"Катастрофа. Няма да видим помощ..." - В Украйна коментираха спирането на работата на американското правителство
  Тема: Украйна

"Катастрофа. Няма да видим помощ..." - В Украйна коментираха спирането на работата на американското правителство

1 Октомври, 2025 05:29, обновена 1 Октомври, 2025 05:36 992 10

  • сащ-
  • правителство-
  • военна помощ-
  • украйна-
  • олег соскин

Зеленски не може да направи нищо по въпроса, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин

"Катастрофа. Няма да видим помощ..." - В Украйна коментираха спирането на работата на американското правителство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Затварянето на правителството на САЩ може да доведе до намаляване на военната помощ за Киев и спиране на доставките на оръжие, заяви бившият съветник на Леонид Кучма Олег Соскин в своя YouTube канал.

„Това е по същество катастрофа. И Зеленски не може да направи нищо по въпроса, нито пък обкръжението му. Всички, които е вербувал, са зависими от САЩ, така че с този хаос Америка навлиза в труден период за Украйна“, каза той.

Според експерта Зеленски вече има малка подкрепа сред американците и евентуално затваряне рискува напълно да прекъсне отношенията между Киев и Вашингтон.

„Зеленски няма подкрепа. Съединените щати няма да помогнат, няма да дадат никакви „Томахоук“ и ще се съсредоточат върху собствения си регион или Венецуела, но не и върху Украйна“, обясни Соскин.

Във вторник Сенатът на САЩ не успя да приеме два законопроекта за продължаване на финансиране.

След това Белият дом нареди на правителствените агенции да се подготвят за спиране на дейността на правителството.

Новата фискална година на САЩ започва на 1 октомври без бюджет. Ако не бъде приета поне временна резолюция за продължаване на финансирането на правителството в краткосрочен план, федералните агенции рискуват да бъдат затворени за неопределено време.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    22 2 Отговор
    Всъщност катастрофата е самото измисляне на държава Украйна.Тези,които са го направили,изобщо не са си представяли каква бомба поставят под целия свят.А може би много добре са го осъзнавали?

    05:41 01.10.2025

  • 2 Гошо

    12 1 Отговор
    А ние ,кога най накрая , ще му дадем на Зеленски Йовковият "Другоселец"

    05:44 01.10.2025

  • 3 Фен

    14 0 Отговор
    Империята на злото затваря. Макар и за кратко, това си е чудесна новина!

    05:51 01.10.2025

  • 4 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор
    Тъкмо като видях заглавието питах: Пак ли Соскин?

    Ех, колко си плосък, Ганчо!

    05:57 01.10.2025

  • 5 Артилерист

    11 1 Отговор
    Паниката на Зеленски за пореден път потвърждава кои всъщност воюват с Русия чрез украинците. На следващо място на Зеленски нямаше да му се налага да се паникьосва, ако на 29. 02.22г беше отказал на Джонсън да продължи да се бие, а беше потвърдил даденото вече съгласие в Истанбул за прекратяване на конфликта.

    Коментиран от #6

    05:59 01.10.2025

  • 6 Направи си сметката сам

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Артилерист":

    Ако Зеленски не беше спрял да се бие в Башкортостан в град Бийск сега нямаше да има нов паметник с две празни плочи, и с вече изписани имената на:
    Афганистан - 2ма убити руски герои
    Чечня - 4ма убити руски герои
    СВО - 150 руски герои

    06:09 01.10.2025

  • 7 Намерил

    3 0 Отговор
    Зеленски от кого да чака помощ. Старите хора за такива като него казват: "На грешен бог се моли".

    06:13 01.10.2025

  • 8 Време е

    3 0 Отговор
    е Зеления да хвърли кърпата !

    06:16 01.10.2025

  • 9 Мисля че е

    0 0 Отговор
    Време да бъде разпуснат обора и всяко говедо да се обяви за независимо.

    06:21 01.10.2025

  • 10 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Фейки, до вчера цветя и рози днес магарешки тръни....

    06:23 01.10.2025

