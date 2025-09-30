Новини
Катар настоява за уточнения и допълнителни преговори по мирния план за Газа

30 Септември, 2025 22:24 475 2

Премиерът шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани подчертава необходимостта от изясняване на детайлите и схемата за изтегляне на израелските войски.

Катар настоява за уточнения и допълнителни преговори по мирния план за Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Катар вижда необходимост от изясняване на детайли и още преговори по мирния план за Ивицата Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Планът е все още на ранен етап и е нужно да бъде разработен и изяснен“, каза днес премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани пред телевизия „Ал Джазира“.

Той посочи, че има нужда най-вече от изясняване на схемата за изтегляне на израелските войски от крайбрежния анклав.

Представеният от Тръмп план подлежи на „дискусия относно детайлите и начина на тяхното прилагане“, заяви Ал Тани, цитиран от „Ал Джазира“.

При все че основната цел си остава краят на войната между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“, премиерът на Катар обяви, че „е необходимо изясняване и допълнителни детайли, за които са нужни преговори“.

Представяйки мирния си план, Тръмп, както често се случва досега, изрази надежда за слагане край на войната в Ивицата Газа. Но както и при предишни негови предложения, след обявяването и на сегашния план на Вашингтон остават висящи въпроси, които будят съмнение дали той в действителност може да доведе до мир, отбелязва Ройтерс.


Израел
  • 1 еФес

    0 0 Отговор
    Интереса клати феса

    22:42 30.09.2025

  • 2 нещастници

    0 0 Отговор
    има само едно уточнение, израел ще продължи да избива араби каквото и който да го подписва, евреите искат земята им и това е.... ао арабите не се обединят и не ги наритат завинаги, арабските страни ще изчезната една по една на всеки 10-15 г

    22:55 30.09.2025