Австрийска делегация на посещение в Тайван

Двупартийна делегация от депутати от австрийския парламент пристигна в Тайван в неделя за едноседмично посещение.

Седемчленната делегация представлява Групата за приятелство Австрия-Тайван, водена от председателя на групата Вернер Амон. Депутатите ще останат в Тайван до 4 октомври и планират да се срещнат с високопоставени служители в кабинета и в Законодателния юан, според прессъобщение на Министерството на външните работи на страната.

Депутатите ще се срещнат с вицепрезидента Сяо Би-кхим, заместник-министъра на външните работи Чен Минг-чи и други служители на ниво заместник-министри, за да обсъдят двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес. Групата ще посети и Законодателния юан, за да се срещне с председателя Хан Куо-ю.

Маршрутът на делегацията включва посещения на Института за изследвания на националната отбрана и сигурност, Тайванските лаборатории за изкуствен интелект, както и Националния музей на правата на човека в Ню Тайпе.

Министерството на външните работи на страната посрещна австрийските законодатели при пристигането им на международното летище Таоюан. От министерството заявиха, че посещението демонстрира споделените демократични ценности и ще помогне за укрепване на двустранните отношения между Австрия и Тайван.