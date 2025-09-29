Новини
Зеленски предложи на Полша изграждането на единен въздушен щит
  Тема: Украйна

29 Септември, 2025 12:22 805 26

Той добави, че "Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз и ще го направи"

Зеленски предложи на Полша изграждането на единен въздушен щит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украйна би желала да изгради единен въздушен щит срещу заплахите от страна на Русия съвместно с европейски съюзници, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза той в обръщение посредством видеоконферентна връзка към участниците във Варшавския форум за сигурност в полската столица.

"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента (на САЩ Доналд) Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", посочи Зеленски.

Той добави, че "Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз и ще го направи".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    41 1 Отговор
    Аз строя в София стена от водопади срещу руските дронове.

    Коментиран от #10

    12:23 29.09.2025

  • 2 Вашето мнение

    35 1 Отговор
    Наркомана е все по отчаян.

    Коментиран от #4, #9

    12:24 29.09.2025

  • 3 Един купол направо

    21 0 Отговор
    Като на игралния филм "Семейство Симпсън" 😂😂😂

    12:24 29.09.2025

  • 4 побърканяк

    25 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    бЕлото не прощава.

    12:24 29.09.2025

  • 5 Гринго на магаре

    27 0 Отговор
    Тоя евреина нещо зачести с предлагането,да не е развел розавия флаг,не види че е гола вода

    12:25 29.09.2025

  • 6 гост

    27 0 Отговор
    Този клоун - наркоман се взема за властелин на света, но е обикновена парцалена кукла, която кукловодите всеки момент може да му изпеят песента "НЕНУЖЕН" и да го изгорят!

    12:26 29.09.2025

  • 7 Пан Зеленко

    20 0 Отговор
    Лошо ми е !

    12:26 29.09.2025

  • 8 много болен и луд

    17 0 Отговор
    лечителите идват с бавна скорост

    12:27 29.09.2025

  • 9 Европеец

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Абе не е баш така.... Въртя и суче наркомана и леко полеко му се получават нещата... Получават се, защото управляващите на Европейския тоталитарен и колониален съюз са обсебени от русофобия, А тая русофобия си е чист съвременен фашизъм.... Наркомана всячески се стреми да вкара европейските държави във войната с Русия...
    Но за падащите пудели трябва да бъдат много внимателни, да не ни докарат някоя беля и голяма европейска война от която ще пострадаме всички живеещи на полуострова Европа, който се явява част от големия континент Евразия...

    12:29 29.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рузките танкери ,

    1 12 Отговор
    Балтика , требе се потапят ...

    Коментиран от #15

    12:34 29.09.2025

  • 12 А защо само на

    4 0 Отговор
    Полша, вместо на целия ЕС?

    12:39 29.09.2025

  • 13 ЖЕКО

    14 0 Отговор
    МИСЛЯ ЧЕ Е ВРЕМЕ НАРКОМАНА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН ЗА ДА СЕ УСПОКОИ ЕВРОПА

    Коментиран от #14

    12:41 29.09.2025

  • 14 НИКО

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЖЕКО":

    ДОБЪР ВАРИАНТ

    12:42 29.09.2025

  • 15 Εβροмин ΔиΛ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рузките танкери ,":

    А после ще пи..каш
    в резервоара на МъПъСъто си ли ? , 😁

    12:42 29.09.2025

  • 16 Георгиев

    8 0 Отговор
    Марийче, пропаганда, но гола. Няма как да стане. Това значи НАТО да влезе с този ангажимент, а не са питали "може ли?". Но това е ход на Англия през наркомана, за проба и реакция. Тръмп е прав: какви са тия три години СВО? За 10 дни до месец трябвало всичко да е свършило.

    12:42 29.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ами

    6 0 Отговор
    ха ха ха - крайно време е европа да започне да учи украински, за да се разбира с новите господари

    12:49 29.09.2025

  • 19 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    С какво ще изградиш бе Зеленски, живееш на заем!?

    Коментиран от #25

    12:53 29.09.2025

  • 20 САМО НА ПОЛША ЛИ

    1 0 Отговор
    АМИ АНГЛИЯ ДЕКА Е
    КОЙ МУ СЕ ВЪРЗВА НА ТОЯ
    ЗНАЧИ ПОЛЯЦИТЕ ДА ПАЗЯТ ЛВОВ
    АМИ ТОВА Е ОФИЦИАЛНО ОБЯВЕНА ВОЙНА ОТ НАТО
    АМА НАТОТО НИ ЩЕ

    12:55 29.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българският народ подкрепя Украйна !

    0 1 Отговор
    Вече pycката ПВО е безcилна cpещy yкpаинcките yдаpи. Скopo ще запoчнат и в дълбoчина.
    Наскоро 500 деcантчици бяха yнищoжени, тoкy щo пpиcтиrнали за включване в бoевете.
    Авиoбазата в Аpмавиp cе пpевъpна в orнен ад.
    В 19:00 чаcа cpещy нея беше изcтpелян маcивен yдаp oт 50 pакети. Рycката cиcтема С-400 беше безcилни.
    Кoмплекcът беше yнищoжен в пъpвите минyти на атаката. Пиcтата и cкладoвете за ropивo бяха yнищoжени, ханrаpите cе запалиха.
    Имаше невеpoятен orнен cтълб, кoйтo ocветяваше вcичкo на деcетки килoметpи.
    500 паpашyтиcти, кoитo cе roтвеха да бъдат изпpатени на фpoнта в Укpайна, бяха yнищoжени. Ил-76 екcплoдиpаха един cлед дpyr.
    Наблизo екcплoдиpаха cкладoве c бoепpипаcи.
    Склад c дpoнoве и кoмплекc за въздyшнo pазyзнаване изropяха.
    Кpемъл cе oпита да cкpие пopажениетo cи в Аpмавиp и cъoбщи за малък пoжаp.

    13:04 29.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ДългоИме

    0 0 Отговор
    За такива като Зелката има една поговорка - "Шило в торба не седи"!!! Върти-сучи, да въвлече и околните в пожара на който се пече - ама шляхите знаят приказката за "парен - каша духа"

    13:06 29.09.2025

  • 25 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Я пък тоя":

    ха ха ха - вселенски няма никакъв проблем с парите - сега като му снесе европата още140 милиарда....е ще трябва да отдели и малко за европейските лидери дето тичат всеки месец до киев

    13:06 29.09.2025

  • 26 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    0 0 Отговор
    Русия няма място в ООН повече! Вън! Страна, чийто главнокомандващ заплашва, както никой до сега, светът с унищожение, трябва да се изолира и да се преустанови издаването на визи моментално

    13:12 29.09.2025

