Олег Соскин: Зеленски иска ракети „Томахоук“, за да вкара колебливата Европа във войната
  Тема: Украйна

Олег Соскин: Зеленски иска ракети „Томахоук“, за да вкара колебливата Европа във войната

30 Септември, 2025 06:47, обновена 30 Септември, 2025 06:51 1 378 25

Тръмп е пълен прагматик. Той има свой собствен подход, в който няма място за Украйна, заяви бившият съветник на Леонид Кучма

Олег Соскин: Зеленски иска ракети „Томахоук“, за да вкара колебливата Европа във войната - 1
Олег Соскин, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се стреми да осигури доставките на крилати ракети „Томахоук“, за да въвлече все още колебливата Европа в конфликта. Това мнение изрази бившият съветник на Леонид Кучма, Олег Соскин, в своя YouTube канал.

Според него Зеленски отчаяно иска да въвлече европейските страни в „клане“, поради което настоява за прехвърляне на ракетите в Киев. Както отбеляза обаче експертът, украинският лидер не осъзнава, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е прагматик, който е заинтересован от отслабване на Европа, а не от снабдяване на Украйна с далекобойни оръжия.

„Тръмп е пълен прагматик. Той има свой собствен подход, в който няма място за Украйна“, подчерта той.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че решението за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Киев ще бъде на Тръмп. Той добави, че въпросът в момента се обсъжда.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Време е

    28 7 Отговор
    ЕССР да отбие Зеления !

    06:56 30.09.2025

  • 2 бай Бай

    31 5 Отговор
    Нормалните хора в Европа хич не се колебаят, а са категорично против участие във война.
    Затова управляващия слугинаж се колебаел още въпреки видимото му желание да натопи Европа в чужда разправия.

    06:57 30.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Pyccкий Карлик 😄

    12 17 Отговор
    Да имам и ру3ките имена....Соскин
    Аре бегайте си всички ру3наци, украинци в Руския Мир и не разваляйте въздуха на нормалните хора.

    Коментиран от #15, #16

    06:59 30.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 16 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейките му гладни‼️

    07:01 30.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Коста

    21 7 Отговор
    Крайно време е Европа да яде зелева супа и борш. Отдавна чакат. Аз обаче за глупости нямам намерение да умирам нито да позволя на децата ми. Вдигам гълъбите от България и ЕС. Както украинските дезертьори от Окраина

    07:04 30.09.2025

  • 10 Сатана Z

    6 14 Отговор
    Алкохолизирания терорист трябва да е в чувал, русороба също!

    07:04 30.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тръмп се изгъбарка с Миротворците,

    24 4 Отговор
    че с тяхната помощ, пари и мерак "Украйна ще си върне всички територии, ЧЕ И ОТГОРЕ" и дори те разбраха, че ги качва на шейната. Но белоноско и медиите не са разбрали бъзика!

    07:08 30.09.2025

  • 13 докато не се ликвидира побъркания

    12 4 Отговор
    наркоман и шайката около ще става по лошо

    07:11 30.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нормалните хора

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик 😄":

    не се интересуват от Русия и имената там, а от Европа. И не могат да дишат тия, които я вмирисвт и съсипват!

    07:14 30.09.2025

  • 16 Хи хи

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик 😄":

    А ти пачему не паедеш на фронте да ни пазиш от Путин ? Пайди бе !!

    07:18 30.09.2025

  • 17 В Коалицията на желаещите сме

    8 4 Отговор
    без Решение на НС или Референдум????
    По случайност или не, бункерите в НС на Партиен дом
    ги ремонтираха преди 6 месеца.
    Като за българите нито един бункер от Соца не е Ремонтиран.
    В същото време, според Росен Миленов
    Началникът на Територията строи за 5 милиона къща в Иваняне,
    с 2-изхода и бункер.
    По случайност, или не, с държавни пари ремонтират ВЕЦ-а в Иваняне.
    Защо властоимащите се обзавеждат скоропостижно с бункери????
    Остават съмнения, че в Сопот ще произвеждат:
    снаряди с обеднен уран,
    взривни вещества, близки по мощност до тези на ядрен взрив,
    тровене на води и отнети печалби за 5 г. напред.
    Мръсно производство, отказано в Италия и Испания,
    с протести в Германие срещу същите.
    А за българите заемите, лихвите,
    и реалната опасност за нападение от чужда Държава.
    Тези решения са взети от незаконен Парламент, Министерски съвет и Премиер,
    според КС 46% нарушения в 2000 проверени секции.

    07:23 30.09.2025

  • 18 А ГДЕ

    2 2 Отговор
    Кая Калас?

    07:24 30.09.2025

  • 19 СПОКО НАСЕЛЕНИЕ

    4 2 Отговор
    Британските еврейски родове имат нужда от ТРЕТА СВЕТОВНА и те движат всичко. Зеленските просто изпълнител пред камерата

    07:27 30.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Европа не е колеблива

    3 1 Отговор
    Руските пари я правят такава.

    07:36 30.09.2025

  • 22 Някой

    4 5 Отговор
    От самото начало казвам, че целта на Зеленски е, да включи другите държави на своя страна и да постигне Трета световна война.
    Томахоук са далеко летящи (до 2500км), но нямат мощ. В Сирия на летище правеха по едно петно на писта. Май обаче са нисколетящи над повърхност, но сигурно се управляват от сателити.

    07:36 30.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мнението ми

    3 0 Отговор
    Типична, продажна, долнопробна копейка... Няма смисъл да се коментира това с което се опитва да внуши и манипулира.

    07:49 30.09.2025

