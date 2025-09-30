Тръмп: „Хамас“ има три-четири дни да приеме мирния план за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че бойците на палестинската групировка „Хамас“ имат около три или четири дни, за да отговорят на предложението му за мирно споразумение в ивицата Газа, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Излизайки от Белия дом, Тръмп подчерта пред журналисти, че израелските и арабските лидери вече са приели плана и „чакаме само ‘Хамас’“. „Хамас или ще го направи, или не, и ако не го направи, това ще бъде много тъжен край“, добави той.

На въпрос дали има място за преговори по мирния план, американският президент отговори: „Не много“.

Вчера Белият дом представи предложението, което предвижда прекратяване на конфликта между Израел и „Хамас“ и връщане на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното му приемане от Израел.

Според документа, ако двете страни се съгласят, „войната ще приключи незабавно“. Израелските сили ще се изтеглят до договорените линии, за да подготвят освобождаването на заложниците. След това Израел ще пусне на свобода 250 палестинци с доживотни присъди, както и 1700 жители на Газа, задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г.

Много държави по света, водени от арабски и мюсюлмански страни, приветстваха плана, отбелязва АФП.

Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан публикуваха съвместно комюнике, в което изразиха подкрепа за „ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа“. Те потвърдиха готовността си да работят по „положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни“ за финализиране и прилагане на споразумението.