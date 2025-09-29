Новини
Кремъл реагира на потенциални доставки на ракети „Томахоук“ за Украйна

29 Септември, 2025 14:53

Русия заявява, че ще анализира внимателно условията за насочване, а Киев настоява за подкрепа от САЩ и Европа.

Кремъл реагира на потенциални доставки на ракети „Томахоук“ за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че ще анализира внимателно дали американските ракети „Томахоук“, които евентуално биха били доставени на Украйна, ще бъдат изстрелвани с помощта на данни за насочване, предоставени от Съединените щати, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Вчера вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкри, че Вашингтон обмисля искане на Киев за ракети „Томахоук“, които имат обхват от 2500 км - достатъчно, за да достигнат Москва, ако бъдат изстреляни от Украйна.

Руският президент Владимир Путин вече е предупреждавал, че западните страни ще се превърнат в преки участници във войната, ако предоставят данни за насочване и разузнавателна информация, за да може Украйна да изстрелва ракети дълбоко в Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Русия анализира внимателно думите на Ванс.

„Въпросът, както и преди, е следният: кой може да изстрелва тези ракети? Само украинците могат ли да ги изстрелват, или американските войници трябва да правят това?“, запита той.

„Кой определя насочването на тези ракети? Американската страна или самите украинци?“, добави Песков и отбеляза, че е необходим „много задълбочен анализ“.

Във всеки случай ракетите „Томахоук“ няма да променят играта, увери Песков.

„Дори ако това се случи, няма панацея, която да промени ситуацията на фронта за киевския режим в момента. Няма магическо оръжие. И независимо дали става дума за „Томахоук“ или други ракети, те няма да могат да променят динамиката“, категоричен бе той.

Зеленски поиска от Съединените щати да продават „Томахоук“ на европейски държави, които биха ги изпратили в Украйна.

Ванс уточни, че президентът Доналд Тръмп ще вземе окончателното решение дали да се направи споразумението.

Кийт Келог - специалният пратеник на САЩ за Украйна, заяви, че Тръмп е посочил, че Киев вече би трябвало да може да нанася удари с голям обсег срещу Русия.

„Мисля, че след като прочетох казаното от Тръмп и казаното от вицепрезидента Ванс, отговорът е „да“. Да използват способността да нанасят удари дълбоко. Няма такива неща като убежища“, коментира Келог.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    27 12 Отговор
    Абре стига с тези томаховки :) В Сирия американците сами щяха да се изтрепят с тях..
    Сега приказките за томаховки са с цел подигравка на Тръмп от неговите опоненти(врагове)
    Никога вече САЩ няма да става такъв рвзил с томаховки,както стана за резил в Сирия с тях .
    Че после всички л.иберс.тки медии в САЩ обвиняваха Тръмп (първият му мандат) защо бил изложил така САЩ пред света с тези томаховки,които щяха да изпотрепат самите американци дето ги изстреляха .

    Коментиран от #12, #18

    14:58 29.09.2025

  • 2 Анализатор

    20 30 Отговор
    Путлер е в Потрес и трепери в бункера. Говорителят му гледа като отровен с гъби!
    Страх тресе фашистка пРоссия!!!

    Коментиран от #17, #22

    14:58 29.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 7 Отговор
    аааа-ще анализира...викам пак 3 световна нещо , но щом ще АНАЛизира-все в порядке

    14:58 29.09.2025

  • 4 Я пък тоя

    14 11 Отговор
    Бързо доставете „Томахоук“ на Зеленски, има поръчки човека, купувачите го чакат!

    14:59 29.09.2025

  • 5 !!!?

    15 14 Отговор
    Томахавката ще удари Путлер по "орешките"...!

    Коментиран от #48

    15:01 29.09.2025

  • 6 Kaлпазанин

    17 10 Отговор
    Скоро ще има земетресение и гъба ,дано само руснаците не сложат в бойните глави на орешника атом

    15:01 29.09.2025

  • 7 Доналд Джей Тръмп

    8 12 Отговор
    "Русия е книжен тигър."

    "Да,ние вече печелим от войната. Продаваме оръжие и средствата влизат в нашия бюджет. Разбирам руснаците които дезертират от армията им"

    15:02 29.09.2025

  • 8 Pyccкий Карлик 😄

    12 14 Отговор
    Кремъл и Песков снова не са в час !!!
    Томахавките и плутония са доставени преди три дена, довечера литват към Масква 👍

    15:02 29.09.2025

  • 9 Атина Палада

    14 6 Отговор
    Украйна има право да нанася удари с ракети с голям обсег по Русия .Обаче няма такива ракети!
    А американските,френските и английските такива ракети,които са в Украйна,трябва да ги нанансят съответно американци,французи и англичани,обаче защо не нанасят,да отговорят те...И така ,хайде хамериканпета,започвайте да нанасяте удари по Русия.Вие имате такива ракети..Три години ви чакаме с вие все се дърпате...:)

    Коментиран от #25, #35

    15:03 29.09.2025

  • 10 мошЕто

    22 10 Отговор
    Със и без томаховки , укрията си заминава - бавно , но сигурно !

    15:04 29.09.2025

  • 11 гост

    8 12 Отговор
    Руските агресори са гадюхи. Ще сложат дори лай-та на Путин, събрани от Аляска.

    15:05 29.09.2025

  • 12 Абре стига

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Си писала проZZZтотии .Отивай да чистиш, че шефът ти грък пак няма да ти плати.

    Коментиран от #19, #32

    15:05 29.09.2025

  • 13 си дзън

    8 14 Отговор
    Виждам как още една червена линия на руснаците става кафява.

    15:05 29.09.2025

  • 14 Голям джумбиш

    9 14 Отговор
    Чухте ли какво казал картофеният фюрер от Беларус? Че щял да смаже НАТО, ако сваляло руски самолети над натовска територия. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:06 29.09.2025

  • 15 Томахоук

    6 16 Отговор
    Ах, как искам всичките тия костюмарчета в Москва и изпечени лъжци като Песков, Лавров, Захарова... да се разлетят на съставните им молекули...

    Коментиран от #27, #36

    15:09 29.09.2025

  • 16 Лут

    6 12 Отговор
    Няма значка кой ще насочва брадвите, важното е концерта на Кобзон да стане многомилионен и орките да бъдат затрити от лицето на майката земя.

    15:09 29.09.2025

  • 17 Дедо ти...

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анализатор":

    А бе аналния ти ли ще ходиш да ги изстрелваш и управляваш тези ракети. Я си стойте мирно на задниците щото като се размърдате и се размирисвате

    15:10 29.09.2025

  • 18 Никакви Томахавки няма да има

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Установките с наземно базиране са много ограничени на брой и са скъпи. Американците едва ли ще ги дадат на Украйна.

    Коментиран от #28, #31

    15:11 29.09.2025

  • 19 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Абре стига":

    Аз пиша факти,за разлика от теб,който пишеш само просто.тии.

    15:12 29.09.2025

  • 20 руzко = боклук

    7 8 Отговор
    хахахахаха бункерния джуджак млъкна хаахахххахха

    15:13 29.09.2025

  • 21 Интересно

    9 10 Отговор
    Песков е прав че няма да променят играта.
    Но ще помогнат на милиони руснаци да влязат в положение на цивилните украинци.

    Коментиран от #23

    15:13 29.09.2025

  • 22 Голям АНАЛизатор си

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Анализатор":

    Мислиш не с главата си, а с отходния орган на тялото си.

    15:13 29.09.2025

  • 23 Много интересно

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Интересно":

    В скоро време такива смотаняци като теб ще ги ловим и ще ги пращаме на фронта. Ти не осъзнаваш, че си на дъното на хранителната верига и първи ще дадеш фира.

    Коментиран от #29

    15:15 29.09.2025

  • 24 Палячовци

    6 5 Отговор
    “Дълбок анализ” ще се извърши след като остане само кратер след поредния удар!

    15:15 29.09.2025

  • 25 Дик диверсанта

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Който разпространява рашизъм, което е форма на фашизъм ще последва съдбата на Симонян и мъжа и.

    Коментиран от #30, #34

    15:16 29.09.2025

  • 26 Ха-ха-ха...

    3 4 Отговор
    шубето е голям страх.

    Коментиран от #41

    15:17 29.09.2025

  • 27 Малко търпение

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Томахоук":

    Ще имаш възможност да се докажеш на фронта. Писането по сайтовете приключва, ако не си забелязал. Такива като теб са ненужни на обществото и ще бъдат евтаназирани.

    Коментиран от #37

    15:17 29.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Интересно

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Много интересно":

    На такива като теб не давам да ме хващат никъде 😉

    Коментиран от #33

    15:19 29.09.2025

  • 30 Куку диверсията

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дик диверсанта":

    Не се притеснявай. Все нещо от теб ще бъде полезно за по-умните. Някой бъбрек или нещо подобно. Такива като теб подлежат като донори за органи на висшето общество.

    15:19 29.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Шефа и плаща само

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абре стига":

    За дълбоко гърло ,иначе денги нет

    15:20 29.09.2025

  • 33 Кой ще те пита, бе

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Интересно":

    Смотаняците като теб ще ги товарим като добичета и ще ги засилваме за фронта. Да не искаш да те оставим да пръцкаш на топло и да пишеш по сайтовете.

    Коментиран от #40

    15:21 29.09.2025

  • 34 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Дик диверсанта":

    МуЦка ,фашизма е в БрУсел...Там го търси..

    15:22 29.09.2025

  • 35 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Щото се страхуват бе , от отговора.

    15:23 29.09.2025

  • 36 Ааа

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Томахоук":

    Не си ли помислил за собственото си изпаряване.

    15:26 29.09.2025

  • 37 Томахоук

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Малко търпение":

    Малко търпение и костюмарчета в Кремъл ще бъдат автаназирани. Мен от фронт не ме е страх. Да му мислят копейките накъде ще бягат. Руските нацюги първо тях ще на.упят за пушечно месо, а на запад ще ги смятат за колаборанти. Тежка е съдбата на предателите и подлизурките.

    Коментиран от #38

    15:26 29.09.2025

  • 38 Ха-ха-ха-ха

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Томахоук":

    Като не те е страх защо не си тръгнал за фронта, бе? Имаш множество граматични грешки в няколко реда. Такива като теб са полезните смотаняци, които ще ги засилваме на фронта и ще ги разфасоваме за органи. Печалби от лесни милиони са ни вързани в кърпа. Докато има уфсе като теб ще има кой да ви стриже.

    Коментиран от #42

    15:30 29.09.2025

  • 39 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Но няма да спра да повтарям, до като не се унищожи блатния халифат и бункерното не бъде извлечено увито в килим и пратено в Хага няма да има мир по света!

    15:33 29.09.2025

  • 40 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кой ще те пита, бе":

    Виждам че си много интелигентен! Типичен...........
    "Загряването" е трудно.

    15:35 29.09.2025

  • 41 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха-ха...":

    Така е, геостратега с ботокса почна войната и 4та година се крие по калните мазета, а Зеленски си обикаля света и през седмица е на фронта!

    15:36 29.09.2025

  • 42 Томахоук

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ха-ха-ха-ха":

    Аз съм на територията на Европейския съюз и НАТО, които са съюзници на Украйна и ѝ помагат. Така и трябва да бъде. Това е нормалната, хуманната, човешката позиция. При мен противоречие няма. По-уместно е да се каже, че вие, които искате Путин да завладее Украйна и подкрепяте войната му, трябва да отидете да се биете на фронта за него, вместо да се скатавате във вражеско НАТО! Фюрерът прие и специален закон за приемането на хора от Европа, които не споделят европейските ценности. Така че, противоречието е при вас. Подкрепяте войната на Путин, а не отивате да работите в Русия, да плащате данъци там, с които да подпомагате неговата армия. Не отивате и на фронта да се биете за него. Насърчавате кръвопролития, стимулирате война, но нито с данъците си, нито физически на фронта му помагате. Защо при положение, че границите не са затворени и той ще ви приеме с отворени обятия, не отивате да живеете в Русия която толкова величаете? Защо копейките ходят да работят в Испания, Германия, Великобритания, САЩ и други западни държави, а не в русия? А?

    Коментиран от #44

    15:37 29.09.2025

  • 43 Българин

    5 1 Отговор
    Те томахавките вече бяха доставени в ТЕЦ Белгород.
    Скоро и на други места.

    15:38 29.09.2025

  • 44 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Томахоук":

    Копейка в блатата не стъпва, знаят, че там се мре от глад, на кофите винаги става борба за провизии, искат да са си в Европа, но да ду.ат на пияните си господари!

    15:44 29.09.2025

  • 45 Мише

    1 1 Отговор
    Войната в Украйна започна, когато Украйна предложи на НатО САЩ да инсталират своите ракети на източната й граница. По този начин полетното време до Москва на старите ракети, с които разполага НатО, става съпоставимо с полетното време на хиперзвуковите руски оръжия до Западна Европа. Ако далекобойни западни оръжия се появят в Украйна, войната ще премине на нови нива.

    15:52 29.09.2025

  • 46 Сменете памперса

    0 1 Отговор
    На кремъското джудже. Немедлено!

    15:57 29.09.2025

  • 47 наблюдател

    0 0 Отговор
    Самодоволните физиономии на пожизнените кремълски обитатели взеха да изчезват.

    16:04 29.09.2025

  • 48 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    Томахоук са над 12 пъти по бавни от Орешник. Срещу Орешник НатО няма никаква защита, срещу Томахоук Русия има проверено ПРО. .Ясно е защо няма мераклии да атакуват Русия с Томахоук

    16:06 29.09.2025

