Шефът на НАТО: Tрябва да опазим небето си

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте настоя, че Алиансът трябва да "опази небето си" от всякакво проникване.

Той направи изказването си, след като наскоро руски военни самолети навлязоха във въздушното пространство на някои от страните членки.

Преди среща с представителите на Европейската комисия, заедно с нейния председател Урсула фон дер Лайен, Рюте посочи, че НАТО "все още анализира какво се е случило в Дания", след като там бяха засечени няколко дрона.

Генералният секретар на НАТО похвали способността на Европейския съюз, като единен пазар, да създаде съвместна отбранителна схема и да гарантира, че "парите и активите са на разположение в подкрепа на Украйна", докато тя се опитва да отблъсне военната операция на Русия. Той подчерта и че Украйна е "нашата ожесточена линия на защита" на "нашата колективна безопасност".

На свой ред председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изтъкна, че блокът трябва да предприеме "незабавни действия" за създаване на "стена от дронове" като част от наблюдението на източния си фланг в отговор на нахлуванията на дронове от Русия.

Тя призова и за засилване на военната помощ за Украйна, тъй като страната е "първата линия на защита" на Европа срещу Москва. По нейни думи е необходимо "по-структурно решение" за подкрепа на Киев. Фон дер Лайен предложи заем за репарации, основан на замразени руски активи. Според нея част от такъв заем трябва да бъде насочена към финансиране на европейската отбрана.

Председателят на Европейската комисия отбеляза и че отбранителната промишленост трябва да се засили и да доставя "най-съвременно" военно оборудване бързо и в мащаб.