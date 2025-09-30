Новини
Украйна се надява на 1 млрд. долара финансиране от НАТО на месец
30 Септември, 2025 12:23 934 56

Германия и Канада вече са се ангажирали с по 500 милиона долара за следващите траншове, а Белгия, Литва, Латвия, Естония, Исландия и Люксембург обещават допълнителна подкрепа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Киев и неговите съюзници се стремят към финансиране в размер на 1 милиард долара месечно по инициативата на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.

Програмата за закупуване на оръжия стартира през август, като досега са осигурени над 1 милиард долара от Нидерландия, Дания, Норвегия и Швеция.

Германия и Канада вече са се ангажирали с по 500 милиона долара за следващите траншове, а Белгия, Литва, Латвия, Естония, Исландия и Люксембург обещават допълнителна подкрепа.

"Списъкът с приоритетни изисквания за Украйна ни позволява да закупим отбранителни оръжия, от които спешно се нуждаем, за да спасим повече животи, като например "Пейтриът" и друго критично американско оборудване, и вече дава реални резултати", отбеляза Зеленски.


