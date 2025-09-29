Медведев: Те просто не могат да си позволят война с Русия

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев каза днес, че Европа не може да си позволи да води война срещу Русия, но ако лидерите ѝ направят тази грешка и предизвикат такава война, то тя би могла да прерасне в конфликт с оръжия за масово унищожение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Медведев написа в "Телеграм", че Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа".
"Те просто не могат да си позволят война с Русия", каза Медведев за европейските сили и добави, че "вероятността от стигане до фатален инцидент винаги съществува".
"Подобен конфликт има абсолютно реалния риск да ескалира във война, в която да се използват оръжия за масово унищожение", каза Медведев, който в момента е заместник-председател на руския Съвет за сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сталин
Коментиран от #15
15:15 29.09.2025
3 Град Козлодуй
15:15 29.09.2025
4 Клети съветски Zoмбита 🤪
Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".
15:15 29.09.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:15 29.09.2025
6 Росен Желязков
15:16 29.09.2025
7 Анализатор
15:16 29.09.2025
8 РФ е един огромен КЕН eф !
НЯМА как да стрелят по наследниците си!
А сега си заврете сармите, заедно с лешниците ... знаете къде. 😆😂
15:17 29.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лут
15:18 29.09.2025
11 си дзън
15:18 29.09.2025
12 Трол
Коментиран от #16
15:19 29.09.2025
13 Всъщност
15:19 29.09.2025
14 мунчо в затвора!
15:20 29.09.2025
15 Мислещ
До коментар #2 от "Сталин":Млъкни бе комуняга смотан.
15:21 29.09.2025
16 Да бе , да ! 😜
До коментар #12 от "Трол":Сиирджия !
15:21 29.09.2025
17 Тихо
15:21 29.09.2025
18 гост
15:22 29.09.2025
19 Глюпости ,
15:22 29.09.2025
20 Барманче
15:24 29.09.2025
21 ЧикаКуре
15:24 29.09.2025
22 Краснов
като всекидневно само водката го спасява
от непоправимо увредения му мозък.
Коментиран от #26
15:25 29.09.2025
23 Атина Палада
Най вече САЩ,затова и САЩ се изнасят от Украйна.
15:26 29.09.2025
24 Петров
отявлен ,хроничен алкохолик,да не е фригиден.
Не знае какво каканиже този.
15:27 29.09.2025
25 хах
15:28 29.09.2025
26 Атина Палада
До коментар #22 от "Краснов":Белото на. Макарона шМерца и стар Мур води до непоправимо увреждане на мозъка.
Факт! Научно доказано! Алкохол се е пиел от както свят светува .Чърчил е започвал деня си с водка.
15:29 29.09.2025
27 Незнаещ
15:30 29.09.2025
28 пенсионер
15:31 29.09.2025
29 Исторически факт !
където по-късно му сцепили главата с пикел.
Скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода.
След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!
За Путин не се очакват никакви изненади.
От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
Хотели как лучше, а получилось как всегда
15:32 29.09.2025
30 Какво може да си позволи Европа
15:33 29.09.2025
31 АМАH OT ИДИOTИ
😝
ЗАПАДНЯЦИТЕ МОГАТ САМО ДА ПАРАЗИТИРАТ. ПРОИЗВЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ФEKAЛИИ
😆
НЯКОЙ СЕРИОЗНО ЛИ ГИ ВИЖДА НА ФPOHTA ????
😮
Коментиран от #42
15:34 29.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 мошЕто
15:36 29.09.2025
34 койдазнай
аргумент, руснаците веднага изкарват последното им останало оръжие - медведката.
15:37 29.09.2025
35 Даката
Коментиран от #37, #38, #39
15:37 29.09.2025
36 Хахаха
15:38 29.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 От както
15:41 29.09.2025
41 Въш.кар.ис.тан
15:41 29.09.2025
42 Въпрос
До коментар #31 от "АМАH OT ИДИOTИ":Ти ми кажи какъв руски продукт освен руска телевизия ползваш? Руска кола ли, телевизор ли, прахосмукачка ли и т.н.?
Коментиран от #48
15:45 29.09.2025
43 Пламен
15:54 29.09.2025
44 Смърт на европа и саш и израйл
15:55 29.09.2025
45 пешо
15:55 29.09.2025
46 Мечият пудел пак джафка глупотевини
15:58 29.09.2025
47 Pyccкий Карлик 😄
15:59 29.09.2025
48 Атина Палада
До коментар #42 от "Въпрос":Ми то няма и европейски.Няма и американски.Всичко е китайско..
Така е при компрадорите.. Русия добре ,че миналата година скъса с коморадорският доларови капитал...Тръмп сега се опитва или такава е заявката му де,да скъса и той..
16:09 29.09.2025
49 А дали
16:16 29.09.2025