Новини
Свят »
Европейската комисия глоби социалната мрежа X със 120 милиона евро за нарушаване на цифровите правила на ЕС

Европейската комисия глоби социалната мрежа X със 120 милиона евро за нарушаване на цифровите правила на ЕС

6 Декември, 2025 04:12, обновена 6 Декември, 2025 04:22 556 2

  • глоба-
  • европейска комисия-
  • социална мрежа-
  • кирил дмитриев-
  • павел дуров

Съоснователят на Telegram Павел Дуров и руският политик Кирил Дмитриев коментираха решението

Европейската комисия глоби социалната мрежа X със 120 милиона евро за нарушаване на цифровите правила на ЕС - 1
Томас Рение, Снимка: linkedin.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия глоби социалната мрежа X със 120 милиона евро за нарушаване на цифровите правила на ЕС.

Както заяви говорителят на ЕК Томас Рение на брифинг в Брюксел, X „е нарушила стандартите за прозрачност“.

Това включвало платената синя отметка за проверен потребител на платформата, която е „подвеждаща за потребителите, защото може да бъде закупена от всеки“, и X „не извършва достатъчна проверка“. Рение твърди, че рекламната политика на X е подвеждаща за потребителите и че социалната мрежа „не предоставя цифрови данни на европейски разследващи“, нещо, което ЕК изисква от всички цифрови компании съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС.

ЕС налага невъзможни правила, за да накаже компаниите, които отказват да цензурират свободата на словото, според Павел Дуров, съосновател на приложението за съобщения Telegram.

„ЕС налага невъзможни правила, за да накаже технологичните компании, които отказват мълчаливо да цензурират свободата на словото. Видяхме същото във Франция: безпочвено „криминално разследване“, а след това разузнавателните служби предложиха съдействието си, ако Telegram тихо цензурира свободата на словото в Румъния и Молдова“, написа Дуров в профила на X в социалните медии.

Той също така отбеляза, че ЕС е насочен изключително към платформи, които публикуват неудобни и несъгласувани изявления. Според Дуров обаче платформите, които алгоритмично потискат потребителите, са практически незасегнати, въпреки по-сериозните проблеми с незаконното съдържание.

Несправедливата глоба, наложена на X, потвърждава перспективата за „цивилизовано заличаване“ на Европа. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

„Суровата машина за цензура на ЕС и несправедливата глоба, наложена на X, за пореден път потвърждават предупреждението на Тръмп в Стратегията за национална сигурност за „сериозната перспектива за цивилизовано заличаване“ на Европа“, пише той в X.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    2 0 Отговор
    Благодарим на сайта за ежедневната работа !

    04:50 06.12.2025

  • 2 Това е само началото

    0 0 Отговор
    В момента се готви приемането на закон, който ще задължи компании като Telegram и Х да предоставят пълна информация за потребителите си и на практика да позволят следенето на всички съобщения. Представете си само, че всичко, което пишем по социалните платформи ще бъде следено и ще може да се използва срещу нас.

    06:16 06.12.2025