Новини
Свят »
Украйна »
Украйна предлага предсрочно освобождаване на затворници срещу служба в армията
  Тема: Украйна

Украйна предлага предсрочно освобождаване на затворници срещу служба в армията

30 Септември, 2025 21:36 833 42

  • армия-
  • затворници-
  • освобождаване-
  • служба-
  • украйна-
  • затвор

Програма за набиране на осъдени лица цели да осигури допълнителни бойци в контекста на продължаващия конфликт с Русия

Украйна предлага предсрочно освобождаване на затворници срещу служба в армията - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински затворници получават шанс за предсрочно освобождаване, ако се включат в редовете на армията, пише Би Би Си. Пример за това са Андрей Аскеров и Роман Чех, осъдени за незаконна търговия с наркотици и излежаващи присъдите си в Изправителна колония № 4, предава News.bg.

Двамата са кандидатствали за участие във въоръжените сили, като по силата на програмата ще преминат едномесечно военно обучение. В замяна ще получат свобода, но ще трябва да воюват "до края на войната".

Мярката цели да осигури допълнителен човешки ресурс на фронта в момент, когато Украйна продължава да води тежки боеве срещу руските сили. Според властите това е и възможност за осъдените да изкупят вината си, докато правозащитни организации изразяват опасения за условията и реалните права на участниците в подобни програми.

Подобна практика бе прилагана и в Русия, където наемници от групировката "Вагнер" бяха набирани директно от затворите срещу обещание за амнистия. Разликата е, че в Украйна процесът е институционализиран и подчинен на официални държавни механизми, докато в Русия той често се извършваше извън рамките на закона и без публична отчетност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Късно се сетиха

    2 18 Отговор
    Путин отдавна мобилизира тюрмите🤭🤭🤭

    21:37 30.09.2025

  • 2 стари работи

    18 1 Отговор
    хиляди затворници са пуснати на фронта отдавна, или са избити или са избягали

    21:38 30.09.2025

  • 3 МирО

    20 1 Отговор
    Голяма дилема: да лежиш на нара или да полегнеш в трапа???

    21:40 30.09.2025

  • 4 уахахаха

    25 2 Отговор
    и за какво са и на украйната затворници, нали няма загуби?!?

    Коментиран от #9

    21:40 30.09.2025

  • 5 Русия го прави вече 4 години

    4 19 Отговор
    Затворите са празни всички гният във Украинският Чернозем

    Коментиран от #12

    21:40 30.09.2025

  • 6 ей тва

    6 14 Отговор
    кърти миФки:
    Разликата е, че в Украйна процесът е институционализиран и подчинен на официални държавни механизми, докато в Русия той често се извършваше извън рамките на закона и без публична отчетност.

    Коментиран от #28

    21:41 30.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сметай колко са закъсали

    18 2 Отговор
    От толкова голяма армия, и сумати още наемници, са унищожени. И всичко това заради САЩ.

    21:41 30.09.2025

  • 9 Уахахаха небе

    1 14 Отговор

    До коментар #4 от "уахахаха":

    Русия се кълне че Потеря Нет
    Само дето гробищата и вече запълниха необятната Пустош

    21:42 30.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Насилствена мобилизация в Украйна

    14 0 Отговор
    За съпротива при насилствена мобилизация първо вкарват сиромаха в затвора, а след побоища и унижения от криминалните, го "освобождават" за да го изпратят на фронта.

    21:44 30.09.2025

  • 16 Путин Пълни Памперса в Бункера

    1 15 Отговор
    Тръмп усеща че Украйна мачка Ватите и мина на тяхна страна
    Сега че им даде малко оръжия и Пункерът ще мериша на фека лии й
    Разпадът на Русия е близо

    21:44 30.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Георги

    10 3 Отговор
    нямам търпение тези затворници да бъдат обучени в армията, да им се даде оръжие, а после да приемем Украйна в ЕС и дори в Шенген.

    21:46 30.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 бай Сандо

    0 3 Отговор
    Риск печели, риск губи! В русия останаха намо добри момчета!

    21:46 30.09.2025

  • 21 Браво и ти Като Путин

    1 9 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И той си пада по Арабчета и ги лигави постоянно

    Коментиран от #27

    21:46 30.09.2025

  • 22 Рублевка

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    Вземи на помощ и Вазелин 🤣😂🤣😂

    21:47 30.09.2025

  • 23 Пич

    15 0 Отговор
    Че то има ли живи по украинските затвори ???!!! Зелювците ги изпратиха още в началото на войната по фронтовете !!! Сега укрите ако не ги убият на място при мобилизацията пак ги пращат на фронта !!!

    Коментиран от #39

    21:47 30.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Баба Гошка

    8 0 Отговор
    Ако се бяха занимавали със "законна" търговия на наркотицци, сега щяха да си карат бентлитата из европейските реивиери. И да седят на слънце. А иначе вЕрваме ви, че 2ма пан дизчии доброволно са тръгнали да стават на кайй ммааа.

    21:49 30.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "ей тва":

    В окраина всичко е законно. Разбира се с малки изключения.
    Като например президента, правителството, парламента и още няколко неща :)

    21:52 30.09.2025

  • 29 На никой

    7 0 Отговор
    не му се мре !

    21:52 30.09.2025

  • 30 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Скоро и в Европа ще предлагат ,само да не ми прочетат коментара там че нацистите само и от моите идеи ще се сетят да изпращат и нелегални емигранти за европейско гражданство в укрия ,а жените и децата им като робиндя им бачкат

    21:54 30.09.2025

  • 31 Стенли

    4 0 Отговор
    Е че каква свобода е това 🤔, хората са казали роб се засмива ама гроб не

    21:56 30.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Супер

    4 0 Отговор
    Още първият ден на фронта затворниците ще дезертират и ще се предадат при руснаците, а командирите ще им хванат, айде да не казвам какво...хахаха

    22:12 30.09.2025

  • 34 Украински кашик

    3 0 Отговор
    Бракуван калашник,два сухара и на передовой.Средно живеят между 1-4 дена.

    22:14 30.09.2025

  • 35 Нека помогнем на Украйна

    3 0 Отговор
    Слънчака и много наши градове са пълни с украинци, годни за военна служба. Да го посъберем и да им ги изпратим обратно.

    22:21 30.09.2025

  • 36 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Русия и към момента набира затворници.даже в елитните си десантни и морски пехотинци.украйна също набира,но много по малко.в украйан дна част от обществото и военните са против подобна практика.

    22:27 30.09.2025

  • 37 Силиций

    1 3 Отговор
    Руснаците изпревариха украинците с това преди 3 години.Сега в Русия вече бивши престъпници реабилитирани след "героично" представяне в "СВО" спокойно изнасилват рускини в тъмните провинциални градчета.
    Украинците изостават в "Ноу хау" -то

    22:28 30.09.2025

  • 38 Спецназ

    2 0 Отговор
    Криминалите нЕма да им скачат за Бандерата и

    малоумно да гинат за ТИЯ дето са ги вкарали в
    окопите като овни пред касапница.

    ФРОНТА за тех че е Затвора пак ама

    с отворени врати в полето и почти без надзиратели,
    а и да се появи некой АК-47 решава проблемите.

    Ще им бъде весело на заградОтрядите на азов! :))

    22:29 30.09.2025

  • 39 Сили ций

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Руснаците ги изпревариха с изпращането на затворници на фронта "по стар сталински почин" ,дорогой :):):)

    22:33 30.09.2025

  • 40 Смешник

    2 0 Отговор
    Почти вече не останаха хора за събиране насилствено по улиците за пушечно месо и опряха
    до затворниците

    Коментиран от #41

    22:34 30.09.2025

  • 41 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Смешник":

    Да де,като некои други преди тях:):):)

    22:44 30.09.2025

  • 42 Спецназ

    1 0 Отговор
    Един пандизчия струва на Бюджета двойно повече от

    един невинен хванат от улицата и пратен да мре в окопа.


    СЪС какво пандизчията си е заслужил живота след звънеца,
    а невинния стругар са го опекли в окопа??

    иначе от бандитите войници все едно на пале стречирано тухли да викаш КЪЩА! :)))

    22:53 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания