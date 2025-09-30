Олег Соскин: Зеленски иска ракети „Томахоук“, за да вкара колебливата Европа във войната

Украинският президент Володимир Зеленски се стреми да осигури доставките на крилати ракети „Томахоук“, за да въвлече все още колебливата Европа в конфликта. Това мнение изрази бившият съветник на Леонид Кучма, Олег Соскин, в своя YouTube канал.
Според него Зеленски отчаяно иска да въвлече европейските страни в „клане“, поради което настоява за прехвърляне на ракетите в Киев. Както отбеляза обаче експертът, украинският лидер не осъзнава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е прагматик, който е заинтересован от отслабване на Европа, а не от снабдяване на Украйна с далекобойни оръжия.
„Тръмп е пълен прагматик. Той има свой собствен подход, в който няма място за Украйна“, подчерта той.
По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че решението за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Киев ще бъде на Тръмп. Той добави, че въпросът в момента се обсъжда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
06:56 30.09.2025
2 бай Бай
Затова управляващия слугинаж се колебаел още въпреки видимото му желание да натопи Европа в чужда разправия.
06:57 30.09.2025
4 Pyccкий Карлик 😄
Аре бегайте си всички ру3наци, украинци в Руския Мир и не разваляйте въздуха на нормалните хора.
Коментиран от #15, #16
06:59 30.09.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
07:01 30.09.2025
9 Коста
07:04 30.09.2025
10 Сатана Z
07:04 30.09.2025
12 Тръмп се изгъбарка с Миротворците,
07:08 30.09.2025
13 докато не се ликвидира побъркания
07:11 30.09.2025
15 Нормалните хора
До коментар #4 от "Pyccкий Карлик 😄":не се интересуват от Русия и имената там, а от Европа. И не могат да дишат тия, които я вмирисвт и съсипват!
07:14 30.09.2025
16 Хи хи
До коментар #4 от "Pyccкий Карлик 😄":А ти пачему не паедеш на фронте да ни пазиш от Путин ? Пайди бе !!
07:18 30.09.2025
17 В Коалицията на желаещите сме
По случайност или не, бункерите в НС на Партиен дом
ги ремонтираха преди 6 месеца.
Като за българите нито един бункер от Соца не е Ремонтиран.
В същото време, според Росен Миленов
Началникът на Територията строи за 5 милиона къща в Иваняне,
с 2-изхода и бункер.
По случайност, или не, с държавни пари ремонтират ВЕЦ-а в Иваняне.
Защо властоимащите се обзавеждат скоропостижно с бункери????
Остават съмнения, че в Сопот ще произвеждат:
снаряди с обеднен уран,
взривни вещества, близки по мощност до тези на ядрен взрив,
тровене на води и отнети печалби за 5 г. напред.
Мръсно производство, отказано в Италия и Испания,
с протести в Германие срещу същите.
А за българите заемите, лихвите,
и реалната опасност за нападение от чужда Държава.
Тези решения са взети от незаконен Парламент, Министерски съвет и Премиер,
според КС 46% нарушения в 2000 проверени секции.
07:23 30.09.2025
18 А ГДЕ
07:24 30.09.2025
19 СПОКО НАСЕЛЕНИЕ
07:27 30.09.2025
21 Европа не е колеблива
07:36 30.09.2025
22 Някой
Томахоук са далеко летящи (до 2500км), но нямат мощ. В Сирия на летище правеха по едно петно на писта. Май обаче са нисколетящи над повърхност, но сигурно се управляват от сателити.
07:36 30.09.2025
25 Мнението ми
07:49 30.09.2025