Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Върнахме си над 170 кв. км, елиминирахме повече от 3 200 руски войници
  Тема: Украйна

Зеленски: Върнахме си над 170 кв. км, елиминирахме повече от 3 200 руски войници

30 Септември, 2025 06:14, обновена 30 Септември, 2025 05:18 578 27

  • украйна-
  • зеленски-
  • война-
  • русия-
  • жертви-
  • територия-
  • контраофанзива

Контраофанзивната операция в Добропиля продължава, заяви украинският президент

Зеленски: Върнахме си над 170 кв. км, елиминирахме повече от 3 200 руски войници - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на контраофанзивната операция в Добропиля украинските войски са освободили над 174 кв. км територия и са елиминирали близо 3 200 руски войници, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от Укринформ, ДПА и БТА.

"Разговаряхме и отделно с военните за оперативната обстановка, а главнокомандващият представи доклада си. Контраофанзивната операция в Добропиля продължава", заяви Зеленски.

Зеленски изрази благодарност към участващите подразделения за тяхната ефективност.

"Към началото на този ден нашите сили са освободили повече от 174 квадратни километра от началото на операцията, а повече от 194 квадратни километра са очистени от руски саботажни групи. Руските загуби само в тази операция възлизат на близо 3200, като по-голямата част от тях са безвъзвратно загубени", добави той.

Той съобщи, че е получил и актуална информация за ситуацията в Купянск, в граничните райони на Харковска област и в районите на границата между Донецка и Днепропетровска област.

"Ситуацията там е трудна, но е важно, че украинските войници – нашите части – правят всичко необходимо, за да защитят позициите си", подчерта Зеленски. Той похвали и военнослужещите, които наскоро свалиха с дрон руски военен хеликоптер. "Това постижение вдъхнови много украинци", увери той, като благодари специално на екипажа на батальона за безпилотни системи на 59-та отделна щурмова бригада.

Освен това Зеленски подчерта, че е важно украинските производители на дронове и ракети да работят на пълна мощност, като подчерта, че производствените възможности на страната са далеч от пълното си натоварване.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленият

    22 33 Отговор
    Наркоман с дрогиран поглед на снимката.Иска да убеди господарите си че си струва да дават още и още, сякаш те не виждат реалната ситуация.

    Коментиран от #5, #26

    05:23 30.09.2025

  • 2 Мнението ми

    32 20 Отговор
    Зеленски е абсолютно прав , но трябва да се направи много повече за да се пречупи напълно фашисткия агресор в Украйна .

    Коментиран от #20

    05:23 30.09.2025

  • 3 Рейчъл Стоянов

    4 2 Отговор
    Жечо Станков. Министърът заяви, че се консултира както с премиера Росен Желязков, така и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, чийто политически опит определи като "безценен".

    05:24 30.09.2025

  • 4 Антимилиционер

    14 17 Отговор
    Първият Президент на света унищожил държавата си и народа си в носилки и колички заради ниския си ръст

    Коментиран от #22

    05:25 30.09.2025

  • 5 По-добре виж погледа на лузъра Путлер

    26 13 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленият":

    който вече е напълно отчаян заради провала на "СВО"...

    Коментиран от #13

    05:26 30.09.2025

  • 6 Госあ

    3 11 Отговор
    кабзон зовет, пълнете чувалите копейки гладни

    05:26 30.09.2025

  • 7 Тоя

    11 2 Отговор
    пак е спал отвит !

    05:26 30.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейките му!

    05:27 30.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 10 Отговор
    Хубавото е, че копейките винаги взимате средния‼️

    05:27 30.09.2025

  • 11 Пак ли давате тази измет

    14 2 Отговор
    Никой не се интересува от денонощните лъжи на това мекотело. И глупаците вече ги е срам.

    05:27 30.09.2025

  • 12 Путин

    3 2 Отговор
    Още месце за мобилнитв крематоеиуми

    05:28 30.09.2025

  • 13 ха-ха

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "По-добре виж погледа на лузъра Путлер":

    Къде видя провал на СВО-то , бе , мой ?! Наблегни на храната , мисленето и писането не са за теб !

    Коментиран от #14, #18

    05:28 30.09.2025

  • 14 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "ха-ха":

    Крематрорките пушат 24/7 в блатата 4та година, всьо па план!

    Коментиран от #19

    05:28 30.09.2025

  • 15 Путин

    8 2 Отговор
    Купейки с 3ти клас - евреин съм вееее

    05:29 30.09.2025

  • 16 ХаХа

    4 5 Отговор
    Зеля, на Купянск му остана един квартал за превземане

    05:29 30.09.2025

  • 17 ха-ха

    2 2 Отговор
    От заран сме тук, а оная пак е пияна, копейка не е дала от лани!

    05:29 30.09.2025

  • 18 Това е циганина на запада стоян георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "ха-ха":

    ползван за най простият трол показващ агонията на загиващият фашизъм. Русия ги попиля.

    05:30 30.09.2025

  • 19 оли ,

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Пуши ти кратуната празна на теб !

    05:31 30.09.2025

  • 20 Червената шапчица

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнението ми":

    Бъни, ти що си избагал от жабарника?

    05:32 30.09.2025

  • 21 Сатана Z

    3 5 Отговор
    ватата и лакеите им трябва да са в чувал, само тогава ще има мир!

    Коментиран от #25

    05:33 30.09.2025

  • 22 Психолога

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Антимилиционер":

    Прегледай се, може да ти няма нищо....

    05:36 30.09.2025

  • 23 Зельо

    4 2 Отговор
    Баща ти те е правил в задния вход

    05:36 30.09.2025

  • 24 Защо е още

    5 2 Отговор
    Жив този болен ненормалник. Само той си вярва на глупостите който ръси. И разбира се болната европейска клика.

    05:37 30.09.2025

  • 25 Вземи го буляса

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Бъди скромна,много се разгони...

    05:39 30.09.2025

  • 26 Много се възпалявате от Зеленски, а

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленият":

    копейки малоумни? 😂

    05:42 30.09.2025

  • 27 МНОГО ВРЪТКИ ОТ ТОЯ ХИТРЦ

    1 0 Отговор
    ТОЯ МУЩУК ВЕЧЕ ХАЛЮЦИНИРА !! ТАКОВА НЕЩО НЯМА !!!!
    ИЛИ ПАК ХИТЕР ТРИК , НАДУВА БАЛОНА ЗА ЗАБЛУДА НА ВОЙИЦИТЕ МУ, ЧЕ С БЯГ СЕ СПАСЯВАТ ОТ ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ, И ДА ИМА ОЧИ ДА ПРОСИ ОЩЕ !

    05:50 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания