Египет и Катар представиха на Хамас плана на САЩ за прекратяване на конфликта в ивицата Газа ВИДЕО

Египет и Катар, действащи като посредници между Израел и Хамас, представиха на преговарящата делегация на палестинското движение плана на САЩ за прекратяване на конфликта в ивицата Газа.

Това съобщи катарският телевизионен канал Ал Джазира, позовавайки се на свои източници.

Според един от тях, делегацията е обещала на посредниците „отговорно да проучат предложението“.

Египетският телевизионен канал Ал-Кахира ал-Ихбария също потвърди предаването на американския документ на представителите на Хамас.

Премиерът и външен министър на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани информира президента на САЩ Доналд Тръмп, че е в състояние да убеди радикалното палестинско движение Хамас да приеме плана на САЩ, съобщи Sky News Arabia, позовавайки се на източници във Вашингтонската администрация.

Белият дом публикува преди това план за разрешаване на конфликта в Газа. В него се призовава за пълно прекратяване на военните действия и освобождаване на израелски заложници, държани от палестински радикали, в рамките на 72 часа. Освен това документът предлага поставяне на ивицата Газа под външна администрация за преходен период. На жителите на анклава ще бъде дадена възможност да напуснат или да се върнат.

На 29 септември президентът на САЩ, премиерът на Катар и израелският премиер Бенямин Нетаняху, който в момента е във Вашингтон, проведоха телефонни разговори. Според катарското външно министерство Мохамед бин Абдулрахман е потвърдил готовността си да продължи да работи със САЩ за прекратяване на конфликта в Газа, въпреки неотдавнашния израелски удар срещу Доха. Нетаняху от своя страна се извини на катарския премиер за нападението срещу комплекса на ръководството на Хамас в катарската столица.

Палестинското движение по-рано заяви, че неговите представители не са получили нови предложения от медиатори за разрешаване на конфликта в Газа и прекратяване на военните действия. В същото време радикалите подчертаха своята „готовност да разгледат всякакви предложения с отговорен и позитивен подход, при условие че се зачитат правата на палестинския народ“.