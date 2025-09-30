Новини
Украинската армия: Унищожихме руска система С-400 в Крим
  Тема: Украйна

Украинската армия: Унищожихме руска система С-400 в Крим

30 Септември, 2025 14:05 1 567 78

Украинските военни не предоставиха допълнителни подробности за мястото на удара или използваните средства

Украинската армия: Унищожихме руска система С-400 в Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинските военни заявиха, че през нощта на 30 септември са унищожили радарна станция на руската система за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф" в Крим.

"В нощта на 30 септември подразделения на Силите за специални операции унищожиха радарна станция на руската зенитно-ракетна система С-400 "Триумф", се казва в изявление на военните, цитирано от БиБиСи.

Те обясниха, че радарната станция е "очите" на системата за противовъздушна отбрана и без елемента за наблюдение и насочване "цялата система губи бойната си ефективност".

Украинските военни не предоставиха допълнителни подробности за мястото на удара или използваните средства.

Москва все още не е коментирала твърденията и няма потвърждение от независими източници.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пък тоя

    43 11 Отговор
    Край, Русия ще капитулира!

    Коментиран от #29, #30

    14:06 30.09.2025

  • 2 Щом

    47 16 Отговор
    Украинските военни не предоставиха допълнителни подробности за мястото на удара или използваните средства.....значи е ЛЪЖА. Иначе щяха да де хвалят до Бога.

    14:06 30.09.2025

  • 3 Сигурно

    39 10 Отговор
    така им се е искало ?

    14:07 30.09.2025

  • 4 Тъп та дрънка

    36 8 Отговор
    Руската армия: Да, добре, а ся се събодете..))

    14:07 30.09.2025

  • 5 пешо

    45 9 Отговор
    наркоса взе нещо много да унищожава , само че бело

    14:07 30.09.2025

  • 6 Холивуд

    28 7 Отговор
    Марвел Студио!!!

    14:08 30.09.2025

  • 7 Снощи ви изперкаха Патриотите

    35 7 Отговор
    Изчерпателна се с лъжите фашисти скапани

    14:08 30.09.2025

  • 8 Гост

    33 7 Отговор
    Последно радарната станция или установката сте уцелили,че ставате смешни вече?

    Коментиран от #60

    14:09 30.09.2025

  • 9 Гост

    29 4 Отговор
    Дали е нарочно, че гочно тази новина излиза наред с реклама на гащи?

    14:09 30.09.2025

  • 10 На срещата на ООН

    32 10 Отговор
    Лавров говореше за Мир, равенство
    и партньорство, а просячето 🤡
    бръщолевеше нещо несвързано
    за бомби, насилие и подстрекаваше
    към интриги !

    Коментиран от #50

    14:09 30.09.2025

  • 11 Румен Решетников

    10 27 Отговор
    Супер безаналоговата С-400 унищожена?
    Ето невазможна, нали, товарищи?
    😀

    Коментиран от #24

    14:11 30.09.2025

  • 12 янки го хоум

    22 8 Отговор
    Щом укрите го казват, значи е вЕрно като 2+2=5...

    14:11 30.09.2025

  • 13 604

    3 8 Отговор
    Да не е кът с ми28 дет ми8...пъ колко е руско...

    14:12 30.09.2025

  • 14 Иван Станков

    3 11 Отговор
    Да си припомним невероятните бисери на Боян Чуков.

    14:12 30.09.2025

  • 15 Пешо Волгата - 4 хилядник

    7 21 Отговор
    Украинците методично през последните два месеца унищожават ПВО и ПРО системите в Крим. Подготвят почвата за масирани удари по военните обекти на полуострова. Със сигурност ще взривят Кримският мост и ще предприемат офанзива към Крим.

    Коментиран от #27, #43

    14:13 30.09.2025

  • 16 Я пък тоя

    17 4 Отговор
    " не предоставиха допълнителни подробности за мястото на удара или използваните средства.
    Аз го знам. В Крим е, утарили са я с прашка. Камъка на прашката е с диаметър 2 см. кръгъл, гранит, ускорение 1g .

    14:13 30.09.2025

  • 17 Мими Кучева🐕

    18 6 Отговор
    Бравос,а кога ша превземете Масква и Пекин?🦧🦃🤗🤣🖕

    14:13 30.09.2025

  • 18 Христо Христов

    7 24 Отговор
    Рашибозука, отричането не променя фактите!
    Със същия успех може да протестирате срещу земетресенията! 😀

    14:14 30.09.2025

  • 19 тра-ла-ла

    17 5 Отговор
    Украинските военни не предоставиха допълнителни подробности...
    нещо като ЕЖК на пазара...

    14:15 30.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 си дзън

    4 12 Отговор
    На русията не и трябват радари вече. Нали победиха, или не?

    14:17 30.09.2025

  • 23 Мими Кучева🐕

    5 15 Отговор
    Сета блатярите ще реват пак на Ердо да им върне неговата, няма по прораднало и съдрано от копейката и пияния му господар!

    14:17 30.09.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Румен Решетников":

    Няма техника на война ,която не може да бъде унищожена .Важно е тя колко е унищожила преди Това.И какъв ресурс е похарчен за унищожението.Добре ,че повечето соросоиди сте ...ъпи

    Коментиран от #70

    14:18 30.09.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 8 Отговор
    Звачи моста ще замите при крайцера у тинята тия дни, хихихи‼️

    14:19 30.09.2025

  • 26 ХалваУрине

    8 4 Отговор
    Редовната пропагандичка пак, а. Те така свалят 400 от 30 изстреляни ракети. Никой не може да се мери с лъжите урките!

    14:20 30.09.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Как може да си толкова глпв?Крим е част от Русия бе ТПК и дори и да има унищожена система ще доказать нова бе смешник

    Коментиран от #41

    14:20 30.09.2025

  • 28 Вервайте ми!

    6 4 Отговор
    По точно НАТО, идва натиска на червеното копче, това искат ЕС фашагите!

    14:21 30.09.2025

  • 29 Няма я земята!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Я пък тоя":

    Как ще стане това с ядренна държава???

    Коментиран от #36, #54

    14:21 30.09.2025

  • 30 ВВП

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Я пък тоя":

    Аз съм най-големият гл п @ к на планетата

    14:22 30.09.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор
    Но този С 400 она дев е закараха, и днеска Зееленски я унищожи, сега няито бензин ще има нито мост рв блатата!

    Коментиран от #33

    14:22 30.09.2025

  • 32 456

    4 2 Отговор
    МВР иска да прекрати разследването за изнасиленото 4 годишно детенце в Каблешково. Защо? На какво основание? Пари????

    14:24 30.09.2025

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма соросоид който да не краде никове ,нали тпк?крадец на никове детектед

    Коментиран от #59

    14:25 30.09.2025

  • 34 Въпрос за 1 млн.евро

    5 5 Отговор
    Путин кога ще позволи проукраински партии в Русия, че иска в Молдова да има проруски партии?

    Коментиран от #39

    14:26 30.09.2025

  • 35 Тити

    2 6 Отговор
    Бой по рашистите.

    Коментиран от #48

    14:26 30.09.2025

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Няма я земята!":

    Както капитулира в Авганистан и се поразпадна и фалира след това!

    Коментиран от #53

    14:27 30.09.2025

  • 37 А пък заявявам, че унищожих

    3 2 Отговор
    планетата Марс и всичките там струпани марсиански бойни кораби готови за инвазия на Земята!

    14:27 30.09.2025

  • 38 Орк

    4 2 Отговор
    И защо публикувате украински мрии като няма потвърждение от независими източници

    14:28 30.09.2025

  • 39 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Въпрос за 1 млн.евро":

    Като го извлекат от бункера, доста скоро ще е

    14:28 30.09.2025

  • 40 Илашчук Кобилкина

    7 3 Отговор
    Урките действат на принципа "никой не може да ви даде това, което ние можем да ви обещаем". Никой не може да изстреля повече ракети и дронове отколкото урките могат да свалят! После зеленото сапол ходи като цветарка от маса на маса, да реве за пари и кой кот даде...

    14:28 30.09.2025

  • 41 Пешо Волгата - 4 хилядник

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Бягай от тук бе, деградирал сибирско-азиатски дегенерат. Бензиностанцията с Ракети отива на Боклука на Историята, при СССР.

    Коментиран от #45, #47, #51, #58

    14:28 30.09.2025

  • 42 Али

    3 6 Отговор
    Привет путяжки с малки тояжки. Как у вас?

    Коментиран от #64

    14:30 30.09.2025

  • 43 Те нали го превзеха още при Големия

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Пролетен Контранаступ с Леоапрдите, когато разрушиха и керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу, забрави ли вече?Какво сега пак ли ще го превземат Крим и ще разрушават моста?За кой път?

    14:30 30.09.2025

  • 44 бай Ставри

    3 1 Отговор
    Първата от две години насам, ако изобщо е вярно.

    14:32 30.09.2025

  • 45 Скандирай, скандирай, лозунгите

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    може и да хванат дикиш.😃

    14:32 30.09.2025

  • 46 Путин е агресора и окупатора

    2 5 Отговор
    Бравос на украинските военни...Само от трепание и бой разбират кремълските агресори и московски варвари...

    14:32 30.09.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Обидно Ти стана ,че Ти изкарах тъпите мисли на мегдана ли? Такоз е.Мисли преди да пишеш,ако можеш.Гледам не ти́ се получава.Русия я има повече от 1000 г.Разбила е няколко империи.

    14:33 30.09.2025

  • 48 Ми като не могат в реалността,

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тити":

    поне във вестниците да бият.😃

    14:33 30.09.2025

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор
    Но няма да спра да повтарям, до като не се унищожи блатния халифат и бункерното не бъде извлечено увито в килим и пратено в Хага няма да има мир по света!

    Коментиран от #56

    14:34 30.09.2025

  • 50 Радио Ереван

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "На срещата на ООН":

    Еврейче, какво да го правиш ...!?

    14:34 30.09.2025

  • 51 Хиперзвукова пералня Урсула-3000

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Ще вдим другарю еврокомсомолец. Германистан трета поредна година в рецесия, а Френската джамахирия е пред икономически колапс. Предполагам, че Русия ще отиде в историята коги й свършат ракетите и чиповете от пералня!

    14:34 30.09.2025

  • 52 Тома

    6 2 Отговор
    Ако искате да разберете че укронацистите са стигнали Москва четете факти

    14:35 30.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Няма я земята!":

    Бъзикам се, как ни поднасят новините, все едно войната свършва в полза на Украйна

    14:36 30.09.2025

  • 55 Тома

    1 5 Отговор
    Но за блатните терористи и копейките им само млатене и прибиране в чувала, от друго не разбират!

    14:36 30.09.2025

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Хахахх,не спря да крадеш ,дбтк

    14:37 30.09.2025

  • 57 Гориил

    3 1 Отговор
    Руската армия разполага с повече от хиляда С-400.

    14:38 30.09.2025

  • 58 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    И това звездите ли ти го нашепнаха или някой дух с когото се здрависваш ти го каза? :)))

    14:39 30.09.2025

  • 59 бай Ставри

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не крадат от добро. От зор е. Не могат да си измислят свои. Прокопи към опорните точки е забравил да им изпрати никове.

    14:39 30.09.2025

  • 60 Рон Джереми

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    На 30.09. 2025 г. е унищожен радара на втората С-400 за последния месец. Втората, защото на 31.08.2025 г. са унищожени:
    -Радарния комплекс "Утьос-Т“
    -Радиотелескоп РТ-70
    -Радионавигационен спътников комплекс "Глонас“ в защитна конструкция
    -Брегова радарна станция МР-10М1 "Мис“ М1
    -Радарна станция 96Л6-АП от зенитно-ракетната система С-400.
    Честито на печелившите. Загубата не е голяма, защото кюнците и без това не вършат работа.

    14:41 30.09.2025

  • 61 оня с коня

    3 3 Отговор
    Руското командване лъже Населението си че С-400 ще ги закрия от Украинси нападения,пък на практик тая Противоракетна система СЕБЕСИ не може да опази.Въпросът е КОЙ и КАК ще спре Ятата "Томахоук" когато се устремят към Москва?

    Коментиран от #73

    14:41 30.09.2025

  • 62 Писна ми от тези

    4 6 Отговор
    Украйнци освен да лъжат, потстрекавати да просят, за друго не стават. И добре си пасват с европейския елит. Те също само лъжат , подстрекават и сэсипват всичко което имат.
    .

    Коментиран от #65

    14:42 30.09.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор
    Абе ,козяци,днес се навършват 87 години от Мюнхенския Сговор на Англия ,Франция и нацистка Германия,при който Чехословакия беше ограблена от Хитлер и от Полша.КОМЕНТИРАЙТЕ!!!

    Коментиран от #67

    14:42 30.09.2025

  • 64 Зелено на бело

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "Али":

    Отишла украинската тумба във Вашингтон и почнали да крещят.
    - Исками, исками, исками!
    Излязал Тръмп:
    - Какво искате бе?
    - Квото дадеш ве бате.

    14:43 30.09.2025

  • 65 Писна ми от неудачници

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Писна ми от тези":

    И Ганьовцииии

    14:44 30.09.2025

  • 66 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Надуваемите примамки С400 са навсякъде.Интересното е,че българските С300 отдавна са хванали крачета към Укрия щото ние сме отписани

    Коментиран от #72

    14:48 30.09.2025

  • 67 брейндед атланте

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Въй, недей така, ще им причиниш анафилактичен шок! Мнго обичат да споменават молотов-рибентроп, а че Русия подписва с Германия !последна! след всички други сили, често го забравят или просто не го знаят.

    Коментиран от #77

    14:50 30.09.2025

  • 68 Сатана Z

    2 1 Отговор
    ЕС дава на Украина 2 милиарда за дронове, ще падне яко млатене на блатна вата пак!

    Коментиран от #71

    14:50 30.09.2025

  • 69 Блогър от София

    2 3 Отговор
    Втората световна война е започната от СССР и Германия, които нападат Полша през 1939г. Германия напада Полша от запад на 1 септември, а СССР напада Полша от изток на 17 септември 1939г.

    Коментиран от #75

    14:52 30.09.2025

  • 70 Христо Христов

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Дрон за 500 долара унищожи хеликоптер за 10 милиона....
    Както и да смятам, украинците са на печалба. Това всеки соросоид и петолъчник ще ти го потвърди. 😀

    Коментиран от #76

    14:53 30.09.2025

  • 71 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Сатана Z":

    ЕС нЕма 2 евро да се снима ,ти за милиарди говориш ха ха ха Чакай Тръмп да им дава милиарди :) когато им даде,ела да ми се обадиш.
    Тръмп ги скубе като как перушината на кокошка се скубе,ти за даване говориш:) я се осъзнай.
    Франция фалира и немат кинти да й помогнат .

    14:55 30.09.2025

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Сатана Z":

    Световния англосаксонски конгрес вообще не го е грижа за православно симпатизиращо на Русия държавно образование.За Това забраняват Южни потоци АЕЦ белене,продават антикварни самолети на безумно цени- източва се територията

    14:56 30.09.2025

  • 73 Гориил

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "оня с коня":

    На практика се води нов тип война, за която страните от НАТО все още не са готови.

    14:57 30.09.2025

  • 74 Блогър от София

    1 0 Отговор
    Савецките окупатори ни караха да учим едно време, че Втората световна била почнала на 22 юни 1941г, когато Германия нападнала СССР. Забравяха дори да отбележат, че това е било на полска територия.

    14:57 30.09.2025

  • 75 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Блогър от София":

    Не от СССР а от Полша!
    Полша е виновна за ВСВ .

    14:57 30.09.2025

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Христо Христов":

    Никой не отрича ,че Това е станало.Такоз е - война.Колко Леопарда и Абрам са а унищижиха руснаците с дронове,а?
    Важно то е че пилотите са живи

    14:58 30.09.2025

  • 77 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "брейндед атланте":

    Я специалиста, кои от държавите подписали с Хитлер са нападнали с него друга държава и са си я поделили както СССР направи с Полша?

    15:01 30.09.2025

  • 78 факти

    1 0 Отговор
    През 1890г Стамболов подкупва руснака Михаил Якобсон в Букурещ да му даде тайни документи, доказващи че Русия е дошла тук 1878г не да ни освободи, а да ни окупира, и то използвайки по най-гнусен имперски начин кръвта ни. Русия просто казва, че това е лъжа, както го прави от векове. Васил Коларов обаче през 1935г в архивите на Москва вижда същото нещо и от тъпота, за да ни настрои само срещу руския цар, го изнася в ""Авантюры русского царизма в Болгарии".

    15:01 30.09.2025

