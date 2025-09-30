„Ню Йорк Таймс“: Това беше по-скоро ултиматум към „Хамас“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера представи плана си за прекратяване на огъня в Газа и го нарече историческа възможност за установяване на мир след две години на жестоко насилие, пише в. „Ню Йорк Таймс“. В действителност обаче това беше по-скоро ултиматум към „Хамас“, коментира изданието, пише БТА.

Съвместната пресконференция на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом беше ясна демонстрация на единство в момент, когато американският президент показва признаци на неудовлетворение от израелския премиер, а голяма част от света е ужасена от начина, по който Израел води войната срещу „Хамас“ в Газа, посочва вестникът.

„Досега бе разумно „Хамас“ да си казва: „Вижте нарастващата изолация и осъждане на Израел. Израелците скоро ще трябва да спрат“, цитира изданието коментар на Елиът Абрамс, старши научен сътрудник по близкизточни изследвания в организацията Съвет за външни отношения. „Тръмп обаче сега елиминира тази възможност. Сега на Израел няма да му се налага да спира. Това наистина поставя „Хамас“ в неудобно положение“, посочва експертът.

Седемдесет и две годишният бивш премиер на Великобритания Тони Блеър се очертава като ключова фигура в планирането на възстановяването и управлението на ивицата Газа, ако в крайна сметка бъде подписано споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, пише в. „Вашингтон пост“.

Представеният от Тръмп план за управление на Газа след войната в голяма степен се основава на изработен от Блеър документ, посочва изданието. Това предизвиква смут сред мнозина палестинци, които помнят бившия британски премиер като един от инициаторите на войната в Ирак, който през дългата си политическа кариера последователно е заемал страната на Израел, пише американският столичен вестник.

Малко е вероятно групировката „Хамас“ да бъде благоразположена към план, който изрично предвижда, че тя трябва да се откаже от всички или поне повечето от оръжията си и да гледа отстрани как технократичен „Съвет за мир“, оглавяван от самия Тръмп, поема контрола над Газа, пише в. „Гардиън“.

Освен това, след като „Хамас“ предаде заложниците, нищо няма да може да попречи на Израел да не изпълни своята част от споразумението, посочва изданието. През март Израел наруши обещанието си да премине към втората фаза на сключеното тогава примирие, която трябваше да доведе до окончателно прекратяване на конфликта, припомня вестникът.

Идеята за възстановяване и нормализирането на отношенията между страните в Близкия изток и разширяване на обхвата на Авраамовите споразумения е привлекателна, но последните две години показаха, че тази перспектива явно не е толкова важна за израелските политици, коментира „Гардиън“.

Няма друг политик, който да е толкова умел като Нетаняху в това да казва едно, а да прави друго, пише британският в. „Телеграф“.

Той отдавна е обещал на своите основни поддръжници, че никога няма да позволи да бъде създадена палестинска държава, но планът на Тръмп предвижда точно това – колкото и далечна да е тази перспектива, както и че анексирането и установяването на заселници в Газа и на Западния бряг завинаги трябва да бъде изключено от дневния ред, посочва изданието.

Това биха били значителни жертви за Нетаняху, не на последно място защото той многократно е обещавал на десните партии, които подкрепят правителството му, че никога няма да приеме подобни условия, коментира „Телеграф“.

В крайна сметка е възможно той да реши, че евентуално разпадане на коалицията му е твърде висока цена и вместо това да избере да разочарова Тръмп, заключава вестникът.