съответно в натовското въздушно пространство. Полските военновъздушни сили и други съюзници от НАТО успяха да свалят част от тях. Подобен случай е първи по рода си за НАТО, отбеляза ДПА.

В кулоарите на Общото събрание на ООН в началото на миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи действия срещу руски самолети и дронове при нарушения на въздушното пространство на страните от НАТО.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 9 Отговор
    Може и да паднахме от Италия на волейбол, обаче ще бием следващия път в составе РФ за 7ми път.

    11:45 29.09.2025

  • 2 ЗАПАДНИТЕ ПОЛИТИЦИ

    8 3 Отговор
    ИМАТ ОСТРА НУЖДА ОТ ДЕОЛИГОФРЕНИЗАЦИЯ.ТЪПАК ДО ТЪПАКА,НЕВЕЖИ И СТРАХЛИВИ,НАЙ ЛОШАТА КОМБИНАЦИЯ.

    11:48 29.09.2025

  • 3 руски войници от фронта от факти

    4 7 Отговор
    ,,И ние, идиотите, им повярвахме. Сами сме си виновни - това е суров урок“, каза пред изданието един от мобилизираните войници, пенсиониран полицай в цивилния живот. „Сега просто искам да се върна жив у дома. Не съм патриот и не съм нетърпелив да превземам Украйна. Има малко патриоти. Всички искат да се приберат у дома“, каза той, когато го попитаха за настроението на мобилизираните войници след над три години война.

    През есента на 2022 г. Владимир Путин вижда как професионалната му армия е изтласкана от украинските въоръжени сили,повечето са ликвидирани. Киев не е превзет, а руската армия преминава в отстъпление. В този момент той издаде заповед за призоваване на цивилни на война.

    11:50 29.09.2025

  • 4 ха-ха

    6 3 Отговор
    Не ни показвайте този грозник преди обед - разваляте ни апетита !

    11:53 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гост

    1 0 Отговор
    Този германски министър плаши Полша с повторение на "ИНЦИДЕНТА ГЛАЙВИЦ" от 31 август 1939 година и обстрела на Вестерплате!

    12:16 29.09.2025

  • 7 И те така

    4 1 Отговор
    На Русия не и трябвате, тя си има всичко! ЕС иска война война, защото няма ресурси

    12:32 29.09.2025

