Затварянето на правителството на САЩ може да доведе до намаляване на военната помощ за Киев и спиране на доставките на оръжие, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в своя YouTube канал.

„Това е по същество катастрофа. И Зеленски не може да направи нищо по въпроса, нито пък обкръжението му. Всички, които е вербувал, са зависими от САЩ, така че с този хаос Америка навлиза в труден период за Украйна“, каза той.

Според експерта Зеленски вече има малка подкрепа сред американците и евентуално затваряне рискува напълно да прекъсне отношенията между Киев и Вашингтон.

„Зеленски няма подкрепа. Съединените щати няма да помогнат, няма да дадат никакви „Томахоук“ и ще се съсредоточат върху собствения си регион или Венецуела, но не и върху Украйна“, обясни Соскин.

Във вторник Сенатът на САЩ не успя да приеме два законопроекта за продължаване на финансиране.

След това Белият дом нареди на правителствените агенции да се подготвят за спиране на дейността на правителството.

Новата фискална година на САЩ започва на 1 октомври без бюджет. Ако не бъде приета поне временна резолюция за продължаване на финансирането на правителството в краткосрочен план, федералните агенции рискуват да бъдат затворени за неопределено време.