Новини
Свят »
Съоснователят на Telegram Павел Дуров: Опитаха да ме отровят

Съоснователят на Telegram Павел Дуров: Опитаха да ме отровят

1 Октомври, 2025 03:55, обновена 1 Октомври, 2025 04:00 387 1

  • павел дуров-
  • телеграм-
  • отравяне

Инцидентът станал през 2018 г.

Съоснователят на Telegram Павел Дуров: Опитаха да ме отровят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съоснователят на Telegram Павел Дуров каза в интервю пред американския журналист Лекс Фридман, че преди няколко години е бил подложен на опит за отравяне.

Инцидентът се случил през пролетта на 2018 г. Според Дуров, по това време екипът на месинджъра е работил по набирането на средства за блокчейн платформата TON, докато властите в няколко страни са се опитвали да блокират Telegram.

„Прибрах се, отворих вратата на наетата си градска къща, където имаше странен съсед и той ми остави нещо на вратата. Час по-късно, когато вече бях в леглото, се почувствах много зле“, сподели Дуров.

Според него в този момент е почувствал остра болка и тялото му е започнало да отказва: „Първо зрението и слуха ми. След това ми стана трудно да дишам.“

Дуров отбеляза още, че целият инцидент е бил съпроводен със силна болка.

На следващия ден Дуров се събудил на пода и не можел да стане поради слабост. Той каза, че не е могъл да ходи две седмици след инцидента. Съоснователят на Telegram решил да не казва на екипа си за инцидента, за да не тревожи другите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В коя страна

    0 0 Отговор
    Къде е станало това бре мисирки долнопробни!?

    04:11 01.10.2025