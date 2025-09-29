Новини
Медведев: Те просто не могат да си позволят война с Русия
  Тема: Украйна

Медведев: Те просто не могат да си позволят война с Русия

29 Септември, 2025 15:13 1 779 49

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • медведев-
  • украйна-
  • нато

Бившият президент предупреди Европа за опасност от ядрена война с Русия

Медведев: Те просто не могат да си позволят война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев каза днес, че Европа не може да си позволи да води война срещу Русия, но ако лидерите ѝ направят тази грешка и предизвикат такава война, то тя би могла да прерасне в конфликт с оръжия за масово унищожение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Медведев написа в "Телеграм", че Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа".

"Те просто не могат да си позволят война с Русия", каза Медведев за европейските сили и добави, че "вероятността от стигане до фатален инцидент винаги съществува".

"Подобен конфликт има абсолютно реалния риск да ескалира във война, в която да се използват оръжия за масово унищожение", каза Медведев, който в момента е заместник-председател на руския Съвет за сигурност.


Оценка 3 от 33 гласа.
Оценка 3 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    32 31 Отговор
    Западните мародери от НАТо са страхливи кучета ,никога не се бият един срещу един ,глутницата страхливи кучета от НАТо се събират да бият една държава като Ирак,Либия,Сирия, Афганистан, Югославия ,Иемен и най често бомбят колибите на кафевите хора в джунглата

    Коментиран от #15

    15:15 29.09.2025

  • 3 Град Козлодуй

    34 30 Отговор
    Украйна Разгроми Агресора Путин погуби народа си Унижи Русия и уби 2 милиона Руснаци

    15:15 29.09.2025

  • 4 Клети съветски Zoмбита 🤪

    34 25 Отговор
    Омразата към украинския народ е породена от невъзможността на кокосовите глави да допуснат, че някой може да се противопостави на руските мародери, че някой може да се бори за свободата си.
    Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
    Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".

    15:15 29.09.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 9 Отговор
    пак ли си на че ре шата бе , м е чо П У Х?

    15:15 29.09.2025

  • 6 Росен Желязков

    20 14 Отговор
    Изградил съм стена от водопади срещу руските дронове.

    15:16 29.09.2025

  • 7 Анализатор

    25 24 Отговор
    Тка е, защото смъртта на всеки един европеец, се равнява на смъртта на 1000 прошляци...от дивия Сибир!

    15:16 29.09.2025

  • 8 РФ е един огромен КЕН eф !

    28 24 Отговор
    Другари рашафили, съветски Zомбита и поклонници на тунингованото жуже на токчета, НЯМА как да има ядрен удар на Запад, поради простата причина, че там живеят децата и внуците на всички от фашисткото гнездо в Кремъл, на всички олигарси грабещи от поробените народи в състава на РФ.
    НЯМА как да стрелят по наследниците си!
    А сега си заврете сармите, заедно с лешниците ... знаете къде. 😆😂

    15:17 29.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лут

    19 14 Отговор
    Тоя пияница пак са е надрал. Да го е у глупака

    15:18 29.09.2025

  • 11 си дзън

    20 18 Отговор
    Интересно днес колко Финландии по 1 литър е унищожил Медведев да говори за атома.

    15:18 29.09.2025

  • 12 Трол

    18 17 Отговор
    Европа може да си позволи война с когото си поиска, Медведев е никой, та да казва на европейците какво да правят.

    Коментиран от #16

    15:19 29.09.2025

  • 13 Всъщност

    8 14 Отговор
    Западът е задлъжнял с толкова трилиони , че му е все едно .

    15:19 29.09.2025

  • 14 мунчо в затвора!

    13 12 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    15:20 29.09.2025

  • 15 Мислещ

    14 10 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Млъкни бе комуняга смотан.

    15:21 29.09.2025

  • 16 Да бе , да ! 😜

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Сиирджия !

    15:21 29.09.2025

  • 17 Тихо

    8 7 Отговор
    Пръдлю!

    15:21 29.09.2025

  • 18 гост

    18 13 Отговор
    Пияният Медведя, импотентен от руската пиячка, се е объркал, че Европа е фригидна. ХАХАХАХА.

    15:22 29.09.2025

  • 19 Глюпости ,

    9 8 Отговор
    Сега па заменихме СВО , с Вайна ... 🤭😁

    15:22 29.09.2025

  • 20 Барманче

    6 2 Отговор
    Нормално изказване за Димон ... 😁

    15:24 29.09.2025

  • 21 ЧикаКуре

    4 6 Отговор
    На тия , на снимката , и на двете , го оставим у тях ...

    15:24 29.09.2025

  • 22 Краснов

    14 13 Отговор
    Кратко и ясно.Дребен злобар и комплексар,
    като всекидневно само водката го спасява
    от непоправимо увредения му мозък.

    Коментиран от #26

    15:25 29.09.2025

  • 23 Атина Палада

    7 15 Отговор
    Медведка,че това го казват всички световни военни анализатори .Нищо ново не ни казваш!
    Най вече САЩ,затова и САЩ се изнасят от Украйна.

    15:26 29.09.2025

  • 24 Петров

    11 9 Отговор
    този не знае какво бълва.Ами има ли
    отявлен ,хроничен алкохолик,да не е фригиден.
    Не знае какво каканиже този.

    15:27 29.09.2025

  • 25 хах

    12 3 Отговор
    Последно, запада воюва или не воюва в Украйна?

    15:28 29.09.2025

  • 26 Атина Палада

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "Краснов":

    Белото на. Макарона шМерца и стар Мур води до непоправимо увреждане на мозъка.
    Факт! Научно доказано! Алкохол се е пиел от както свят светува .Чърчил е започвал деня си с водка.

    15:29 29.09.2025

  • 27 Незнаещ

    8 7 Отговор
    Митя Медвежан,а Русия дали може да си позволи тази война с Европа??Отчитам факта,че и водката ти е в повече,но все пак...

    15:30 29.09.2025

  • 28 пенсионер

    7 7 Отговор
    Този пиандурник продължава да плаши гаргите!!!!!!!!! Луд умора няма!!!!!!!!!!!

    15:31 29.09.2025

  • 29 Исторически факт !

    9 6 Отговор
    Когато Ленин умрял с мозък, направен на пихтия от сифилиса, се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание,
    където по-късно му сцепили главата с пикел.
    Скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода.
    След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
    Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
    Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
    Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
    След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
    Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
    В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!

    За Путин не се очакват никакви изненади.
    От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
    Хотели как лучше, а получилось как всегда

    15:32 29.09.2025

  • 30 Какво може да си позволи Европа

    10 5 Отговор
    Си е нейна работа.Димата нека си гледа в чашката, да не се изказва неподготвен и да знае, че ако се стигне до ядрена война, то и Русия ще престане да съществува.И всички залъгалки, че Русия е много силна и заплахите към Европа просто не са състоятелни, гледайки как вече 4 години Русия се мъчи с Украйна!

    15:33 29.09.2025

  • 31 АМАH OT ИДИOTИ

    7 7 Отговор
    КАКВА ВОЙНА ????
    😝
    ЗАПАДНЯЦИТЕ МОГАТ САМО ДА ПАРАЗИТИРАТ. ПРОИЗВЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ФEKAЛИИ
    😆
    НЯКОЙ СЕРИОЗНО ЛИ ГИ ВИЖДА НА ФPOHTA ????
    😮

    Коментиран от #42

    15:34 29.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 мошЕто

    3 3 Отговор
    Четеш и ревеш - откъде се въдят толкова умни и преуспели хора из нашите географски ширини ?!

    15:36 29.09.2025

  • 34 койдазнай

    5 7 Отговор
    Като видя дебелия украински
    аргумент, руснаците веднага изкарват последното им останало оръжие - медведката.

    15:37 29.09.2025

  • 35 Даката

    6 8 Отговор
    С какво още ще ни заплашат, че ще ни спрат горивата ли??? Тъпите руски бок луци разбраха, че вече не пеят в хора... Русия бавно се самоунищожава и иска , като един истински терорист да повлече колкото се може повече християни... просто същества на дявола, затова арабския свят ги приветства в избиването на християните в Украйна.

    Коментиран от #37, #38, #39

    15:37 29.09.2025

  • 36 Хахаха

    6 6 Отговор
    Жалки мишленце алкохолизирано и диво московско травестит че от олигархията на фашистка Русия. Пожелавам на народите на Русия да се върната властта в свои ръце.

    15:38 29.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 От както

    6 4 Отговор
    Финландия влезе в НАТО Димитрии спрял водка Финландия ,преминал на водка Немиров ( украинска водка)

    15:41 29.09.2025

  • 41 Въш.кар.ис.тан

    6 4 Отговор
    Болшевишки пиян деге.нерат

    15:41 29.09.2025

  • 42 Въпрос

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Ти ми кажи какъв руски продукт освен руска телевизия ползваш? Руска кола ли, телевизор ли, прахосмукачка ли и т.н.?

    Коментиран от #48

    15:45 29.09.2025

  • 43 Пламен

    2 1 Отговор
    Това е вярно. Не им трябва война с Русия. Могат обаче да намерят всеки скрил се и в най дълбокия бункер.

    15:54 29.09.2025

  • 44 Смърт на европа и саш и израйл

    2 3 Отговор
    Не ви искаме феисбуците инстаграмите хайфоните ...всичко което ни трябва идва от китай южна корея русия и арабите

    15:55 29.09.2025

  • 45 пешо

    4 1 Отговор
    хората на запад живеят живота добре а на руснаците само войни са им в главите първо да си направят вътрешни тоалетни в русия

    15:55 29.09.2025

  • 46 Мечият пудел пак джафка глупотевини

    3 1 Отговор
    Абе тоз жалък алкохолик жив ли е? Продължава със смешните си нелепици ....

    15:58 29.09.2025

  • 47 Pyccкий Карлик 😄

    2 1 Отговор
    Най-великия американски президент ще стане този, който изпрати руснаците на Марс. Всичките 😄😄😄

    15:59 29.09.2025

  • 48 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Въпрос":

    Ми то няма и европейски.Няма и американски.Всичко е китайско..
    Така е при компрадорите.. Русия добре ,че миналата година скъса с коморадорският доларови капитал...Тръмп сега се опитва или такава е заявката му де,да скъса и той..

    16:09 29.09.2025

  • 49 А дали

    0 0 Отговор
    Русия може да си позволи една такава война Медведев? Едва ли, едва ли!

    16:16 29.09.2025

