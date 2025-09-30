Светът приветства плана на Тръмп за Газа, чака се отговорът на Хамас

Много страни по света, начело с арабски и мюсюлмански държави, приветстваха вчера мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан заявиха в съвместно комюнике, че приветстват "ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа". Те потвърдиха "желанието си да работят по положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни, за да финализират споразумението и да гарантират неговото изпълнение".

Френският президент Еманюел Макрон също приветства стремежа на Доналд Тръмп "да сложи край на войната в Газа и да постигне освобождаването на всички заложници". В изявление в "Екс" Макрон призова Израел "да се ангажира решително на тази основа. "Хамас" няма друг избор, освен да освободи незабавно всички заложници и да следва този план".

Председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща призова всички страни "да се възползват от този момент, за да дадат истински шанс на мира".

"Ситуацията в Газа е нетърпима. Военните действия трябва да спрат и всички заложници трябва да бъдат незабавно освободени", подчерта той в "Екс".

От своя страна германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че "най-накрая израелците и палестинците могат да се надяват, че тази война скоро ще приключи".

"Тази възможност не трябва да бъде пропусната. "Хамас" трябва да я използва. Призовавам всички, които могат да повлияят на "Хамас", да го направят веднага", добави той.

Правителството на италианската премиерка на Джорджа Мелони също спомена "амбициозен проект за стабилизиране, възстановяване и развитие на ивицата Газа", като го определи като потенциална повратна точка. Рим призова "всички страни да се възползват от тази възможност и да приемат плана".

Лондон "твърдо подкрепя" мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, заяви британският премиер Киър Стармър. "Ние твърдо подкрепяме усилията му да сложи край на боевете, да освободи заложниците и да гарантира предоставянето на спешна хуманитарна помощ на населението в Газа. Това е наш абсолютен приоритет и трябва да се направи незабавно", написа Стармър.

Бившият британски премиер Тони Блеър, който се очаква да играе важна роля в комисията по прехода в Газа приветства плана като "смел и интелигентен". Този план "ни дава най-добрата възможност да сложим край на две години война", добави той.

Палестинската власт приветства "искрените и решителни усилия" на Доналд Тръмп и заяви, че "вярва в способността му да намери път към мира".

От друга страна, "Ислямски джихад" осъди в съобщение плана, определяйки го като "рецепта за агресия" срещу палестинците.

"Това, което беше обявено на пресконференцията между Тръмп и Нетаняху, е американско-израелско споразумение и представлява позицията на целия израелски елит. Това е рецепта за продължаване на агресията срещу палестинския народ", заяви ислямисткото движение.

Мнозина от жителите на Газа не вярват, че "Хамас" ще приеме предложението, отбелязва АФП, като се позовава на мнения, изразени от живеещи в палестинския анклав.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е време палестинското ислямистко движение "Хамас" да приеме мирното предложение за бъдещето на Газа, което той договори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс.

"Не сме съвсем готови", каза Тръмп на пресконференция в Белия дом. "Трябва да убедим и "Хамас", но мисля, че те ще успеят да направят това. Така че е време "Хамас" да приеме условията на плана", добави той.

Освен това Тръмп призова палестинците "да поемат отговорност за съдбата си", като окажат натиск за приемане на мирното споразумение с Израел, което според него ще създаде условия за трайна сигурност за Израел.

"Има много палестинци, които желаят да живеят в мир", подчерта Тръмп на пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху". "Предизвиквам палестинците да поемат отговорност за съдбата си, защото точно това им даваме".

"Ако Палестинската автономия на извърши реформите, които изложих...ще могат да обвиняват само себе си", добави президентът на САЩ.

Израел приема плана на Тръмп, заяви Нетаняху на пресконференцията.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, с който се постигат военните ни цели. Той ще върне на Израел всички наши заложници, ще унищожи военните способности на "Хамас", ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза Нетаняху.

Израелските опозиционни лидери Бени Ганц и Яир Лапид също заявиха в "Екс", че приемат предложението, отбелязва Ройтерс. Една от ключовите точки в него е разоръжаването на "Хамас".

Малко след пресконференцията на Тръмп и Нетаняху представителят на "Хамас" Махмуд Мардауи подчерта, че групировката не е получила мирния план на Тръмп.

Според източник на Ройтерс, катарският премиер и ръководителят на египетското разузнаване са им предали списъка с 20 точки, съобщава агенцията. Преговарящите на "Хамас" са заявили, че ще го проучат "добросъвестно" и ще дадат отговор.

Белият дом обяви малко преди това мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат исвободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.