Украйна предлага предсрочно освобождаване на затворници срещу служба в армията

Украински затворници получават шанс за предсрочно освобождаване, ако се включат в редовете на армията, пише Би Би Си. Пример за това са Андрей Аскеров и Роман Чех, осъдени за незаконна търговия с наркотици и излежаващи присъдите си в Изправителна колония № 4, предава News.bg.

Двамата са кандидатствали за участие във въоръжените сили, като по силата на програмата ще преминат едномесечно военно обучение. В замяна ще получат свобода, но ще трябва да воюват "до края на войната".

Мярката цели да осигури допълнителен човешки ресурс на фронта в момент, когато Украйна продължава да води тежки боеве срещу руските сили. Според властите това е и възможност за осъдените да изкупят вината си, докато правозащитни организации изразяват опасения за условията и реалните права на участниците в подобни програми.

Подобна практика бе прилагана и в Русия, където наемници от групировката "Вагнер" бяха набирани директно от затворите срещу обещание за амнистия. Разликата е, че в Украйна процесът е институционализиран и подчинен на официални държавни механизми, докато в Русия той често се извършваше извън рамките на закона и без публична отчетност.