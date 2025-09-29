Новини
Русия засилва китайските въздушнодесантни възможности
Русия засилва китайските въздушнодесантни възможности

29 Септември, 2025 13:41 623 8

Ново военно сътрудничество включва доставка на техника и обучение за китайски батальон

Русия засилва китайските въздушнодесантни възможности - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Русия се е съгласила да предостави техника и обучение на китайската армия, което засилва въздушнодесантните способности на Пекин и поражда опасения за потенциална атака срещу Тайван, съобщава Royal United Services Institute, цитирана от Washington Post.

Споразумението между Китай и Русия от октомври 2024 г. включва доставка на превозни средства и системи за китайски въздушнодесантен батальон. Русия ще осигури леки амфибийни машини BMD-4M, самоходни противотанкови оръдия Sprut-SDM1, бронетранспортьори BTR-MDM и парашутни системи.

Джак Уотлинг, старши научен сътрудник в RUSI, нарече сделката „много добър пример за това как руснаците са се превърнали в в инструмент за китайците“. Той добави, че при конфликт ресурсите и отбранителната индустрия на Русия биха могли да служат като „стратегическа резерва за Китай“.

Документи, получени от хакерската група Black Moon, показват, че Китай е поискал по-бърза доставка, пълна техническа документация и адаптации за интегриране на машините с китайските системи. Основният договор е на стойност 17,8 милиарда NT$ (584 милиона долара) и включва също командни и наблюдателни машини.

„Предишните ограничения на Китай при разполагането на големи количества войски и поддържането на логистика се считаха за слабости“, заяви Су Дзъ-юн, директор на Тайванския институт за национална отбрана и сигурност. С руската техническа подкрепа защитата на Тайван срещу амфибийни десанти ще ще се изправи пред значително по-голям натиск.

Очаква се Китай да оперира в среда, в която неговите системи могат да бъдат подложени на смущения и кибератаки, коментира Джошуа Аростеги, ръководител на Центъра за изследване на сухопътните сили на Китай в Института за стратегически изследвания към US Army War College. Той отбеляза, че руското обучение по доказана система за командване и контрол може да направи инвестицията оправдана.

Аростеги добави, че Китай никога не е разполагал своите въздушно-въздушни сили в реални бойни действия. Изтекли оценки на Пентагона от 2023 г. установиха, че противовъздушната отбрана на Тайван е особено уязвима към ракетни атаки, което би могло да позволи на Китай да получи въздушно превъзходство в ранните етапи на конфликт.

„Военното сътрудничество между Китай и Русия се простира далеч отвъд публично разкритото“, заяви тайвански служител по сигурността относно скорошните сделки.

Лидерът на Китай Си Дзинпин многократно е заявявал, че поставянето на Тайван под контрол на Китайската комунистическа партия е ключово за „националното възраждане“. Американското разузнаване показва, че Китай се стреми да бъде готов да завземе Тайван до 2027 г., въпреки че експертите отбелязват, че това не е фиксиран краен срок.

Китай и Русия задълбочиха военното си сътрудничество през последните години. През миналата година двете армии проведоха 14 съвместни учения, почти двойно повече в сравнение с преди десетилетие.

Експерти, цитирани от Washington Post, отбелязват, че опитът на Русия в Украйна е особено ценен за Пекин, тъй като обучението ѝ във въздушно-десантни операции може да запълни пропуските в способностите на Китай.

Тайван отговори с увеличаване на бюджета за отбрана и съсредоточаване върху тренировки за отблъскване на потенциални нашествия. Последните военни учения включваха сценарии за защита срещу въздушнодесантни операции на международното летище Таоюан.


Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    8 3 Отговор
    вечна слава на император ПУТИН само той ще ни освободи от вашизма във европа

    Коментиран от #5

    13:45 29.09.2025

  • 2 си дзън

    2 4 Отговор
    Няма с какво да плащат руснаците и сега ще трябва да отклоняват военна техника към Китай.
    Нищо, че фронтът в Украйна има нужда от нея.

    13:51 29.09.2025

  • 3 Pyccкий Карлик 😄

    3 3 Отговор
    Poccии конец.
    Четири года буксус, епта...😆😆😆

    14:04 29.09.2025

  • 4 🤣......

    1 2 Отговор
    Те техните засилиха че сега и китайските, ако ги засилват както в Украйна китайците ще са валат.

    14:09 29.09.2025

  • 5 Както са тръгнали тихичко

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    икономически да превземат РФ китайците, накрая ще вземат наистина да им спретнат и едно десантче, за да си го върнат за Си Ние, и за острова ощи загиналите за една нощ 30000 китайски войници.

    14:16 29.09.2025

  • 6 Гориил

    1 2 Отговор
    От 2026 г. Китай ще започне да произвежда микрочипове в Русия.

    Коментиран от #8

    14:17 29.09.2025

  • 7 стоян

    0 0 Отговор
    Тя рузката армия ,,толкова силна и могъща ,,че на китайците ще помага -в какво ще ги обучават как се превзема град Бахмут за три години с 50 000 жертви смешно е и обидно за китайците

    14:26 29.09.2025

  • 8 Ееее?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Демек китайците ще използват руската евтина работна ръка?
    Руснаците са китайски роби?
    Цял цех с руснаци ще въртят отверки, докато е син китаец ги обикаля и ги навиква, а накрая ще му целуват ръка, като му се подписват на ведомостта и им дава снизходително мижавата заплатата в рубли

    14:27 29.09.2025