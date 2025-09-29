Престъпността в Лондон намалява, заяви кметът Садик Хан

Кметът на Лондон отвърна на удара на политиците, „разпространяващи невярна информация“ относно безопасността в столицата, тъй като нови данни показват, че броят на престъпленията, при които е извършено насилие и се е стигнало до наранявания, е намалял във всеки район през последната година, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.
Данни от кметската служба по въпросите на полицията и престъпността, които сравняват 12-те месеца, завършващи през август, с предходните 12 месеца, показват, че през този период в столицата е имало 8749 по-малко престъпления, довели до нараняване - спад от близо 12%.
Кметът Садик Хан каза: „Видяхме редица политици тук и по целия свят да говорят с пренебрежение за Лондон и да разпространяват дезинформация за престъпността и безопасността в столицата“.
„Доказателствата са ясни - нашият подход за справяне с престъпността и с първопричините за престъпността работи. Този подход намалява насилието в цялата столица“.
По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Хан, че върши „ужасна работа“, добавяйки, че „престъпността в Лондон се увеличава драстично“. Пи Ей Мидия отбелязва, че двамата политици водят от години словесна война.
Хан допълни: „Насилствените престъпления с наранявания са намалели във всеки един лондонски район и това е доказателство за невероятната работа на нашите смели полицаи - които арестуват с по над 1000 заподозрени повече всеки месец и разкриват престъпления, при които има жертви, с двойно по-висок процент отколкото преди година.“
„Освен това трябва да се отчетат и дейностите по превенция в нашите общности, водена от лондонското звено за намаляване на насилието, което е предоставило над 450 000 положителни възможности и дейности за отклоняване на младите хора от пътя на насилието“.
Според кметството общият брой убийства в Лондон е на най-ниското си равнище за последните 10 години, като процентът в столицата е по-нисък от този в Париж, Брюксел, Берлин, Мадрид и всички големи градове в САЩ.
Убийствата са намалели със 17% през 12-месечния период до юни тази година в сравнение с 12-месечния период до май 2016 г.
