Ценна мишена! Украински дрон за $500 свали руски хеликоптер Ми-28 за повече от $10 млн.

Украински пилоти на дронове са унищожили руски хеликоптер, използвайки дрон с FPV управление, според командира на Силите за безпилотни системи Роберт "Мадяр" Бровди, цитиран от Кyiv Post, пише Фокус.

"Хеликоптерът Ми-28 беше унищожен от пилоти на 59-та бригада от Силите за безпилотни системи с FPV дрон", написа първоначално Бровди в Telegram, публикувайки видео от удара.

30-секундният клип показва как дронът се удря в хеликоптера, предизвиквайки експлозия, преди той да избухне в пламъци и да се разбие в облак черен дим. Мястото на атаката не е разкрито. Kyiv Post не успя да провери независимо съдържанието или часа и датата на видеото.

Първоначално командирът на Силите за безпилотни системи Роберт "Мадяр" Бровди съобщи, че е унищожен боен хеликоптер Ми-28 Night Hunter,

Руски военни блогъри обаче твърдят, че е бил ударен транспортен хеликоптер Ми-8, а не Ми-28, и че пилотите са оцелели.

"Всичко е наред, момчетата бяха взети от пехота и евакуирани", написа Telegram каналът Supernova+.

Ми-28, известен като Night Hunter ("Нощен Ловец"), е модерен руски боен хеликоптер, предназначен за унищожаване на бронирани машини, укрепления и вражески жива сила. Той е въоръжен с 30-милиметрово оръдие, управляеми и неуправляеми ракети, разполага с бронирана кабина за екипаж и усъвършенствани системи за нощен бой.

Русия доставя хеликоптери Ми-28 на Иран и активно ги използва във войната си срещу Украйна. Според отворени данни, всеки хеликоптер струва около 18 милиона долара.

Ми-8 е съветски/руски многоцелеви хеликоптер, въведен през 60-те години, използван за транспорт на войски и товари, медицинска евакуация и бойни мисии. Той може да превозва до 24 пътници или няколко тона товари и остава широко използван по света заради своята надеждност. Цената на подобна машина се оценява на над 10 милиона долара.

Според Oryx, която проследява визуално потвърдени загуби на оборудване, най-малко 18 Ми-28 са били унищожени или повредени от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Истинският брой обаче може да е по-висок, тъй като Москва се стреми да прикрие загубите си.

По-късно обаче Height Predators - 1-ви батальон за безпилотни системи от 59-та отделна щурмова бригада - публикуваха пълното видео на унищожаването на хеликоптера в Telegram, потвърждавайки, че всъщност става въпрос за Ми-8.

"Екипажът на "Балтика" унищожи руски хеликоптер Ми-8 на стойност над 10 милиона долара - и го направиха с малък FPV дрон на стойност само 500 долара", съобщиха от екипа.

Те подчертаха, че успехът е постигнат благодарение на координираната работа на разузнаването, щаба и пилотите на дронове.