Шефът на НАТО: Tрябва да опазим небето си

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте настоя, че Алиансът трябва да "опази небето си" от всякакво проникване.
Той направи изказването си, след като наскоро руски военни самолети навлязоха във въздушното пространство на някои от страните членки.
Преди среща с представителите на Европейската комисия, заедно с нейния председател Урсула фон дер Лайен, Рюте посочи, че НАТО "все още анализира какво се е случило в Дания", след като там бяха засечени няколко дрона.
Генералният секретар на НАТО похвали способността на Европейския съюз, като единен пазар, да създаде съвместна отбранителна схема и да гарантира, че "парите и активите са на разположение в подкрепа на Украйна", докато тя се опитва да отблъсне военната операция на Русия. Той подчерта и че Украйна е "нашата ожесточена линия на защита" на "нашата колективна безопасност".
На свой ред председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изтъкна, че блокът трябва да предприеме "незабавни действия" за създаване на "стена от дронове" като част от наблюдението на източния си фланг в отговор на нахлуванията на дронове от Русия.
Тя призова и за засилване на военната помощ за Украйна, тъй като страната е "първата линия на защита" на Европа срещу Москва. По нейни думи е необходимо "по-структурно решение" за подкрепа на Киев. Фон дер Лайен предложи заем за репарации, основан на замразени руски активи. Според нея част от такъв заем трябва да бъде насочена към финансиране на европейската отбрана.
Председателят на Европейската комисия отбеляза и че отбранителната промишленост трябва да се засили и да доставя "най-съвременно" военно оборудване бързо и в мащаб.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я пък тоя
Я бързо отивайте на небето!
Коментиран от #9
11:24 30.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:24 30.09.2025
3 честен ционист
11:25 30.09.2025
4 Трол
11:27 30.09.2025
5 Ма н аф
Коментиран от #13
11:27 30.09.2025
6 Зевс
11:27 30.09.2025
7 Европа има за всеки телефон сим карта
11:28 30.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БУХАХАХА
До коментар #1 от "Я пък тоя":Някои отиват на небето, други на Кобзон.
11:30 30.09.2025
10 И зад
Амин и Алелуя!
11:30 30.09.2025
11 пиночет
11:31 30.09.2025
12 Хасковски каунь
казаха ви, че можете да свабляте всичко което напусне Русия. Но внимавайте да не е над Русия!
Астарожна! И не страхуйтесь!
Коментиран от #15
11:32 30.09.2025
13 рософил 🍌
До коментар #5 от "Ма н аф":на нас розовите рософили не ни държат семерингите.
11:32 30.09.2025
14 Вождове
11:32 30.09.2025
15 българин
До коментар #12 от "Хасковски каунь":над русията само отломки от дронове падат и праят пожари.
11:33 30.09.2025
16 Рутйо-Барутко
11:33 30.09.2025