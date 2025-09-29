Тайван и Украйна подписаха пакт за помощ на деца в неравностойно положение

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лунг, който в момента е на посещение в Полша, присъства на подписването в неделя на пакт между Тайван и Украйна, предназначен да осигури помощ за украински деца в неравностойно положение.

Лин, който отпътува от Тайпе в събота, пристигна в Полша в неделя преди планираната си реч на Варшавския форум за сигурност.

Меморандумът за разбирателство беше подписан в неделя вечерта между представителя на Тайван в Полша Джеф Лиу и Тетяна Бадилевич, заместник-директор на Киевския градски център за социални услуги за семейства, деца и младежи. Споразумението има за цел да помогне на децата в неравностойно положение в района на Киев, особено на тези, които са загубили родителите си по време на руската инвазия.

Проектът, подкрепен от Министерството на външните работи на Тайван, ще се управлява от базираната в Италия неправителствена организация WeWorld и базирания в Тайван Тайвански фонд за деца и семейства. Според представителството на Тайван в Полша, тя ще осигури подкрепа за психичното здраве на децата, стоки от първа необходимост и приемни семейства.

Форумът ще се проведе на 29 и 30 септември.