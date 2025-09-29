Германският външен министър в Полша: руски провокации и сигурността на НАТО в центъра на дискусията

Германският външен министър Йохан Вадефул е на посещение в Полша днес, като основната точка в дневния ред се очаква да бъдат продължаващите руски провокации и нарушения на въздушното пространство на НАТО, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Варшава ще бъде домакин на среща между Вадефул и колегите му Жан-Ноел Баро от Франция и Радослав Шикорски от Полша в рамките на формата Ваймарски триъгълник. Очаква се по-късно украинският външен министър Андрий Сибига да се присъедини към дискусиите.

Според говорител на Министерството на външните работи в Берлин, разговорите ще се фокусират и върху съвместната подкрепа за Украйна.

След това Вадефул възнамерява да произнесе реч за европейската сигурност и способности за възпиране на конференция за сигурността в полската столица.

Преди две седмици и половина руски въздушен удар срещу Украйна доведе до проникване на голям брой дронове в полското и съответно в натовското въздушно пространство. Полските военновъздушни сили и други съюзници от НАТО успяха да свалят част от тях. Подобен случай е първи по рода си за НАТО, отбеляза ДПА.

В кулоарите на Общото събрание на ООН в началото на миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи действия срещу руски самолети и дронове при нарушения на въздушното пространство на страните от НАТО.