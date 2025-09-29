Русия засилва китайските въздушнодесантни възможности

Русия се е съгласила да предостави техника и обучение на китайската армия, което засилва въздушнодесантните способности на Пекин и поражда опасения за потенциална атака срещу Тайван, съобщава Royal United Services Institute, цитирана от Washington Post.
Споразумението между Китай и Русия от октомври 2024 г. включва доставка на превозни средства и системи за китайски въздушнодесантен батальон. Русия ще осигури леки амфибийни машини BMD-4M, самоходни противотанкови оръдия Sprut-SDM1, бронетранспортьори BTR-MDM и парашутни системи.
Джак Уотлинг, старши научен сътрудник в RUSI, нарече сделката „много добър пример за това как руснаците са се превърнали в в инструмент за китайците“. Той добави, че при конфликт ресурсите и отбранителната индустрия на Русия биха могли да служат като „стратегическа резерва за Китай“.
Документи, получени от хакерската група Black Moon, показват, че Китай е поискал по-бърза доставка, пълна техническа документация и адаптации за интегриране на машините с китайските системи. Основният договор е на стойност 17,8 милиарда NT$ (584 милиона долара) и включва също командни и наблюдателни машини.
„Предишните ограничения на Китай при разполагането на големи количества войски и поддържането на логистика се считаха за слабости“, заяви Су Дзъ-юн, директор на Тайванския институт за национална отбрана и сигурност. С руската техническа подкрепа защитата на Тайван срещу амфибийни десанти ще ще се изправи пред значително по-голям натиск.
Очаква се Китай да оперира в среда, в която неговите системи могат да бъдат подложени на смущения и кибератаки, коментира Джошуа Аростеги, ръководител на Центъра за изследване на сухопътните сили на Китай в Института за стратегически изследвания към US Army War College. Той отбеляза, че руското обучение по доказана система за командване и контрол може да направи инвестицията оправдана.
Аростеги добави, че Китай никога не е разполагал своите въздушно-въздушни сили в реални бойни действия. Изтекли оценки на Пентагона от 2023 г. установиха, че противовъздушната отбрана на Тайван е особено уязвима към ракетни атаки, което би могло да позволи на Китай да получи въздушно превъзходство в ранните етапи на конфликт.
„Военното сътрудничество между Китай и Русия се простира далеч отвъд публично разкритото“, заяви тайвански служител по сигурността относно скорошните сделки.
Лидерът на Китай Си Дзинпин многократно е заявявал, че поставянето на Тайван под контрол на Китайската комунистическа партия е ключово за „националното възраждане“. Американското разузнаване показва, че Китай се стреми да бъде готов да завземе Тайван до 2027 г., въпреки че експертите отбелязват, че това не е фиксиран краен срок.
Китай и Русия задълбочиха военното си сътрудничество през последните години. През миналата година двете армии проведоха 14 съвместни учения, почти двойно повече в сравнение с преди десетилетие.
Експерти, цитирани от Washington Post, отбелязват, че опитът на Русия в Украйна е особено ценен за Пекин, тъй като обучението ѝ във въздушно-десантни операции може да запълни пропуските в способностите на Китай.
Тайван отговори с увеличаване на бюджета за отбрана и съсредоточаване върху тренировки за отблъскване на потенциални нашествия. Последните военни учения включваха сценарии за защита срещу въздушнодесантни операции на международното летище Таоюан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 град КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
13:45 29.09.2025
2 си дзън
Нищо, че фронтът в Украйна има нужда от нея.
13:51 29.09.2025
3 Pyccкий Карлик 😄
Четири года буксус, епта...😆😆😆
14:04 29.09.2025
4 🤣......
14:09 29.09.2025
5 Както са тръгнали тихичко
До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":икономически да превземат РФ китайците, накрая ще вземат наистина да им спретнат и едно десантче, за да си го върнат за Си Ние, и за острова ощи загиналите за една нощ 30000 китайски войници.
14:16 29.09.2025
6 Гориил
Коментиран от #8
14:17 29.09.2025
7 стоян
14:26 29.09.2025
8 Ееее?
До коментар #6 от "Гориил":Демек китайците ще използват руската евтина работна ръка?
Руснаците са китайски роби?
Цял цех с руснаци ще въртят отверки, докато е син китаец ги обикаля и ги навиква, а накрая ще му целуват ръка, като му се подписват на ведомостта и им дава снизходително мижавата заплатата в рубли
14:27 29.09.2025