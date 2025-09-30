Украинската армия: Унищожихме руска система С-400 в Крим

Украинските военни заявиха, че през нощта на 30 септември са унищожили радарна станция на руската система за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф" в Крим.
"В нощта на 30 септември подразделения на Силите за специални операции унищожиха радарна станция на руската зенитно-ракетна система С-400 "Триумф", се казва в изявление на военните, цитирано от БиБиСи.
Те обясниха, че радарната станция е "очите" на системата за противовъздушна отбрана и без елемента за наблюдение и насочване "цялата система губи бойната си ефективност".
Украинските военни не предоставиха допълнителни подробности за мястото на удара или използваните средства.
Москва все още не е коментирала твърденията и няма потвърждение от независими източници.
1 Я пък тоя
Коментиран от #29, #30
14:06 30.09.2025
2 Щом
14:06 30.09.2025
3 Сигурно
14:07 30.09.2025
4 Тъп та дрънка
14:07 30.09.2025
5 пешо
14:07 30.09.2025
6 Холивуд
14:08 30.09.2025
7 Снощи ви изперкаха Патриотите
14:08 30.09.2025
8 Гост
Коментиран от #60
14:09 30.09.2025
9 Гост
14:09 30.09.2025
10 На срещата на ООН
и партньорство, а просячето 🤡
бръщолевеше нещо несвързано
за бомби, насилие и подстрекаваше
към интриги !
Коментиран от #50
14:09 30.09.2025
11 Румен Решетников
Ето невазможна, нали, товарищи?
😀
Коментиран от #24
14:11 30.09.2025
12 янки го хоум
14:11 30.09.2025
13 604
14:12 30.09.2025
14 Иван Станков
14:12 30.09.2025
15 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #27, #43
14:13 30.09.2025
16 Я пък тоя
Аз го знам. В Крим е, утарили са я с прашка. Камъка на прашката е с диаметър 2 см. кръгъл, гранит, ускорение 1g .
14:13 30.09.2025
17 Мими Кучева🐕
14:13 30.09.2025
18 Христо Христов
Със същия успех може да протестирате срещу земетресенията! 😀
14:14 30.09.2025
19 тра-ла-ла
нещо като ЕЖК на пазара...
14:15 30.09.2025
22 си дзън
14:17 30.09.2025
23 Мими Кучева🐕
14:17 30.09.2025
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Румен Решетников":Няма техника на война ,която не може да бъде унищожена .Важно е тя колко е унищожила преди Това.И какъв ресурс е похарчен за унищожението.Добре ,че повечето соросоиди сте ...ъпи
Коментиран от #70
14:18 30.09.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:19 30.09.2025
26 ХалваУрине
14:20 30.09.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Как може да си толкова глпв?Крим е част от Русия бе ТПК и дори и да има унищожена система ще доказать нова бе смешник
Коментиран от #41
14:20 30.09.2025
28 Вервайте ми!
14:21 30.09.2025
29 Няма я земята!
До коментар #1 от "Я пък тоя":Как ще стане това с ядренна държава???
Коментиран от #36, #54
14:21 30.09.2025
30 ВВП
До коментар #1 от "Я пък тоя":Аз съм най-големият гл п @ к на планетата
14:22 30.09.2025
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #33
14:22 30.09.2025
32 456
14:24 30.09.2025
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма соросоид който да не краде никове ,нали тпк?крадец на никове детектед
Коментиран от #59
14:25 30.09.2025
34 Въпрос за 1 млн.евро
Коментиран от #39
14:26 30.09.2025
35 Тити
Коментиран от #48
14:26 30.09.2025
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "Няма я земята!":Както капитулира в Авганистан и се поразпадна и фалира след това!
Коментиран от #53
14:27 30.09.2025
37 А пък заявявам, че унищожих
14:27 30.09.2025
38 Орк
14:28 30.09.2025
39 Атина Палада
До коментар #34 от "Въпрос за 1 млн.евро":Като го извлекат от бункера, доста скоро ще е
14:28 30.09.2025
40 Илашчук Кобилкина
14:28 30.09.2025
41 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Бягай от тук бе, деградирал сибирско-азиатски дегенерат. Бензиностанцията с Ракети отива на Боклука на Историята, при СССР.
Коментиран от #45, #47, #51, #58
14:28 30.09.2025
42 Али
Коментиран от #64
14:30 30.09.2025
43 Те нали го превзеха още при Големия
До коментар #15 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Пролетен Контранаступ с Леоапрдите, когато разрушиха и керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу, забрави ли вече?Какво сега пак ли ще го превземат Крим и ще разрушават моста?За кой път?
14:30 30.09.2025
44 бай Ставри
14:32 30.09.2025
45 Скандирай, скандирай, лозунгите
До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":може и да хванат дикиш.😃
14:32 30.09.2025
46 Путин е агресора и окупатора
14:32 30.09.2025
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Обидно Ти стана ,че Ти изкарах тъпите мисли на мегдана ли? Такоз е.Мисли преди да пишеш,ако можеш.Гледам не ти́ се получава.Русия я има повече от 1000 г.Разбила е няколко империи.
14:33 30.09.2025
48 Ми като не могат в реалността,
До коментар #35 от "Тити":поне във вестниците да бият.😃
14:33 30.09.2025
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #56
14:34 30.09.2025
50 Радио Ереван
До коментар #10 от "На срещата на ООН":Еврейче, какво да го правиш ...!?
14:34 30.09.2025
51 Хиперзвукова пералня Урсула-3000
До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Ще вдим другарю еврокомсомолец. Германистан трета поредна година в рецесия, а Френската джамахирия е пред икономически колапс. Предполагам, че Русия ще отиде в историята коги й свършат ракетите и чиповете от пералня!
14:34 30.09.2025
52 Тома
14:35 30.09.2025
54 Я пък тоя
До коментар #29 от "Няма я земята!":Бъзикам се, как ни поднасят новините, все едно войната свършва в полза на Украйна
14:36 30.09.2025
55 Тома
14:36 30.09.2025
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Хахахх,не спря да крадеш ,дбтк
14:37 30.09.2025
57 Гориил
14:38 30.09.2025
58 Атина Палада
До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":И това звездите ли ти го нашепнаха или някой дух с когото се здрависваш ти го каза? :)))
14:39 30.09.2025
59 бай Ставри
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не крадат от добро. От зор е. Не могат да си измислят свои. Прокопи към опорните точки е забравил да им изпрати никове.
14:39 30.09.2025
60 Рон Джереми
До коментар #8 от "Гост":На 30.09. 2025 г. е унищожен радара на втората С-400 за последния месец. Втората, защото на 31.08.2025 г. са унищожени:
-Радарния комплекс "Утьос-Т“
-Радиотелескоп РТ-70
-Радионавигационен спътников комплекс "Глонас“ в защитна конструкция
-Брегова радарна станция МР-10М1 "Мис“ М1
-Радарна станция 96Л6-АП от зенитно-ракетната система С-400.
Честито на печелившите. Загубата не е голяма, защото кюнците и без това не вършат работа.
14:41 30.09.2025
61 оня с коня
Коментиран от #73
14:41 30.09.2025
62 Писна ми от тези
.
Коментиран от #65
14:42 30.09.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #67
14:42 30.09.2025
64 Зелено на бело
До коментар #42 от "Али":Отишла украинската тумба във Вашингтон и почнали да крещят.
- Исками, исками, исками!
Излязал Тръмп:
- Какво искате бе?
- Квото дадеш ве бате.
14:43 30.09.2025
65 Писна ми от неудачници
До коментар #62 от "Писна ми от тези":И Ганьовцииии
14:44 30.09.2025
66 Сатана Z
Коментиран от #72
14:48 30.09.2025
67 брейндед атланте
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Въй, недей така, ще им причиниш анафилактичен шок! Мнго обичат да споменават молотов-рибентроп, а че Русия подписва с Германия !последна! след всички други сили, често го забравят или просто не го знаят.
Коментиран от #77
14:50 30.09.2025
68 Сатана Z
Коментиран от #71
14:50 30.09.2025
69 Блогър от София
Коментиран от #75
14:52 30.09.2025
70 Христо Христов
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Дрон за 500 долара унищожи хеликоптер за 10 милиона....
Както и да смятам, украинците са на печалба. Това всеки соросоид и петолъчник ще ти го потвърди. 😀
Коментиран от #76
14:53 30.09.2025
71 Атина Палада
До коментар #68 от "Сатана Z":ЕС нЕма 2 евро да се снима ,ти за милиарди говориш ха ха ха Чакай Тръмп да им дава милиарди :) когато им даде,ела да ми се обадиш.
Тръмп ги скубе като как перушината на кокошка се скубе,ти за даване говориш:) я се осъзнай.
Франция фалира и немат кинти да й помогнат .
14:55 30.09.2025
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "Сатана Z":Световния англосаксонски конгрес вообще не го е грижа за православно симпатизиращо на Русия държавно образование.За Това забраняват Южни потоци АЕЦ белене,продават антикварни самолети на безумно цени- източва се територията
14:56 30.09.2025
73 Гориил
До коментар #61 от "оня с коня":На практика се води нов тип война, за която страните от НАТО все още не са готови.
14:57 30.09.2025
74 Блогър от София
14:57 30.09.2025
75 Атина Палада
До коментар #69 от "Блогър от София":Не от СССР а от Полша!
Полша е виновна за ВСВ .
14:57 30.09.2025
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Христо Христов":Никой не отрича ,че Това е станало.Такоз е - война.Колко Леопарда и Абрам са а унищижиха руснаците с дронове,а?
Важно то е че пилотите са живи
14:58 30.09.2025
77 Румен Решетников
До коментар #67 от "брейндед атланте":Я специалиста, кои от държавите подписали с Хитлер са нападнали с него друга държава и са си я поделили както СССР направи с Полша?
15:01 30.09.2025
78 факти
15:01 30.09.2025