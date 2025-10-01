Тръмп: Срамното ни бягство от Афганистан провокира Путин да нападне Украйна

Изтеглянето на американските войски от Афганистан под ръководството на Джо Байдън е провокирало войната в Украйна, заяви настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп по време на реч пред висши военни офицери във Вирджиния.
„Имахме ужасно шоу в Афганистан и мисля, че затова Путин го направи. Той видя това ужасно шоу, организирано от Байдън и екипа му от некомпетентни хора“, каза той.
Според Тръмп САЩ са позволили украинският конфликт да започне поради слабост, но сега ситуацията се е променила.
„Няма да позволим нещо подобно да се случи отново“, добави американският президент.
В края на септември американският лидер заяви, че при неговия предшественик Джо Байдън Съединените щати са били обект на глобални подигравки.
Байдън се оттегли от президентската надпревара през юли 2024 г. в полза на бившия вицепрезидент на САЩ Камала Харис. Това беше провокирано от катастрофално представяне в дебат с републиканеца Доналд Тръмп, който впоследствие спечели изборите.
На 15 август 2021 г. талибаните, които бяха засилили офанзивата си срещу афганистанските правителствени сили, влязоха в Кабул. Още на следващия ден те обявиха края на войната. Ашраф Гани, тогавашният президент на страната, напусна. В нощта на 31 август 2021 г. американските войски напуснаха летище Кабул, слагайки край на близо 20-годишно присъствие.:
Джо Байдън говори за необходимостта от бързо изтегляне на войските от Афганистан по време на предизборната си кампания през 2020 г. Някои американски политици нарекоха изтеглянето на войските от Афганистан срамно, паническо отстъпление. „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на собствено разследване, отбеляза, че усилията на САЩ за сформиране на проправителствена милиция в северната част на страната са се провалили поради набирането на бандити и маргинализирани лица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В В.П.
06:30 01.10.2025
2 БРепе
Тръмп не пропуска възможнаст да налива на Байдън и да се оправдава с него, както Путин с Горбачов.
Коментиран от #8
06:32 01.10.2025
3 Фен
06:33 01.10.2025
4 Ний ша Ва упрайм
06:34 01.10.2025
5 Хаос
06:38 01.10.2025
6 Уса
06:38 01.10.2025
7 Артилерист
06:47 01.10.2025
8 Иван Анчев плешивия циганин
До коментар #2 от "БРепе":Много правилно. Те и сега много организирано се изтеглят, след като успешно изтласкват Руснаците към Одеса
06:54 01.10.2025
9 си дзън
Коментиран от #12, #13
06:54 01.10.2025
10 Путин
06:55 01.10.2025
11 Той
07:02 01.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха ХаХа
До коментар #9 от "си дзън":И това го знаеш от независимиа Интернет?
С Интернет ще те изпратят на фронта срещу Русия и с Интернет ще станеш войник нали?
Коментиран от #20
07:06 01.10.2025
14 Русуфил хардлaйнар
07:08 01.10.2025
15 Тити
07:15 01.10.2025
16 драган
07:17 01.10.2025
17 Русуфил хардлaйнарин
07:24 01.10.2025
18 След подобни
07:31 01.10.2025
19 Айде бе
07:37 01.10.2025
20 си дзън
До коментар #13 от "Ха ХаХа":През интернет плащат на тоя, който те поддържа да се въртиш в руския сървър.
Коментиран от #27
07:38 01.10.2025
21 Лекар
07:39 01.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дообре
07:44 01.10.2025
24 Ццц
07:51 01.10.2025
25 гошо
07:53 01.10.2025
26 Може би
07:56 01.10.2025
27 Ха ХаХа
До коментар #20 от "си дзън":Плащаш през Интернет да те трамбоват на околовръстното
07:58 01.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Русуфил хардлaйнарин
08:13 01.10.2025
30 Зайо Байо
А какво оставиха след себе си в Ирак и Либия ?
08:17 01.10.2025
31 Дядо Мраз
Вижте примера с индианците , с робите-негри , с виетнамците , с афганците , с либийци , сирийци , иракчани !
Направете калкулацията де !
08:20 01.10.2025
32 А бе срамно,
08:29 01.10.2025