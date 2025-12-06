Европейската комисия глоби социалната мрежа X със 120 милиона евро за нарушаване на цифровите правила на ЕС.

Както заяви говорителят на ЕК Томас Рение на брифинг в Брюксел, X „е нарушила стандартите за прозрачност“.

Това включвало платената синя отметка за проверен потребител на платформата, която е „подвеждаща за потребителите, защото може да бъде закупена от всеки“, и X „не извършва достатъчна проверка“. Рение твърди, че рекламната политика на X е подвеждаща за потребителите и че социалната мрежа „не предоставя цифрови данни на европейски разследващи“, нещо, което ЕК изисква от всички цифрови компании съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС.

ЕС налага невъзможни правила, за да накаже компаниите, които отказват да цензурират свободата на словото, според Павел Дуров, съосновател на приложението за съобщения Telegram.

„ЕС налага невъзможни правила, за да накаже технологичните компании, които отказват мълчаливо да цензурират свободата на словото. Видяхме същото във Франция: безпочвено „криминално разследване“, а след това разузнавателните служби предложиха съдействието си, ако Telegram тихо цензурира свободата на словото в Румъния и Молдова“, написа Дуров в профила на X в социалните медии.

Той също така отбеляза, че ЕС е насочен изключително към платформи, които публикуват неудобни и несъгласувани изявления. Според Дуров обаче платформите, които алгоритмично потискат потребителите, са практически незасегнати, въпреки по-сериозните проблеми с незаконното съдържание.

Несправедливата глоба, наложена на X, потвърждава перспективата за „цивилизовано заличаване“ на Европа. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

„Суровата машина за цензура на ЕС и несправедливата глоба, наложена на X, за пореден път потвърждават предупреждението на Тръмп в Стратегията за национална сигурност за „сериозната перспектива за цивилизовано заличаване“ на Европа“, пише той в X.