Гражданство след три години в Германия? Край на това

9 Октомври, 2025 12:07 956 5

През 2024 година Германия създаде възможност за улеснено получаване на гражданство в страната след едва три години. Мерц слага край на това. Защо?

Гражданство след три години в Германия? Край на това - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

До юни 2024 година всеки чужденец в Германия трябваше да има доста търпение, ако искаше да получи гражданство, защото едно от условията беше да е прекарал в страната най-малко осем години. Правителството на Олаф Шолц обаче промени това - гражданството стана възможно след пет години, а в случаите на добра интеграция се въведе бърза процедура, която го позволяваше дори след три.

Добър немски, добри доходи и доброволческа дейност

"Интеграция" в този случай се разбираше като добро владеене на немски език, добър доход и ангажимент към обществото - например като доброволец в пожарната. Настоящата коалиция между християндемократи и социалдемократи обаче зачеркна тази опция.

И докато гражданството в Германия вече е възможно едва след петата година във Федералната република, възможността за двойно гражданство остава.

Край на "специалната оферта"

Според вътрешния министър Александър Добриндт ускорената процедура е създавала грешно впечатление у чужденците. "Вътрешно това беше погрешен стимул, защото създаваше впечатление, че германският паспорт се предлага като някаква специална оферта", коментира той.

Миграционният експерт Янес Якобсен подчертава, че промените няма да се отразят особено, тъй като водещата реформа е съкращаването на срока до пет години, а не толкова ускорената процедура. Той казва, че ефектът от въвеждането ѝ още не може да бъде измерен, но е ясно, че едва 13% от живеещите в Германия чужденци са изпълнявали езиковите и икономически изисквания, а броят на тези, които са били и обществено ангажирани, е още по-малък.

Бюрокрацията остава основната спънка

Според Якобсен проблемите са съвсем други: "Само защото човек е подал молба за натурализация, това не означава, че тя ще бъде одобрена в кратък срок. Защото в Германия имаме принципен проблем с претоварването на администрацията. Имаме невероятно дълги срокове за обработка на документите", подчертава той. В някои случаи хората чакат над четири години, за да бъдат обработени всички документи и да получат германски паспорт.

Опозиционни политици от Зелените разкритикуваха решението на правителството да прекрати бързата процедура за придобиване на гражданство, защото за тях това решение допълнително задълбочава проблема с недостига на квалифицирана работна ръка в Германия.

Янес Якобсен казва, че за да бъде решен той, на първо място е необходимо процедурите за признаване на чуждестранни професионални и академични квалификации да бъдат опростени. Сериозен е и проблемът с недостига на жилища и високите цени на наемите. "Когато става въпрос за набиране на квалифицирани кадри в големите градове, трябва да се погрижим те да намерят достъпни жилища", казва експертът от Германския център за изследване на интеграцията и миграцията.

Автор: Марсел Фюрстенау


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктора

    10 2 Отговор
    Никой нормален човек не иска кирливото им немско гражданство. Само тарамбуките се натискат за такова. Не случайно Германистан се ислямизира и на много места се чудиш дали си в Европа или в Исламабад. Така, че немското им гражданство да си го държат. Другото нещо е, че при евентуална война, познайте кои първи ще мобилизират и кои ще са в първите редици на фронта. Справка у$райна.

    12:15 09.10.2025

  • 2 Иван Ангелов

    13 0 Отговор
    Ами, фрау Меркел напълни Германия с напълно безполезни имигранти, с ниско образование и ниска мотивация да допринасят за немския БВП. В резултат, същите плюскат вурстове, пият бири, лапат щрудели и кафета по кафенета, заглеждат немкините, ако могат да ударят нещо бяло и русо, да се изкефят. В същото време праскат своите дебелани вкъщи, за да правят още деца, които да тежат на социалната система и да заместват немците в близко бъдеще.
    И всичко това беше мазна и перфидна схема замислена от Американските спец служби и дълбока държава и къде съзнателно, къде от простотия, подкрепена от част от немския политически елит, за да си има този имигрантски електорат. В крайна сметка е прецакана немската следна класа, немските работници и пенсионери, че и останалите кореняци европейци, включително наша милост, Бай Ганя Балкански.
    Нещо да пропуснах некъде?

    12:15 09.10.2025

  • 3 В ГЕНА НА НЕМЕЦА Е ЗАЛОЖЕНО

    9 1 Отговор
    ДА СИ ВКАРВА АВТОГОЛОВЕ И ДА СИ ПРИЧИНЯВА ЩЕТИ КОИТО НИКОЙ НЕ БИ МУ ГИ ПРИЧИНИЛ.

    12:21 09.10.2025

  • 4 Златко

    1 0 Отговор
    Щеше ми се да изразя радостта си от реалната възможност за мир между Израел и съседите му, но нямам цифрен код. А тази статия за Германия ми напомни как преди години трябваше да работиш няколко години в Кремиковци, та да станеш софиянец

    Коментиран от #5

    12:25 09.10.2025

  • 5 Доктора

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Златко":

    А сега всеки може да си обуе цървулите и да стане софиянец. София се е превърнала в едно голямо гето и помийна яма. Провинцията се обезлюдява, а столицата е пренаселена. Това е типично за най-бедните и изостанали държави в света. Ние вече сме от тях за съжаление...

    12:41 09.10.2025

