Тайван и Украйна подписаха пакт за помощ на деца в неравностойно положение
  Тема: Тайван

Тайван и Украйна подписаха пакт за помощ на деца в неравностойно положение

29 Септември, 2025 14:08 362 5

Не за първи път Тайван демонстрира готовност да окаже помощ на страна в труден момент

Тайван и Украйна подписаха пакт за помощ на деца в неравностойно положение - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лунг, който в момента е на посещение в Полша, присъства на подписването в неделя на пакт между Тайван и Украйна, предназначен да осигури помощ за украински деца в неравностойно положение.

Лин, който отпътува от Тайпе в събота, пристигна в Полша в неделя преди планираната си реч на Варшавския форум за сигурност.

Меморандумът за разбирателство беше подписан в неделя вечерта между представителя на Тайван в Полша Джеф Лиу и Тетяна Бадилевич, заместник-директор на Киевския градски център за социални услуги за семейства, деца и младежи. Споразумението има за цел да помогне на децата в неравностойно положение в района на Киев, особено на тези, които са загубили родителите си по време на руската инвазия.

Проектът, подкрепен от Министерството на външните работи на Тайван, ще се управлява от базираната в Италия неправителствена организация WeWorld и базирания в Тайван Тайвански фонд за деца и семейства. Според представителството на Тайван в Полша, тя ще осигури подкрепа за психичното здраве на децата, стоки от първа необходимост и приемни семейства.

Форумът ще се проведе на 29 и 30 септември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напудреното носле 🤡

    4 0 Отговор
    Няма опласвания в тая сфера.
    Бизнесът д деца е органе
    върви на макс.

    Коментиран от #2

    14:12 29.09.2025

  • 2 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Напудреното носле 🤡":

    Не знам ама, това заглавие чупи тъпомера..... Всъщност украинците са си такива.... Разбира се няма да чета, защото позаглавието личи, че статията е пропагандна....

    14:16 29.09.2025

  • 3 Гориил

    7 0 Отговор
    Това е без значение. Само след десет до петнадесет години статутът на Тайван ще се промени и той ще стане част от Китай съгласно мирно споразумение между Пекин и Вашингтон. Европа няма влиянието и ресурсите, за да осуети сделката.

    14:22 29.09.2025

  • 4 Тома

    1 0 Отговор
    Доколкото знаем помощта за укронацистите е пари и оръжие

    14:28 29.09.2025

  • 5 604

    0 0 Отговор
    Дъ съ разбиръ оргъни зъ оружие...

    14:45 29.09.2025