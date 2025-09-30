Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: „Хамас“ има три-четири дни да приеме мирния план за Газа

Тръмп: „Хамас“ има три-четири дни да приеме мирния план за Газа

30 Септември, 2025 17:16 670 10

  • доналд тръмп-
  • газа-
  • мирен план

Американският президент заяви, че израелски и арабски лидери вече са приели предложението и призова за незабавно прекратяване на войната

Тръмп: „Хамас“ има три-четири дни да приеме мирния план за Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че бойците на палестинската групировка „Хамас“ имат около три или четири дни, за да отговорят на предложението му за мирно споразумение в ивицата Газа, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Излизайки от Белия дом, Тръмп подчерта пред журналисти, че израелските и арабските лидери вече са приели плана и „чакаме само ‘Хамас’“. „Хамас или ще го направи, или не, и ако не го направи, това ще бъде много тъжен край“, добави той.

На въпрос дали има място за преговори по мирния план, американският президент отговори: „Не много“.

Вчера Белият дом представи предложението, което предвижда прекратяване на конфликта между Израел и „Хамас“ и връщане на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното му приемане от Израел.

Според документа, ако двете страни се съгласят, „войната ще приключи незабавно“. Израелските сили ще се изтеглят до договорените линии, за да подготвят освобождаването на заложниците. След това Израел ще пусне на свобода 250 палестинци с доживотни присъди, както и 1700 жители на Газа, задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г.

Много държави по света, водени от арабски и мюсюлмански страни, приветстваха плана, отбелязва АФП.

Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан публикуваха съвместно комюнике, в което изразиха подкрепа за „ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа“. Те потвърдиха готовността си да работят по „положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни“ за финализиране и прилагане на споразумението.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 4 Отговор
    Бай Дончо да праща Спиритите над сектор Газа да заравнят терена.

    17:20 30.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Правят Палестина отново колония на Англия.

    Коментиран от #3, #5

    17:21 30.09.2025

  • 3 ...

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    какво ОТНОВО? Кога са били колония? Кога и имало Палестина? Тия идват с османската империя по тия земи... 2000 години след като там е имало Давидово царство вече.

    17:35 30.09.2025

  • 4 Много ме съмнява

    4 4 Отговор
    джихадистите да вдигнат белия флаг!

    Мислвъ, че и Израел са наясно с това!

    Сега чакат Тръмп сам да се убеди!

    17:36 30.09.2025

  • 5 Панчо патриота

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Палестина казваш... Честно казано в последно време изобщо не ми дреме за Палестина, хамасаджии разни и т.н. . Най ми придремва за БГ-то.

    17:37 30.09.2025

  • 6 Рускиня

    3 0 Отговор
    Щом Президент Трамп е призовал за незабавното прекратяване на война, от това по хубаво ням, както в Украйна за 24 ч!

    17:40 30.09.2025

  • 7 ЗОРО

    4 0 Отговор
    ООН призна държавата Палестина в границите й от 1967г. Тръмпоча, притиснат и изолиран от целия свят, като единствената страна подкрепяща геноцида на Израел, се опитва отново да излъже света, като предлага Палестина да стане британска колония!

    17:48 30.09.2025

  • 8 Българин

    3 0 Отговор
    Този боядисан перчем не разбра ли че той не е цар на света,никой не го бръсне за слива освен европейските риберали и че не може да поставя срокове,24 часа,10 дни ,30 дни,

    17:48 30.09.2025

  • 9 Уса

    2 2 Отговор
    Палестинците са арабските цигани.Нямат държава и където стъпят става тяхно.Европа ги прие дава им пари и подслон без да работят и сега крещят на европейските граждани да се махат от техните улици.Що за наглост и безочие.Накичиха европейските улици с палестински знамена и обиждат белите хора

    Коментиран от #10

    17:50 30.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.