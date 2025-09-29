Кремъл реагира на потенциални доставки на ракети „Томахоук“ за Украйна

Русия заяви, че ще анализира внимателно дали американските ракети „Томахоук“, които евентуално биха били доставени на Украйна, ще бъдат изстрелвани с помощта на данни за насочване, предоставени от Съединените щати, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Вчера вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкри, че Вашингтон обмисля искане на Киев за ракети „Томахоук“, които имат обхват от 2500 км - достатъчно, за да достигнат Москва, ако бъдат изстреляни от Украйна.

Руският президент Владимир Путин вече е предупреждавал, че западните страни ще се превърнат в преки участници във войната, ако предоставят данни за насочване и разузнавателна информация, за да може Украйна да изстрелва ракети дълбоко в Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Русия анализира внимателно думите на Ванс.

„Въпросът, както и преди, е следният: кой може да изстрелва тези ракети? Само украинците могат ли да ги изстрелват, или американските войници трябва да правят това?“, запита той.

„Кой определя насочването на тези ракети? Американската страна или самите украинци?“, добави Песков и отбеляза, че е необходим „много задълбочен анализ“.

Във всеки случай ракетите „Томахоук“ няма да променят играта, увери Песков.

„Дори ако това се случи, няма панацея, която да промени ситуацията на фронта за киевския режим в момента. Няма магическо оръжие. И независимо дали става дума за „Томахоук“ или други ракети, те няма да могат да променят динамиката“, категоричен бе той.

Зеленски поиска от Съединените щати да продават „Томахоук“ на европейски държави, които биха ги изпратили в Украйна.

Ванс уточни, че президентът Доналд Тръмп ще вземе окончателното решение дали да се направи споразумението.

Кийт Келог - специалният пратеник на САЩ за Украйна, заяви, че Тръмп е посочил, че Киев вече би трябвало да може да нанася удари с голям обсег срещу Русия.

„Мисля, че след като прочетох казаното от Тръмп и казаното от вицепрезидента Ванс, отговорът е „да“. Да използват способността да нанасят удари дълбоко. Няма такива неща като убежища“, коментира Келог.