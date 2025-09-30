Украйна предлага предсрочно освобождаване на затворници срещу служба в армията

Украински затворници получават шанс за предсрочно освобождаване, ако се включат в редовете на армията, пише Би Би Си. Пример за това са Андрей Аскеров и Роман Чех, осъдени за незаконна търговия с наркотици и излежаващи присъдите си в Изправителна колония № 4, предава News.bg.
Двамата са кандидатствали за участие във въоръжените сили, като по силата на програмата ще преминат едномесечно военно обучение. В замяна ще получат свобода, но ще трябва да воюват "до края на войната".
Мярката цели да осигури допълнителен човешки ресурс на фронта в момент, когато Украйна продължава да води тежки боеве срещу руските сили. Според властите това е и възможност за осъдените да изкупят вината си, докато правозащитни организации изразяват опасения за условията и реалните права на участниците в подобни програми.
Подобна практика бе прилагана и в Русия, където наемници от групировката "Вагнер" бяха набирани директно от затворите срещу обещание за амнистия. Разликата е, че в Украйна процесът е институционализиран и подчинен на официални държавни механизми, докато в Русия той често се извършваше извън рамките на закона и без публична отчетност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Късно се сетиха
21:37 30.09.2025
2 стари работи
21:38 30.09.2025
3 МирО
21:40 30.09.2025
4 уахахаха
Коментиран от #9
21:40 30.09.2025
5 Русия го прави вече 4 години
Коментиран от #12
21:40 30.09.2025
6 ей тва
Разликата е, че в Украйна процесът е институционализиран и подчинен на официални държавни механизми, докато в Русия той често се извършваше извън рамките на закона и без публична отчетност.
Коментиран от #28
21:41 30.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сметай колко са закъсали
21:41 30.09.2025
9 Уахахаха небе
До коментар #4 от "уахахаха":Русия се кълне че Потеря Нет
Само дето гробищата и вече запълниха необятната Пустош
21:42 30.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Насилствена мобилизация в Украйна
21:44 30.09.2025
16 Путин Пълни Памперса в Бункера
Сега че им даде малко оръжия и Пункерът ще мериша на фека лии й
Разпадът на Русия е близо
21:44 30.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Георги
21:46 30.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 бай Сандо
21:46 30.09.2025
21 Браво и ти Като Путин
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И той си пада по Арабчета и ги лигави постоянно
Коментиран от #27
21:46 30.09.2025
22 Рублевка
До коментар #10 от "Готов за бой":Вземи на помощ и Вазелин 🤣😂🤣😂
21:47 30.09.2025
23 Пич
Коментиран от #39
21:47 30.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Баба Гошка
21:49 30.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ами
До коментар #6 от "ей тва":В окраина всичко е законно. Разбира се с малки изключения.
Като например президента, правителството, парламента и още няколко неща :)
21:52 30.09.2025
29 На никой
21:52 30.09.2025
30 Kaлпазанин
21:54 30.09.2025
31 Стенли
21:56 30.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Супер
22:12 30.09.2025
34 Украински кашик
22:14 30.09.2025
35 Нека помогнем на Украйна
22:21 30.09.2025
36 стоян георгиев
22:27 30.09.2025
37 Силиций
Украинците изостават в "Ноу хау" -то
22:28 30.09.2025
38 Спецназ
малоумно да гинат за ТИЯ дето са ги вкарали в
окопите като овни пред касапница.
ФРОНТА за тех че е Затвора пак ама
с отворени врати в полето и почти без надзиратели,
а и да се появи некой АК-47 решава проблемите.
Ще им бъде весело на заградОтрядите на азов! :))
22:29 30.09.2025
39 Сили ций
До коментар #23 от "Пич":Руснаците ги изпревариха с изпращането на затворници на фронта "по стар сталински почин" ,дорогой :):):)
22:33 30.09.2025
40 Смешник
до затворниците
Коментиран от #41
22:34 30.09.2025
41 Силиций
До коментар #40 от "Смешник":Да де,като некои други преди тях:):):)
22:44 30.09.2025
42 Спецназ
един невинен хванат от улицата и пратен да мре в окопа.
СЪС какво пандизчията си е заслужил живота след звънеца,
а невинния стругар са го опекли в окопа??
иначе от бандитите войници все едно на пале стречирано тухли да викаш КЪЩА! :)))
22:53 30.09.2025