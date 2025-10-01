Новини
Тръмп: Срамното ни бягство от Афганистан провокира Путин да нападне Украйна

1 Октомври, 2025 06:16, обновена 1 Октомври, 2025 06:25 1 484 32

  • тръмп-
  • путин-
  • афганистан-
  • украйна-
  • байдън

Той видя това ужасно шоу, организирано от Байдън и екипа му от некомпетентни хора, заяви американският президент

Тръмп: Срамното ни бягство от Афганистан провокира Путин да нападне Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изтеглянето на американските войски от Афганистан под ръководството на Джо Байдън е провокирало войната в Украйна, заяви настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп по време на реч пред висши военни офицери във Вирджиния.

„Имахме ужасно шоу в Афганистан и мисля, че затова Путин го направи. Той видя това ужасно шоу, организирано от Байдън и екипа му от некомпетентни хора“, каза той.
Според Тръмп САЩ са позволили украинският конфликт да започне поради слабост, но сега ситуацията се е променила.

„Няма да позволим нещо подобно да се случи отново“, добави американският президент.

В края на септември американският лидер заяви, че при неговия предшественик Джо Байдън Съединените щати са били обект на глобални подигравки.

Байдън се оттегли от президентската надпревара през юли 2024 г. в полза на бившия вицепрезидент на САЩ Камала Харис. Това беше провокирано от катастрофално представяне в дебат с републиканеца Доналд Тръмп, който впоследствие спечели изборите.

На 15 август 2021 г. талибаните, които бяха засилили офанзивата си срещу афганистанските правителствени сили, влязоха в Кабул. Още на следващия ден те обявиха края на войната. Ашраф Гани, тогавашният президент на страната, напусна. В нощта на 31 август 2021 г. американските войски напуснаха летище Кабул, слагайки край на близо 20-годишно присъствие.:

Джо Байдън говори за необходимостта от бързо изтегляне на войските от Афганистан по време на предизборната си кампания през 2020 г. Някои американски политици нарекоха изтеглянето на войските от Афганистан срамно, паническо отстъпление. „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на собствено разследване, отбеляза, че усилията на САЩ за сформиране на проправителствена милиция в северната част на страната са се провалили поради набирането на бандити и маргинализирани лица.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В В.П.

    15 4 Отговор
    Тромпи е огромен глупак..

    06:30 01.10.2025

  • 2 БРепе

    8 18 Отговор
    Всъщност Тръмп организира това "бягство". Стига лъгахте. Тръмп реши, че не иска повече да харчи пари за Афганистан и започна процес по изтегляне. Тия приказки за бягство са просто поредното внушение от руската пропаганда. САЩ съвсем организирано се изтеглиха и оставиха Афганистан на Афганистанското правителство, което избяга с милиони долари и талибаните взеха властта.
    Тръмп не пропуска възможнаст да налива на Байдън и да се оправдава с него, както Путин с Горбачов.

    Коментиран от #8

    06:32 01.10.2025

  • 3 Фен

    15 1 Отговор
    Тръмп се опитва да прехвърли срама от бягството от Украйна на урсулите. За сега му се получава.

    06:33 01.10.2025

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    16 1 Отговор
    сега е модерно на бягане през глава да му се вика изтегляне хахахахаха

    06:34 01.10.2025

  • 5 Хаос

    9 1 Отговор
    е в главата му. По зле е и от бидона.

    06:38 01.10.2025

  • 6 Уса

    4 2 Отговор
    Не искам да си спомням,какъв срам и позор за демонкратиците беше...Исках да си хвърля американския паспорт в огъня,но се появи мистър Тръмп и ни спаси

    06:38 01.10.2025

  • 7 Артилерист

    12 2 Отговор
    Много тъпо изказване на Тръмп. Какво търсеха американските войски в Афганистан, който е на хиляди километри от САЩ? Как може тази поредна нелепа американска авантюра да се сравнява с неотложните (след 8 години обясняване и убеждаване на запада) жизнено важни причини за навлизане на Русия с войски в Украйна?

    06:47 01.10.2025

  • 8 Иван Анчев плешивия циганин

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "БРепе":

    Много правилно. Те и сега много организирано се изтеглят, след като успешно изтласкват Руснаците към Одеса

    06:54 01.10.2025

  • 9 си дзън

    3 1 Отговор
    А в Авганистан вече интернет нет. Банките спряха работа.

    Коментиран от #12, #13

    06:54 01.10.2025

  • 10 Путин

    4 1 Отговор
    Дурачок си ти Доналд!

    06:55 01.10.2025

  • 11 Той

    2 0 Отговор
    Живееме в сета на Тръмп, не знам дали е за добро.

    07:02 01.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    И това го знаеш от независимиа Интернет?
    С Интернет ще те изпратят на фронта срещу Русия и с Интернет ще станеш войник нали?

    Коментиран от #20

    07:06 01.10.2025

  • 14 Русуфил хардлaйнар

    2 3 Отговор
    Срамното представяне на пундьо в Украйна ще провокира тръндьо да думне минаретата в масква!

    07:08 01.10.2025

  • 15 Тити

    1 3 Отговор
    Това нама нищо общо с Афганистан просто Путлер видя че Европа е слаба и се възползва от това положение.

    07:15 01.10.2025

  • 16 драган

    0 4 Отговор
    Като Русия втора няма тъй могъща и велика в 21 век, заложила живота на милиони хора, милиони разбити семейства и животи в името на великата кауза за грандомания и величие.

    07:17 01.10.2025

  • 17 Русуфил хардлaйнарин

    1 1 Отговор
    Где два солнцепеци по 15 мильона долари парчето? Дроновете "Ахилес" им набараха ахилесовата пета! Двама солнцепеци за адин день! В Купянск не си поплюват! Бабaта си трaка!

    07:24 01.10.2025

  • 18 След подобни

    1 0 Отговор
    изявления човек започва да се замисля как да охарактеризира президента на Съединените щати... Прилича на надут пуяк и също толкова умен...

    07:31 01.10.2025

  • 19 Айде бе

    1 0 Отговор
    Тръмп в едно изречение - твърдиш, че за собствения ти провал е виновен някой друг и бодро обявяваш всяко свое фиаско за вселенска победа.

    07:37 01.10.2025

  • 20 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ХаХа":

    През интернет плащат на тоя, който те поддържа да се въртиш в руския сървър.

    Коментиран от #27

    07:38 01.10.2025

  • 21 Лекар

    0 0 Отговор
    Тръмп е като не добре измислено хапче - лекува прекрасно една болест, но ти докарва още дузина сериозни здравословни проблеми.

    07:39 01.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дообре

    0 0 Отговор
    Дали това е причината, едно дяволче, друго ми казва

    07:44 01.10.2025

  • 24 Ццц

    0 0 Отговор
    Така е. Тогава се поставиха нови "страхотни" рекорди - висене на негър в камуфлаж от колесник, прескачане на танк от място и т.н. Някои морски тюлени станаха спортисти после и обраха златото по бягане на Олимпиадата. Кабул за три дня, а пробити доларчета? 🤣

    07:51 01.10.2025

  • 25 гошо

    2 0 Отговор
    Дааа,вие американските терористи,крадци и убийци сте срам.Срам за човечеството.

    07:53 01.10.2025

  • 26 Може би

    0 1 Отговор
    Към всяка богата държава, има заплаха Палестина нападна Израел, Русия застраши ЕС, Китай-Тайван, С.Корея- Япония и Ю. Корея, Китайски подводници обикаляха Австралия! Дали Рижавия не направи прекалено много бели, за да продаде оръжия на застрашените

    07:56 01.10.2025

  • 27 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "си дзън":

    Плащаш през Интернет да те трамбоват на околовръстното

    07:58 01.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Русуфил хардлaйнарин

    2 1 Отговор
    Голям джумбyш! След патентоването на велосипедите в армията, руснаците връщат кавалерията след 70 години пауза! Ще ползват тактиката "хан". По двама на конь, предният кормува, а зaдника стреля. В момента обучават хората и конете като им гърмят покрай ушите, да свикват с шума. Айде, весел ден!

    08:13 01.10.2025

  • 30 Зайо Байо

    1 0 Отговор
    А как напуснаха Виетнам ?
    А какво оставиха след себе си в Ирак и Либия ?

    08:17 01.10.2025

  • 31 Дядо Мраз

    1 0 Отговор
    Не Чингиз хан е избил най-много хора , а американците !
    Вижте примера с индианците , с робите-негри , с виетнамците , с афганците , с либийци , сирийци , иракчани !
    Направете калкулацията де !

    08:20 01.10.2025

  • 32 А бе срамно,

    0 0 Отговор
    сма живи!А с тоя президент"миротворец",май ще има много ковчези обвити със знаме!

    08:29 01.10.2025