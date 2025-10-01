Новини
Лидерите на ЕС обсъждат подсилването на сигурността на среща в Копенхаген

1 Октомври, 2025 04:10, обновена 1 Октомври, 2025 04:12 287 0

Изграждането на стена от дронове ще бъде във фокуса на разговорите

Лидерите на ЕС обсъждат подсилването на сигурността на среща в Копенхаген - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подсилването на отбраната на ЕС и ситуацията в Украйна са темите, които ще са водещи на днешното неформалното заседание на европейските лидери в Копенхаген - страната ротационен председател на ЕС, предаде БНР.

Изграждането на стена от дронове ще бъде във фокуса на разговорите на лидерите. Нарушаването на въздушното пространство от страна на Русия на Полша и Румъния - и вероятно Дания, прави наложителни тези дискусии според дипломатически източници в Брюксел. Това става и след визитата на председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен в страните-членки на предна линия, сред които и България.

Темата ще бъде в рамките на общите дискусии за засилване на отбраната на ЕС. Използването на руските замразени активи в полза на Украйна също ще бъде предмет на дебати, без да се очакват конкретни решения.

Замяната на единодушието с квалифицирано мнозинство при вземането на решения във външната политика също ще бъде в дневния ред, особено в контекста на разширяването и унгарското вето за започване на преговори с Украйна.

Според дипломатически източник споразумението по въпроса не е напълно невъзможно, тъй като нито един европейски лидер не е отговорил с категорично "не" на възможността тази замяна да се случи. Те обаче предупреждават, че резултатът далеч не може да бъде гарантиран.


