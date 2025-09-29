Кремъл реагира на потенциални доставки на ракети „Томахоук“ за Украйна

Русия заяви, че ще анализира внимателно дали американските ракети „Томахоук“, които евентуално биха били доставени на Украйна, ще бъдат изстрелвани с помощта на данни за насочване, предоставени от Съединените щати, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Вчера вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкри, че Вашингтон обмисля искане на Киев за ракети „Томахоук“, които имат обхват от 2500 км - достатъчно, за да достигнат Москва, ако бъдат изстреляни от Украйна.
Руският президент Владимир Путин вече е предупреждавал, че западните страни ще се превърнат в преки участници във войната, ако предоставят данни за насочване и разузнавателна информация, за да може Украйна да изстрелва ракети дълбоко в Русия.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Русия анализира внимателно думите на Ванс.
„Въпросът, както и преди, е следният: кой може да изстрелва тези ракети? Само украинците могат ли да ги изстрелват, или американските войници трябва да правят това?“, запита той.
„Кой определя насочването на тези ракети? Американската страна или самите украинци?“, добави Песков и отбеляза, че е необходим „много задълбочен анализ“.
Във всеки случай ракетите „Томахоук“ няма да променят играта, увери Песков.
„Дори ако това се случи, няма панацея, която да промени ситуацията на фронта за киевския режим в момента. Няма магическо оръжие. И независимо дали става дума за „Томахоук“ или други ракети, те няма да могат да променят динамиката“, категоричен бе той.
Зеленски поиска от Съединените щати да продават „Томахоук“ на европейски държави, които биха ги изпратили в Украйна.
Ванс уточни, че президентът Доналд Тръмп ще вземе окончателното решение дали да се направи споразумението.
Кийт Келог - специалният пратеник на САЩ за Украйна, заяви, че Тръмп е посочил, че Киев вече би трябвало да може да нанася удари с голям обсег срещу Русия.
„Мисля, че след като прочетох казаното от Тръмп и казаното от вицепрезидента Ванс, отговорът е „да“. Да използват способността да нанасят удари дълбоко. Няма такива неща като убежища“, коментира Келог.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Сега приказките за томаховки са с цел подигравка на Тръмп от неговите опоненти(врагове)
Никога вече САЩ няма да става такъв рвзил с томаховки,както стана за резил в Сирия с тях .
Че после всички л.иберс.тки медии в САЩ обвиняваха Тръмп (първият му мандат) защо бил изложил така САЩ пред света с тези томаховки,които щяха да изпотрепат самите американци дето ги изстреляха .
Коментиран от #12, #18
14:58 29.09.2025
2 Анализатор
Страх тресе фашистка пРоссия!!!
Коментиран от #17, #22
14:58 29.09.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:58 29.09.2025
4 Я пък тоя
14:59 29.09.2025
5 !!!?
Коментиран от #48
15:01 29.09.2025
6 Kaлпазанин
15:01 29.09.2025
7 Доналд Джей Тръмп
"Да,ние вече печелим от войната. Продаваме оръжие и средствата влизат в нашия бюджет. Разбирам руснаците които дезертират от армията им"
15:02 29.09.2025
8 Pyccкий Карлик 😄
Томахавките и плутония са доставени преди три дена, довечера литват към Масква 👍
15:02 29.09.2025
9 Атина Палада
А американските,френските и английските такива ракети,които са в Украйна,трябва да ги нанансят съответно американци,французи и англичани,обаче защо не нанасят,да отговорят те...И така ,хайде хамериканпета,започвайте да нанасяте удари по Русия.Вие имате такива ракети..Три години ви чакаме с вие все се дърпате...:)
Коментиран от #25, #35
15:03 29.09.2025
10 мошЕто
15:04 29.09.2025
11 гост
15:05 29.09.2025
12 Абре стига
До коментар #1 от "Атина Палада":Си писала проZZZтотии .Отивай да чистиш, че шефът ти грък пак няма да ти плати.
Коментиран от #19, #32
15:05 29.09.2025
13 си дзън
15:05 29.09.2025
14 Голям джумбиш
15:06 29.09.2025
15 Томахоук
Коментиран от #27, #36
15:09 29.09.2025
16 Лут
15:09 29.09.2025
17 Дедо ти...
До коментар #2 от "Анализатор":А бе аналния ти ли ще ходиш да ги изстрелваш и управляваш тези ракети. Я си стойте мирно на задниците щото като се размърдате и се размирисвате
15:10 29.09.2025
18 Никакви Томахавки няма да има
До коментар #1 от "Атина Палада":Установките с наземно базиране са много ограничени на брой и са скъпи. Американците едва ли ще ги дадат на Украйна.
Коментиран от #28, #31
15:11 29.09.2025
19 Атина Палада
До коментар #12 от "Абре стига":Аз пиша факти,за разлика от теб,който пишеш само просто.тии.
15:12 29.09.2025
20 руzко = боклук
15:13 29.09.2025
21 Интересно
Но ще помогнат на милиони руснаци да влязат в положение на цивилните украинци.
Коментиран от #23
15:13 29.09.2025
22 Голям АНАЛизатор си
До коментар #2 от "Анализатор":Мислиш не с главата си, а с отходния орган на тялото си.
15:13 29.09.2025
23 Много интересно
До коментар #21 от "Интересно":В скоро време такива смотаняци като теб ще ги ловим и ще ги пращаме на фронта. Ти не осъзнаваш, че си на дъното на хранителната верига и първи ще дадеш фира.
Коментиран от #29
15:15 29.09.2025
24 Палячовци
15:15 29.09.2025
25 Дик диверсанта
До коментар #9 от "Атина Палада":Който разпространява рашизъм, което е форма на фашизъм ще последва съдбата на Симонян и мъжа и.
Коментиран от #30, #34
15:16 29.09.2025
26 Ха-ха-ха...
Коментиран от #41
15:17 29.09.2025
27 Малко търпение
До коментар #15 от "Томахоук":Ще имаш възможност да се докажеш на фронта. Писането по сайтовете приключва, ако не си забелязал. Такива като теб са ненужни на обществото и ще бъдат евтаназирани.
Коментиран от #37
15:17 29.09.2025
29 Интересно
До коментар #23 от "Много интересно":На такива като теб не давам да ме хващат никъде 😉
Коментиран от #33
15:19 29.09.2025
30 Куку диверсията
До коментар #25 от "Дик диверсанта":Не се притеснявай. Все нещо от теб ще бъде полезно за по-умните. Някой бъбрек или нещо подобно. Такива като теб подлежат като донори за органи на висшето общество.
15:19 29.09.2025
32 Шефа и плаща само
До коментар #12 от "Абре стига":За дълбоко гърло ,иначе денги нет
15:20 29.09.2025
33 Кой ще те пита, бе
До коментар #29 от "Интересно":Смотаняците като теб ще ги товарим като добичета и ще ги засилваме за фронта. Да не искаш да те оставим да пръцкаш на топло и да пишеш по сайтовете.
Коментиран от #40
15:21 29.09.2025
34 Атина Палада
До коментар #25 от "Дик диверсанта":МуЦка ,фашизма е в БрУсел...Там го търси..
15:22 29.09.2025
35 Ами
До коментар #9 от "Атина Палада":Щото се страхуват бе , от отговора.
15:23 29.09.2025
36 Ааа
До коментар #15 от "Томахоук":Не си ли помислил за собственото си изпаряване.
15:26 29.09.2025
37 Томахоук
До коментар #27 от "Малко търпение":Малко търпение и костюмарчета в Кремъл ще бъдат автаназирани. Мен от фронт не ме е страх. Да му мислят копейките накъде ще бягат. Руските нацюги първо тях ще на.упят за пушечно месо, а на запад ще ги смятат за колаборанти. Тежка е съдбата на предателите и подлизурките.
Коментиран от #38
15:26 29.09.2025
38 Ха-ха-ха-ха
До коментар #37 от "Томахоук":Като не те е страх защо не си тръгнал за фронта, бе? Имаш множество граматични грешки в няколко реда. Такива като теб са полезните смотаняци, които ще ги засилваме на фронта и ще ги разфасоваме за органи. Печалби от лесни милиони са ни вързани в кърпа. Докато има уфсе като теб ще има кой да ви стриже.
Коментиран от #42
15:30 29.09.2025
39 Атина Палада
15:33 29.09.2025
40 Интересно
До коментар #33 от "Кой ще те пита, бе":Виждам че си много интелигентен! Типичен...........
"Загряването" е трудно.
15:35 29.09.2025
41 Атина Палада
До коментар #26 от "Ха-ха-ха...":Така е, геостратега с ботокса почна войната и 4та година се крие по калните мазета, а Зеленски си обикаля света и през седмица е на фронта!
15:36 29.09.2025
42 Томахоук
До коментар #38 от "Ха-ха-ха-ха":Аз съм на територията на Европейския съюз и НАТО, които са съюзници на Украйна и ѝ помагат. Така и трябва да бъде. Това е нормалната, хуманната, човешката позиция. При мен противоречие няма. По-уместно е да се каже, че вие, които искате Путин да завладее Украйна и подкрепяте войната му, трябва да отидете да се биете на фронта за него, вместо да се скатавате във вражеско НАТО! Фюрерът прие и специален закон за приемането на хора от Европа, които не споделят европейските ценности. Така че, противоречието е при вас. Подкрепяте войната на Путин, а не отивате да работите в Русия, да плащате данъци там, с които да подпомагате неговата армия. Не отивате и на фронта да се биете за него. Насърчавате кръвопролития, стимулирате война, но нито с данъците си, нито физически на фронта му помагате. Защо при положение, че границите не са затворени и той ще ви приеме с отворени обятия, не отивате да живеете в Русия която толкова величаете? Защо копейките ходят да работят в Испания, Германия, Великобритания, САЩ и други западни държави, а не в русия? А?
Коментиран от #44
15:37 29.09.2025
43 Българин
Скоро и на други места.
15:38 29.09.2025
44 Последния Софиянец
До коментар #42 от "Томахоук":Копейка в блатата не стъпва, знаят, че там се мре от глад, на кофите винаги става борба за провизии, искат да са си в Европа, но да ду.ат на пияните си господари!
15:44 29.09.2025
45 Мише
15:52 29.09.2025
46 Сменете памперса
15:57 29.09.2025
47 наблюдател
16:04 29.09.2025
48 Мишел
До коментар #5 от "!!!?":Томахоук са над 12 пъти по бавни от Орешник. Срещу Орешник НатО няма никаква защита, срещу Томахоук Русия има проверено ПРО. .Ясно е защо няма мераклии да атакуват Русия с Томахоук
16:06 29.09.2025