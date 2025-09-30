Украйна се надява на 1 млрд. долара финансиране от НАТО на месец

Киев и неговите съюзници се стремят към финансиране в размер на 1 милиард долара месечно по инициативата на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.
Програмата за закупуване на оръжия стартира през август, като досега са осигурени над 1 милиард долара от Нидерландия, Дания, Норвегия и Швеция.
Германия и Канада вече са се ангажирали с по 500 милиона долара за следващите траншове, а Белгия, Литва, Латвия, Естония, Исландия и Люксембург обещават допълнителна подкрепа.
"Списъкът с приоритетни изисквания за Украйна ни позволява да закупим отбранителни оръжия, от които спешно се нуждаем, за да спасим повече животи, като например "Пейтриът" и друго критично американско оборудване, и вече дава реални резултати", отбеляза Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #54
12:24 30.09.2025
2 Киро Острото
Коментиран от #6, #44, #55
12:24 30.09.2025
3 хихи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Водопада да надцака всички с 2млрд месечно от България...
Коментиран от #7
12:25 30.09.2025
4 Пич
12:25 30.09.2025
5 МирО
12:26 30.09.2025
6 хихи
До коментар #2 от "Киро Острото":Как да дари!? Да му се конфискува!!!!
Само така офцити, ще се събудят и ще насметат прасетата...
12:26 30.09.2025
7 Така де!
До коментар #3 от "хихи":И само трябва да врещи че България е бедна защото пенсиите и заплатите са много високи !!!
12:27 30.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Георги
12:28 30.09.2025
10 здравка клинчева
Коментиран от #56
12:28 30.09.2025
11 митко мангиша
Коментиран от #36
12:29 30.09.2025
12 пиночет
12:29 30.09.2025
13 Наритай Бг копейка
Коментиран от #22
12:31 30.09.2025
14 атлантически делириум
Вдигаме таксите за НАТО, каза Бай Дончо, но САЩ пас и кой плаща за нацистките амбиции на украинския зеленгноом, всички европейски данъкоплатци, а в това време рецесия, инфлация... санкциите работят, ЕС потъна!
12:32 30.09.2025
15 безпартиен
Коментиран от #48
12:32 30.09.2025
16 пешо
12:32 30.09.2025
17 Ужас
Коментиран от #33, #53
12:32 30.09.2025
18 пешо
12:34 30.09.2025
19 Убит руснак
Коментиран от #50
12:34 30.09.2025
20 Много малка сума
12:34 30.09.2025
21 незнайко
Защо изведнъж се спря да се говори за МИР и РАЗОРЪЖАВАНЕ ?
Израел и Иран се млатят наляво и надясно, но никой нищо не им казва ! Защо да се месим те са далеч от ЕВРОПА ?
ДЕМОКРАЦИЯТА си показва РОГАТА !!!
12:35 30.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ужас
Коментиран от #43
12:36 30.09.2025
25 Мара Общата
12:36 30.09.2025
26 Я пък тоя
12:37 30.09.2025
27 Не съм съгласен
Не съм съгласен и Украйна не е в Нато.
12:38 30.09.2025
28 ООрана държава
12:38 30.09.2025
29 Митрофанова
12:39 30.09.2025
30 кой да знае
Сега всичко се повтаря!
12:40 30.09.2025
31 ЮРО ФОРЕВЪР
12:40 30.09.2025
32 Сатана Z
12:41 30.09.2025
33 Ъъъъ
До коментар #17 от "Ужас":Не забравяй, че украйна постоянно намалява по територия и население, така, че и потребностите и намаляват!😂
12:41 30.09.2025
34 Още новини от Украйна
12:42 30.09.2025
35 Продажници!
Коментиран от #40
12:43 30.09.2025
36 Защо не е?
До коментар #11 от "митко мангиша":Тиквата не е ли в затвора до живот!
12:44 30.09.2025
37 Нарко Имоти
12:45 30.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Айде бе.... 🤣
До коментар #35 от "Продажници!":Сто години вече чакате Европа да загине, и няма да я дочакате😜🤭.
12:50 30.09.2025
41 мечката идва ще ви изяде дайте пари
иначе русия ще ви смаже
дайте още пари още и още
12:51 30.09.2025
42 Ето защо беше нужна войната на наркоса -
12:52 30.09.2025
43 Соваж бейби
До коментар #24 от "Ужас":На жената на зеленияпор и трябва пари да пазарува по скъпи бутици,и ходи на културни мероприятия като опера например .Да търси сметка кой пял и кой в публиката като че ли е в мизерната си държава Палестина стил всичко разбито .И нали трябва им плащаме войната която те искаха !Много е нагло всичко това ,дано скоро има край.
12:52 30.09.2025
44 за палестина пари ще събираме ли?
До коментар #2 от "Киро Острото":всеки месец превеждам по една заплата на зеления наркоман,
ама не знам за палестина колко заплати дда преведа и на тях ? или палестинците кучетата ги яли, само на осррайна пари трябват?
Коментиран от #46
12:52 30.09.2025
45 И аз се надявам да ми
Коментиран от #51
12:52 30.09.2025
46 Аз започнах
До коментар #44 от "за палестина пари ще събираме ли?":трета работа, за да мога да изпращам по три заплати месечно за Украйна.
12:53 30.09.2025
47 Егатий...
12:54 30.09.2025
48 Много ясно кой ще плаща...!
До коментар #15 от "безпартиен":Аз и Ти,драги ми ...,,съевропеецо"...!
12:55 30.09.2025
49 Перо
12:56 30.09.2025
50 Че кво общо има...
До коментар #19 от "Убит руснак":...убитият руснак,със...,,спасени Палестински деца" ...?!
Или за там си...- глух и ням...?!?!
12:57 30.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дон Дони
13:00 30.09.2025
53 Кусур Ефенди
До коментар #17 от "Ужас":Истината е, че всички ще плащаме водената от САЩ и ЕС война срещу Русия, а Украйна е машата.
Мантрите, че ни защитават от чудовището Путин, вече не вървят. Слушайте изказванията на лидерите, следете пътя на парите и ще проумеете, че всичко е бизнес. За жалост войниците от Украйна и Русия плащат най - високата цена. Това е непростимо.
13:02 30.09.2025
54 1944
До коментар #1 от "Последния Софиянец":на митрофанова ли говориш?
13:04 30.09.2025
55 1944
До коментар #2 от "Киро Острото":който може ше дарява. чумата ше бъде победена. ти си джафкай от селската кръчма.
13:05 30.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.