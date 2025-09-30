Украинският президент Володимир Зеленски се стреми да осигури доставките на крилати ракети „Томахоук“, за да въвлече все още колебливата Европа в конфликта. Това мнение изрази бившият съветник на Леонид Кучма, Олег Соскин, в своя YouTube канал.

Според него Зеленски отчаяно иска да въвлече европейските страни в „клане“, поради което настоява за прехвърляне на ракетите в Киев. Както отбеляза обаче експертът, украинският лидер не осъзнава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е прагматик, който е заинтересован от отслабване на Европа, а не от снабдяване на Украйна с далекобойни оръжия.

„Тръмп е пълен прагматик. Той има свой собствен подход, в който няма място за Украйна“, подчерта той.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че решението за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Киев ще бъде на Тръмп. Той добави, че въпросът в момента се обсъжда.