Украйна би желала да изгради единен въздушен щит срещу заплахите от страна на Русия съвместно с европейски съюзници, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза той в обръщение посредством видеоконферентна връзка към участниците във Варшавския форум за сигурност в полската столица.
"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента (на САЩ Доналд) Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", посочи Зеленски.
Той добави, че "Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз и ще го направи".
1 Росен Желязков
Коментиран от #10
12:23 29.09.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #4, #9
12:24 29.09.2025
3 Един купол направо
12:24 29.09.2025
4 побърканяк
До коментар #2 от "Вашето мнение":бЕлото не прощава.
12:24 29.09.2025
5 Гринго на магаре
12:25 29.09.2025
6 гост
12:26 29.09.2025
7 Пан Зеленко
12:26 29.09.2025
8 много болен и луд
12:27 29.09.2025
9 Европеец
До коментар #2 от "Вашето мнение":Абе не е баш така.... Въртя и суче наркомана и леко полеко му се получават нещата... Получават се, защото управляващите на Европейския тоталитарен и колониален съюз са обсебени от русофобия, А тая русофобия си е чист съвременен фашизъм.... Наркомана всячески се стреми да вкара европейските държави във войната с Русия...
Но за падащите пудели трябва да бъдат много внимателни, да не ни докарат някоя беля и голяма европейска война от която ще пострадаме всички живеещи на полуострова Европа, който се явява част от големия континент Евразия...
12:29 29.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Рузките танкери ,
Коментиран от #15
12:34 29.09.2025
12 А защо само на
12:39 29.09.2025
13 ЖЕКО
Коментиран от #14
12:41 29.09.2025
14 НИКО
До коментар #13 от "ЖЕКО":ДОБЪР ВАРИАНТ
12:42 29.09.2025
15 Εβροмин ΔиΛ
До коментар #11 от "Рузките танкери ,":А после ще пи..каш
в резервоара на МъПъСъто си ли ? , 😁
12:42 29.09.2025
16 Георгиев
12:42 29.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ами
12:49 29.09.2025
19 Я пък тоя
Коментиран от #25
12:53 29.09.2025
20 САМО НА ПОЛША ЛИ
КОЙ МУ СЕ ВЪРЗВА НА ТОЯ
ЗНАЧИ ПОЛЯЦИТЕ ДА ПАЗЯТ ЛВОВ
АМИ ТОВА Е ОФИЦИАЛНО ОБЯВЕНА ВОЙНА ОТ НАТО
АМА НАТОТО НИ ЩЕ
12:55 29.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българският народ подкрепя Украйна !
Наскоро 500 деcантчици бяха yнищoжени, тoкy щo пpиcтиrнали за включване в бoевете.
Авиoбазата в Аpмавиp cе пpевъpна в orнен ад.
В 19:00 чаcа cpещy нея беше изcтpелян маcивен yдаp oт 50 pакети. Рycката cиcтема С-400 беше безcилни.
Кoмплекcът беше yнищoжен в пъpвите минyти на атаката. Пиcтата и cкладoвете за ropивo бяха yнищoжени, ханrаpите cе запалиха.
Имаше невеpoятен orнен cтълб, кoйтo ocветяваше вcичкo на деcетки килoметpи.
500 паpашyтиcти, кoитo cе roтвеха да бъдат изпpатени на фpoнта в Укpайна, бяха yнищoжени. Ил-76 екcплoдиpаха един cлед дpyr.
Наблизo екcплoдиpаха cкладoве c бoепpипаcи.
Склад c дpoнoве и кoмплекc за въздyшнo pазyзнаване изropяха.
Кpемъл cе oпита да cкpие пopажениетo cи в Аpмавиp и cъoбщи за малък пoжаp.
13:04 29.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ДългоИме
13:06 29.09.2025
25 ами
До коментар #19 от "Я пък тоя":ха ха ха - вселенски няма никакъв проблем с парите - сега като му снесе европата още140 милиарда....е ще трябва да отдели и малко за европейските лидери дето тичат всеки месец до киев
13:06 29.09.2025
26 "Всякога проклета Русия" по Раковски
13:12 29.09.2025