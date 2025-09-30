Новини
Свят »
Шефът на НАТО: Tрябва да опазим небето си

Шефът на НАТО: Tрябва да опазим небето си

30 Септември, 2025 11:23 377 16

  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • марк рюте-
  • ракети-
  • дронове

Марк Рюте направи изказването си, след като наскоро руски военни самолети навлязоха във въздушното пространство на някои от страните членки

Шефът на НАТО: Tрябва да опазим небето си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте настоя, че Алиансът трябва да "опази небето си" от всякакво проникване.

Той направи изказването си, след като наскоро руски военни самолети навлязоха във въздушното пространство на някои от страните членки.

Преди среща с представителите на Европейската комисия, заедно с нейния председател Урсула фон дер Лайен, Рюте посочи, че НАТО "все още анализира какво се е случило в Дания", след като там бяха засечени няколко дрона.

Генералният секретар на НАТО похвали способността на Европейския съюз, като единен пазар, да създаде съвместна отбранителна схема и да гарантира, че "парите и активите са на разположение в подкрепа на Украйна", докато тя се опитва да отблъсне военната операция на Русия. Той подчерта и че Украйна е "нашата ожесточена линия на защита" на "нашата колективна безопасност".

На свой ред председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изтъкна, че блокът трябва да предприеме "незабавни действия" за създаване на "стена от дронове" като част от наблюдението на източния си фланг в отговор на нахлуванията на дронове от Русия.

Тя призова и за засилване на военната помощ за Украйна, тъй като страната е "първата линия на защита" на Европа срещу Москва. По нейни думи е необходимо "по-структурно решение" за подкрепа на Киев. Фон дер Лайен предложи заем за репарации, основан на замразени руски активи. Според нея част от такъв заем трябва да бъде насочена към финансиране на европейската отбрана.

Председателят на Европейската комисия отбеляза и че отбранителната промишленост трябва да се засили и да доставя "най-съвременно" военно оборудване бързо и в мащаб.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    Какво небе имате пък вие??????
    Я бързо отивайте на небето!

    Коментиран от #9

    11:24 30.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    следващите ще бъдат свалени!! без предупреждение

    11:24 30.09.2025

  • 3 честен ционист

    6 4 Отговор
    Нашите ЕФ-ки ще пазят от земята.

    11:25 30.09.2025

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    Фризбитата за кучета, детските хвърчила и китайските фенери трябва да бъдат под завишен контрол.

    11:27 30.09.2025

  • 5 Ма н аф

    5 1 Отговор
    И да си вържете крачолите, че доста намирисва и на цял свят му се повръща от вас.

    Коментиран от #13

    11:27 30.09.2025

  • 6 Зевс

    4 1 Отговор
    Никой не ни напада, но се пазим, важното да се наливат милиарди на американците за ПВО и самолети.

    11:27 30.09.2025

  • 7 Европа има за всеки телефон сим карта

    2 1 Отговор
    А дроновете нямат сим карта за да бъдат проследявани във въздуха на земята и във водата

    11:28 30.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БУХАХАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я пък тоя":

    Някои отиват на небето, други на Кобзон.

    11:30 30.09.2025

  • 10 И зад

    1 1 Отговор
    ните си части.
    Амин и Алелуя!

    11:30 30.09.2025

  • 11 пиночет

    2 0 Отговор
    Ако някой се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света!

    11:31 30.09.2025

  • 12 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    НАТО-вци,
    казаха ви, че можете да свабляте всичко което напусне Русия. Но внимавайте да не е над Русия!
    Астарожна! И не страхуйтесь!

    Коментиран от #15

    11:32 30.09.2025

  • 13 рософил 🍌

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ма н аф":

    на нас розовите рософили не ни държат семерингите.

    11:32 30.09.2025

  • 14 Вождове

    0 1 Отговор
    Този точно пос..ан смотльо решил небета да пази. Утре талибаните ще му закрият небето съвсем.

    11:32 30.09.2025

  • 15 българин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хасковски каунь":

    над русията само отломки от дронове падат и праят пожари.

    11:33 30.09.2025

  • 16 Рутйо-Барутко

    0 0 Отговор
    Аз тре да си опазим зоната под кръста, щото докато гледам нагоре дроновете един афроатлантик подаде молба за присъединяване.

    11:33 30.09.2025