Лидерите на ЕС обсъждат подсилването на сигурността на среща в Копенхаген

Подсилването на отбраната на ЕС и ситуацията в Украйна са темите, които ще са водещи на днешното неформалното заседание на европейските лидери в Копенхаген - страната ротационен председател на ЕС, предаде БНР.



Изграждането на стена от дронове ще бъде във фокуса на разговорите на лидерите. Нарушаването на въздушното пространство от страна на Русия на Полша и Румъния - и вероятно Дания, прави наложителни тези дискусии според дипломатически източници в Брюксел. Това става и след визитата на председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен в страните-членки на предна линия, сред които и България.



Темата ще бъде в рамките на общите дискусии за засилване на отбраната на ЕС. Използването на руските замразени активи в полза на Украйна също ще бъде предмет на дебати, без да се очакват конкретни решения.



Замяната на единодушието с квалифицирано мнозинство при вземането на решения във външната политика също ще бъде в дневния ред, особено в контекста на разширяването и унгарското вето за започване на преговори с Украйна.



Според дипломатически източник споразумението по въпроса не е напълно невъзможно, тъй като нито един европейски лидер не е отговорил с категорично "не" на възможността тази замяна да се случи. Те обаче предупреждават, че резултатът далеч не може да бъде гарантиран.

