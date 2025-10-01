Изтеглянето на американските войски от Афганистан под ръководството на Джо Байдън е провокирало войната в Украйна, заяви настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп по време на реч пред висши военни офицери във Вирджиния.

„Имахме ужасно шоу в Афганистан и мисля, че затова Путин го направи. Той видя това ужасно шоу, организирано от Байдън и екипа му от некомпетентни хора“, каза той.

Според Тръмп САЩ са позволили украинският конфликт да започне поради слабост, но сега ситуацията се е променила.

„Няма да позволим нещо подобно да се случи отново“, добави американският президент.

В края на септември американският лидер заяви, че при неговия предшественик Джо Байдън Съединените щати са били обект на глобални подигравки.

Байдън се оттегли от президентската надпревара през юли 2024 г. в полза на бившия вицепрезидент на САЩ Камала Харис. Това беше провокирано от катастрофално представяне в дебат с републиканеца Доналд Тръмп, който впоследствие спечели изборите.

На 15 август 2021 г. талибаните, които бяха засилили офанзивата си срещу афганистанските правителствени сили, влязоха в Кабул. Още на следващия ден те обявиха края на войната. Ашраф Гани, тогавашният президент на страната, напусна. В нощта на 31 август 2021 г. американските войски напуснаха летище Кабул, слагайки край на близо 20-годишно присъствие.:

Джо Байдън говори за необходимостта от бързо изтегляне на войските от Афганистан по време на предизборната си кампания през 2020 г. Някои американски политици нарекоха изтеглянето на войските от Афганистан срамно, паническо отстъпление. „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на собствено разследване, отбеляза, че усилията на САЩ за сформиране на проправителствена милиция в северната част на страната са се провалили поради набирането на бандити и маргинализирани лица.