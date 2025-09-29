Новини
Свят »
Австрийска делегация на посещение в Тайван
  Тема: Тайван

Австрийска делегация на посещение в Тайван

29 Септември, 2025 13:55 367 0

  • тайван-
  • австрия-
  • делегация-
  • посещение-
  • сътрудничество-
  • отбрана-
  • сигурност-
  • изкуствен интелект-
  • правата на човека

Тайван задълбочава отношенията си с Австрия

Австрийска делегация на посещение в Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Двупартийна делегация от депутати от австрийския парламент пристигна в Тайван в неделя за едноседмично посещение.

Седемчленната делегация представлява Групата за приятелство Австрия-Тайван, водена от председателя на групата Вернер Амон. Депутатите ще останат в Тайван до 4 октомври и планират да се срещнат с високопоставени служители в кабинета и в Законодателния юан, според прессъобщение на Министерството на външните работи на страната.

Депутатите ще се срещнат с вицепрезидента Сяо Би-кхим, заместник-министъра на външните работи Чен Минг-чи и други служители на ниво заместник-министри, за да обсъдят двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес. Групата ще посети и Законодателния юан, за да се срещне с председателя Хан Куо-ю.

Маршрутът на делегацията включва посещения на Института за изследвания на националната отбрана и сигурност, Тайванските лаборатории за изкуствен интелект, както и Националния музей на правата на човека в Ню Тайпе.

Министерството на външните работи на страната посрещна австрийските законодатели при пристигането им на международното летище Таоюан. От министерството заявиха, че посещението демонстрира споделените демократични ценности и ще помогне за укрепване на двустранните отношения между Австрия и Тайван.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ