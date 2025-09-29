Новини
Експерти: Източен Тайван вече не е силен буфер срещу атаките на КНР
  Тема: Тайван

Експерти: Източен Тайван вече не е силен буфер срещу атаките на КНР

29 Септември, 2025 14:20 414 1

Експерти призовават за укрепване на отбраната на източното крайбрежие пред лицето на нарастващата мощ на НОАК

Експерти: Източен Тайван вече не е силен буфер срещу атаките на КНР - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Източен Тайван може вече да не служи като надежден буфер срещу китайски атаки, заявиха двама експерти в петък, след като скорошно симулирано учение установи, че Източен Тайван може вече да не е в състояние да изпълнява традиционната си роля, и те настояха за укрепване на отбраната в региона.

Учението, което симулира големи китайски военни ескалации около Тайван през 2030 г., заключи, че източният регион на Тайван вече не може да се счита за сигурна стратегическа бариера, според доклад, публикуван в петък.

„Трябва да се обмисли изграждането на ефективни способности на източното крайбрежие, за да се противодейства на внезапна атака от Китайската народна република“, се казва в доклада, обобщаващ констатациите от учението, проведено през юни от три местни неправителствени организации.

Учението използва сценарий, който „оспорва конвенционалните предположения“, каза Александър Хуанг, председател на Съвета за стратегически и военни изследвания (CSWS), който беше съорганизатор на учението.

Хуанг заяви, че се предполага, че Народноосвободителната армия (НОАК) ще завземе островите Пенгу в Тайванския проток и ще атакува от слабо защитения източен регион на Тайван.

Сценарият разкри липсата на дълбочина и уязвимост на отбраната в Източен Тайван, тъй като армията на страната – базирана предимно на запад – е малко вероятно да бъде разположена на изток, ако островите Пенгу са изложени на риск, каза Хуанг.

Признавайки важността на укрепването на отбраната на страната в Източен Тайван, бившият началник на Генералния щаб Лий Хси-мин заяви, че преразпределянето на сили на изток е усложнено от развиващите се възможности на НОАК.

Според Лий, нарастващата мощ на военноморските сили на Китай сега хвърля съмнение върху дългогодишната стратегия на Тайван за преразпределяне на военноморски кораби на изток в Тихия океан по време на война.

Стратегията е замислена, за да помогне на корабите да избягват атаки, да запазят бойната мощ за контраатаки и да създадат разпръсната позиция на силите за повишаване на устойчивостта.

Днес обаче, ако корабите бъдат разположени на изток, те биха могли да се натъкнат на групи самолетоносачи на НОАК, чакащи за битка, или да срещнат военноморски сили на НОАК по пътя си, оставяйки им никаква възможност да противодействат на потенциален десант на НОАК, каза той.

Вместо преразпределянето на военноморски кораби на изток в Тихия океан, Лий предложи да бъдат разположени близо до източното крайбрежие на Тайван, където наземните ракети за противовъздушна отбрана биха могли да осигурят защита.

В същото време, бреговите противокорабни ракети биха могли да застрашат военноморските сили на НОАК, а противолодъчните самолети биха могли да се насочат към подводници на НОАК, което ще позволи на военноморските сили на Тайван да действат ефективно, твърди Лий.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    0 1 Отговор
    Южна Корея също не е сигурен буфер срещу севернокорейски атаки.

    14:23 29.09.2025