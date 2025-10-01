Съоснователят на Telegram Павел Дуров: Опитаха да ме отровят

Съоснователят на Telegram Павел Дуров каза в интервю пред американския журналист Лекс Фридман, че преди няколко години е бил подложен на опит за отравяне.

Инцидентът се случил през пролетта на 2018 г. Според Дуров, по това време екипът на месинджъра е работил по набирането на средства за блокчейн платформата TON, докато властите в няколко страни са се опитвали да блокират Telegram.

„Прибрах се, отворих вратата на наетата си градска къща, където имаше странен съсед и той ми остави нещо на вратата. Час по-късно, когато вече бях в леглото, се почувствах много зле“, сподели Дуров.

Според него в този момент е почувствал остра болка и тялото му е започнало да отказва: „Първо зрението и слуха ми. След това ми стана трудно да дишам.“

Дуров отбеляза още, че целият инцидент е бил съпроводен със силна болка.

На следващия ден Дуров се събудил на пода и не можел да стане поради слабост. Той каза, че не е могъл да ходи две седмици след инцидента. Съоснователят на Telegram решил да не казва на екипа си за инцидента, за да не тревожи другите.