Новини
Свят »
Великобритания »
Престъпността в Лондон намалява, заяви кметът Садик Хан

29 Септември, 2025 14:34 351 11

Доказателствата са ясни - нашият подход за справяне с престъпността и с първопричините за престъпността работи, каза кметът

Престъпността в Лондон намалява, заяви кметът Садик Хан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Лондон отвърна на удара на политиците, „разпространяващи невярна информация“ относно безопасността в столицата, тъй като нови данни показват, че броят на престъпленията, при които е извършено насилие и се е стигнало до наранявания, е намалял във всеки район през последната година, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Данни от кметската служба по въпросите на полицията и престъпността, които сравняват 12-те месеца, завършващи през август, с предходните 12 месеца, показват, че през този период в столицата е имало 8749 по-малко престъпления, довели до нараняване - спад от близо 12%.

Кметът Садик Хан каза: „Видяхме редица политици тук и по целия свят да говорят с пренебрежение за Лондон и да разпространяват дезинформация за престъпността и безопасността в столицата“.

„Доказателствата са ясни - нашият подход за справяне с престъпността и с първопричините за престъпността работи. Този подход намалява насилието в цялата столица“.

По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Хан, че върши „ужасна работа“, добавяйки, че „престъпността в Лондон се увеличава драстично“. Пи Ей Мидия отбелязва, че двамата политици водят от години словесна война.

Хан допълни: „Насилствените престъпления с наранявания са намалели във всеки един лондонски район и това е доказателство за невероятната работа на нашите смели полицаи - които арестуват с по над 1000 заподозрени повече всеки месец и разкриват престъпления, при които има жертви, с двойно по-висок процент отколкото преди година.“

„Освен това трябва да се отчетат и дейностите по превенция в нашите общности, водена от лондонското звено за намаляване на насилието, което е предоставило над 450 000 положителни възможности и дейности за отклоняване на младите хора от пътя на насилието“.

Според кметството общият брой убийства в Лондон е на най-ниското си равнище за последните 10 години, като процентът в столицата е по-нисък от този в Париж, Брюксел, Берлин, Мадрид и всички големи градове в САЩ.

Убийствата са намалели със 17% през 12-месечния период до юни тази година в сравнение с 12-месечния период до май 2016 г.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а по късно ще е "рай"

    0 0 Отговор
    Във Велик Пакистан Киър Стармър ще одобри нова британска цифрова идентификация за всеки бял жител на великопакистан Britain Digital ID. Новият паспорт ще съдържа:
    – социален рейтинг (както в Китай);
    - снимки от всички ъгли;
    – трите имена;
    –адрес;
    – ваксинационен статус;
    –семейно положение;
    –пръстови отпечатъци– кръвна и фекална група;
    – криминално досие;
    - Статут на присъствие на територията на Велик Пакистан;
    – ниво на "доверие";
    – персонален GPS чип за проследяване на територията.
    – баркод за проверка на статуса на издирване;
    Новата лична карта ще бъде въведена във връзка с нарастващата "дясна престъпност" в страната. Всеки бял велик пакистанец ще получи лична карта и ще бъде наблюдаван от правителството от-до, за да спре престъпленията и да води подробна статистика за гражданите.

    Ще бъде въведен социален рейтинг, държавен списък на "ненадеждните" - национален регистър на нарушителите. Нарушителите с нисък рейтинг няма да могат да си намерят работа дори като чистач или няма да могат да карат кола.

    14:38 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    2 7 Отговор
    Преди няколко седмица бяха натръшкали на Оксфорд стрийт няколко кардарашки джебчийки с имена Elena Venkova, 33, Malinka Georgieva, 20, and Elena Mitkova, 26 и казаха, че щели да екстрадират всичките българи обратно в България, ако нямали диджитал АйДи.

    Коментиран от #3, #9

    14:38 29.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    чудно.кво правят там? що не са в страната на мечтите-Раша?

    Коментиран от #7, #10

    14:40 29.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Те и белите там намаляват❗

    14:41 29.09.2025

  • 5 Някой

    1 0 Отговор
    Намаляват сигналите. Иначе и у нас уж е по-спокойно, а то просто като се обадиш за шум от циганската махала в 3 пред нощта, полицията идва при тебе да ти се сърди, че подаваш сигнали. Гледаш как буквално ходят от съсед на съсед да ги заплашват, че ще ги глобят, че звънели, но в циганската махала не ходят.

    14:41 29.09.2025

  • 6 Ала балан

    2 0 Отговор
    Момчета трябва да се стегнем кмета е от наШити,!

    14:41 29.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КРЪ-ДЪТ ве коте❗ КРЪ-ДЪТ❗

    14:42 29.09.2025

  • 8 Многобританско халифатство

    1 0 Отговор
    Кметът Садик Хак !!!🤣🤣🤣

    14:42 29.09.2025

  • 9 Оппааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Чак пък натръшкали. Много филми гледаш синко.

    Коментиран от #11

    14:43 29.09.2025

  • 10 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И в България скоро, който няма диджитал АйДи ще гледа гладно през витрините на Калфланда, ама вие си имате Березка и Пятерочка у Варна, ако имате рубли ще преживеете.

    14:43 29.09.2025

  • 11 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оппааааа":

    Имам автентично видео от мястото на ареста. Всички викаха - булгериан, булгериан.

    14:44 29.09.2025

