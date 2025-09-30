Украинската армия: Унищожихме руска система С-400 в Крим

Украинските военни заявиха, че през нощта на 30 септември са унищожили радарна станция на руската система за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф" в Крим.

"В нощта на 30 септември подразделения на Силите за специални операции унищожиха радарна станция на руската зенитно-ракетна система С-400 "Триумф", се казва в изявление на военните, цитирано от БиБиСи.

Те обясниха, че радарната станция е "очите" на системата за противовъздушна отбрана и без елемента за наблюдение и насочване "цялата система губи бойната си ефективност".

Украинските военни не предоставиха допълнителни подробности за мястото на удара или използваните средства.

Москва все още не е коментирала твърденията и няма потвърждение от независими източници.