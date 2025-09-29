Новини
Ценна мишена! Украински дрон за $500 свали руски хеликоптер Ми-28 за повече от $10 млн.
Ценна мишена! Украински дрон за $500 свали руски хеликоптер Ми-28 за повече от $10 млн.

29 Септември, 2025 22:23 1 282 75

Руски военни блогъри обаче твърдят, че е бил ударен транспортен хеликоптер Ми-8, а не Ми-28, и че пилотите са оцелели

Ценна мишена! Украински дрон за $500 свали руски хеликоптер Ми-28 за повече от $10 млн. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Украински пилоти на дронове са унищожили руски хеликоптер, използвайки дрон с FPV управление, според командира на Силите за безпилотни системи Роберт "Мадяр" Бровди, цитиран от Кyiv Post, пише Фокус.

"Хеликоптерът Ми-28 беше унищожен от пилоти на 59-та бригада от Силите за безпилотни системи с FPV дрон", написа първоначално Бровди в Telegram, публикувайки видео от удара.

30-секундният клип показва как дронът се удря в хеликоптера, предизвиквайки експлозия, преди той да избухне в пламъци и да се разбие в облак черен дим. Мястото на атаката не е разкрито. Kyiv Post не успя да провери независимо съдържанието или часа и датата на видеото.

Първоначално командирът на Силите за безпилотни системи Роберт "Мадяр" Бровди съобщи, че е унищожен боен хеликоптер Ми-28 Night Hunter,

Руски военни блогъри обаче твърдят, че е бил ударен транспортен хеликоптер Ми-8, а не Ми-28, и че пилотите са оцелели.

"Всичко е наред, момчетата бяха взети от пехота и евакуирани", написа Telegram каналът Supernova+.

Ми-28, известен като Night Hunter ("Нощен Ловец"), е модерен руски боен хеликоптер, предназначен за унищожаване на бронирани машини, укрепления и вражески жива сила. Той е въоръжен с 30-милиметрово оръдие, управляеми и неуправляеми ракети, разполага с бронирана кабина за екипаж и усъвършенствани системи за нощен бой.

Русия доставя хеликоптери Ми-28 на Иран и активно ги използва във войната си срещу Украйна. Според отворени данни, всеки хеликоптер струва около 18 милиона долара.

Ми-8 е съветски/руски многоцелеви хеликоптер, въведен през 60-те години, използван за транспорт на войски и товари, медицинска евакуация и бойни мисии. Той може да превозва до 24 пътници или няколко тона товари и остава широко използван по света заради своята надеждност. Цената на подобна машина се оценява на над 10 милиона долара.

Според Oryx, която проследява визуално потвърдени загуби на оборудване, най-малко 18 Ми-28 са били унищожени или повредени от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Истинският брой обаче може да е по-висок, тъй като Москва се стреми да прикрие загубите си.

По-късно обаче Height Predators - 1-ви батальон за безпилотни системи от 59-та отделна щурмова бригада - публикуваха пълното видео на унищожаването на хеликоптера в Telegram, потвърждавайки, че всъщност става въпрос за Ми-8.

"Екипажът на "Балтика" унищожи руски хеликоптер Ми-8 на стойност над 10 милиона долара - и го направиха с малък FPV дрон на стойност само 500 долара", съобщиха от екипа.

Те подчертаха, че успехът е постигнат благодарение на координираната работа на разузнаването, щаба и пилотите на дронове.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка

    18 26 Отговор
    Малиии,започнаха ни!

    Коментиран от #8, #45

    22:24 29.09.2025

  • 2 Много кофти му тръгна

    17 28 Отговор
    седмицата на Путин.
    Гризе нокти до кръв във бункера.

    Коментиран от #9, #11

    22:25 29.09.2025

  • 3 ХАГА

    14 23 Отговор
    Очакваме Путин съвсем скоро.
    Затворите в Русия очакват олигарсите

    22:26 29.09.2025

  • 4 Сатана Z

    31 14 Отговор
    Хеликоптерът се приземи и пилотите се спасиха ,за разлика от хилядите избити украински нацисти за вчерашния ден ,които се разлагат из нивите на Донбас.

    Коментиран от #10, #14, #21

    22:27 29.09.2025

  • 5 Альоша

    11 19 Отговор
    Водката свърши, бензина свърши, отивам на фронта в Украйна че и мене да ме свършат

    22:28 29.09.2025

  • 6 Пич

    25 10 Отговор
    Фокус прави сороски фокуси !!! Не успяли да проверят нищо на видеото , но врещят глупашки !!! Че то може да е генерирано от Чат Пат Джипити бе !!!

    22:28 29.09.2025

  • 7 И кво, да се кефим, щото скоро ще

    23 10 Отговор
    Почва война в Европа ли???? Колко болни са тези медии да прокарват пропагандата, която ще убие собствените тях и децата им???? Евала новинари

    22:28 29.09.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 10 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка":

    Пак ли мечтаеш бе гандон?хахах

    22:28 29.09.2025

  • 9 Вучич се завъртя на 180 градуса.

    12 23 Отговор

    До коментар #2 от "Много кофти му тръгна":

    Молдова го срита между краката. Иран пак гризнаха санкциите. Тръмп даде добро на Украйна за удари дълбоко навътре в калното блато. Швеция му каза в очите, че ще свали всеки самолет влязъл във въздушното и пространство.Подводницата им каталяса. Хеликоптера е чао.
    Кофти седмица.....

    Коментиран от #29

    22:29 29.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 10 Отговор

    До коментар #2 от "Много кофти му тръгна":

    Днес е освободен г.Кировск в ДНР.Това е супер

    Коментиран от #27, #65

    22:30 29.09.2025

  • 12 НАТОвски Ф 16

    25 5 Отговор
    Гние в гаража си в Граф Игнатиево и чака някой да го излекува .Самальот за 500 милиона долара платени от богатите Българе

    22:30 29.09.2025

  • 13 Тома

    25 4 Отговор
    След като се пише че мястото на атаката не се съобщава значи всичко е лъжа

    22:30 29.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хаха

    21 5 Отговор
    А междувременно Националната здравна служба (NHS) във Великобритания подкрепи браковете между братовчеди. Според новите насоки, такива семейства имат „предимства“... и това може да се види по лицата им... както е било в продължение на 300 години.

    Коментиран от #32

    22:32 29.09.2025

  • 16 Антон

    20 6 Отговор
    Типичната пропагандна статия: започва с гръмко заглавие, за да внуши нещо много съществено. Зачиташ се и малко бълвоч, споменаване на две версии и в последното изречение се разбира че това било стар транспоррен хвликотер от 60-те година. Така война няма да спечелите. Само демонстрирате колко сте жалки.

    22:33 29.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дедо

    15 6 Отговор
    Нищо не са свалили! Да, повредили са го малко, но хеликоптера се прибра и екипажа не пострада! А на укрите никой не вярва! Даже платените клакьори не вярват, но заработват по някой лев.

    22:35 29.09.2025

  • 20 Он на

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка":

    Твоя мат в широкий креват!

    22:35 29.09.2025

  • 21 Евгени Минчев

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Къде се загуби ,кога ще ходим в Англия да си нагледаме имотити а иии

    22:36 29.09.2025

  • 22 Фейк на часа

    11 3 Отговор
    Поредният фейк.

    22:37 29.09.2025

  • 23 Гориил

    15 4 Отговор
    Това не е повод за радост или наслада. По-скоро е тревожно предупреждение към онези генерали от НАТО, които водят войните от вчерашния ден. Всички конвенционални оръжия (танкове, бронирани машини, самолети, хеликоптери, надводни кораби и др.) вече не изпълняват предназначението си. Ще останат само ударни оръжия за унищожаване на бойни средства, но вие имате малко от тях. Русия е далеч пред НАТО в производството и оборудването на армията си с модерни ударни оръжия. НАТО се дави в океан от организационни и производствени проблеми. Вашето единство и сплотеност са фикция, илюзия, самохипноза. Никой от вас няма да се впуска във война с Русия, тъй като това би означавало да изчезне от лицето на земята и от политическата карта на света.

    Коментиран от #36, #41, #47

    22:37 29.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Блатна скрап мусорина

    3 11 Отговор
    Ми-28 ,Ми-30,35,41 е като най-новейшото Ми-мусор 99.......🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:38 29.09.2025

  • 26 копей с въздух между ушите

    4 9 Отговор
    Не вярвам! Това е украински фейк! Аз вярвам само на Герасимов, Шойгу, Орбан, Путин и дядо Коледа! Само те казват истината! Никой друг! Е, понякога се доверявам и на Хари Потър, но само по външнополитическите въпроси.

    22:39 29.09.2025

  • 27 Хахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това по РУ ТВ ли го казаха?

    22:39 29.09.2025

  • 28 Само да напомним

    11 3 Отговор
    Укрите бяха мобилизирали на първа бойна линия осакатено от трудова злополука българче, овидетелствано от ТЕЛК.

    Коментиран от #51

    22:39 29.09.2025

  • 29 Важното е

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Вучич се завъртя на 180 градуса.":

    Показухата да върви ,и концертите на Кобзон да имат милиони зрители

    Коментиран от #35

    22:39 29.09.2025

  • 30 натофска мастия

    6 4 Отговор
    пак ли сте бъркали в контакта?

    22:40 29.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пак изостават от РФ

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха":

    Там за да увеличат прираста, дават парична помощ при кръвосмешение бащи с дъщерите, си без възрастови ограничения, дядовци с внучките. Чичовци с малолетните си племеннички и т. н.

    Коментиран от #58

    22:42 29.09.2025

  • 33 Измислена реалност

    7 3 Отговор
    Когато Червената Армия настъпва към Берлин, нацистите успокояват жителите на града, че оръдейните изстрели са били от учения на елитни части на СС. Вие правите подобни фейкове.

    22:42 29.09.2025

  • 34 Дори пияницата Дайнов

    6 4 Отговор
    не би ви повярвал. Пълна излагация.

    22:44 29.09.2025

  • 35 Днес Путин е подписал лично

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "Важното е":

    подаръци за 135000 младежи. Подаръка е билет за Кобзон.
    Честито на печелившите!

    Коментиран от #37, #40

    22:44 29.09.2025

  • 36 Само

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    Укрите ще ви оправят ,и ти много добре го знаеш ,защото сте едно и също семе

    22:47 29.09.2025

  • 37 Днес дежурният санитар на Карлуково

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Днес Путин е подписал лично":

    те пусна в двучасова отпуска. Утре продължаваме с терапията.

    22:47 29.09.2025

  • 38 Ха-ха-ха

    5 2 Отговор
    Е, и? Да не би украинците да обърнаха войната с това?

    Коментиран от #70

    22:48 29.09.2025

  • 39 Пешо Волгата - 4 хилядник

    4 4 Отговор
    Украинците думнаха с дрон руски Ми-8. Успя да кацне и изгоря, като всеки руски таралясник на украинска територия. Украинците използват вече дронове- прехващачи, които развиват около 450-500 км. в час, разработени от американската фирма "Андурил". А също и ударни "Самджет" на българската фирма "Самел 90". Това е вторият вертолет свален от дрон. Преди време бутнаха още един, като там не стана ясно дали е Ми-8 или Ми-28.

    Коментиран от #43

    22:48 29.09.2025

  • 40 Както се

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Днес Путин е подписал лично":

    Казва слава путинууу

    22:48 29.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 д-р Гълъбова от клиника Карлуково

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Ти си пълен аутист.

    22:49 29.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ки ки ки с това за 500$ и Кur@

    4 3 Отговор
    няма да ми свалят урките.Не може да се приближи до машината защото създава много нестабилен и як въздушен поток за таз 300-400гр. играчка пръци и зелената гаща стана кафява.

    22:53 29.09.2025

  • 47 Ало хахото

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    Русия вече няма танкове, нещо, ползват тротинетки и магарета. Със самолетите, макар че доста понамаляха, все пак са малко по-добре, останали са им от съветско време известни бройки. Корабите са фира, забрави за тях. Ракети и дронове събират две седмици и нанасят удар по Киев, после пак посъберат и пак нанесат по-масов терористичен обстрел по населението за всяване на страх. Какво НАТО, какви пет лева. Къде си тръгнал с гол барабар Петко с мъжете. Лигата е друга.

    Коментиран от #48

    22:54 29.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мисирките

    2 1 Отговор
    на хранилка пак блеснаха с плиткоумие... Заглавието гръмко обявява за свален Ми-28, въпреки че в статията, а и от видео-то е повече от ясно, че става дума за Ми-8... Знаят, че е лъжа, но в типичен стил я повтарят с надеждата да стане истина... Халюциниращи създания със силно размита ценностна система...

    22:58 29.09.2025

  • 50 Това се случи така

    4 2 Отговор
    Гледай

    Коментиран от #52, #62, #64

    22:59 29.09.2025

  • 51 Копейкин Костя

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Само да напомним":

    Само да напомня. Крепостните арестуваха три българки, писали в социалните мрежи за войната в Украйна!

    Коментиран от #55, #60

    23:02 29.09.2025

  • 52 Случило се е в главата на аутиста

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "Това се случи така":

    Сега може да се генерират всякакви пpоcтотии с ИИ. Само аутисти като теб не знаят за това. Рок музиката от укро дрона ли излизаше бе аутист?

    23:04 29.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Край блатата всичко е гю бре

    5 1 Отговор
    Тва го знае всяко дете.
    392 самолета москалски и 371 вертолета фира.
    Тия монгольяк пе-- тушари с КОЙ воюват бе дееа?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #59

    23:07 29.09.2025

  • 58 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пак изостават от РФ":

    Кадри от ютюб:
    Украински фашист с татуировка на свастика и надпис „По-добре да умреш прав, отколкото да живееш на колене“ коленичи и умолява руските морски пехотинци да.... го вземат в плен.

    Коментиран от #63, #66

    23:08 29.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ти си бавноразвиващ се

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Копейкин Костя":

    Откъде те извадиха? Сигурно си общак от строежа. Марш на тръстиката и не се обаждай!

    Коментиран от #75

    23:13 29.09.2025

  • 61 Жълтопаветен сифилитик на хранилка

    1 0 Отговор
    Как па нито един жултопаветен лумпен не замина на фронта в Украйна до върне няколко села от руснаците на зеления бункерен плъх?

    23:14 29.09.2025

  • 62 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Това се случи така":

    Браво, че им извади клипа на ошашавените копейки. Да видят. Ще се спукат от яд.

    Коментиран от #67

    23:15 29.09.2025

  • 63 Туй нЯщо,преди да влязат в Киев

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха":

    Или след като влязоха в Лисабон?!?
    АааааааХахахаха
    Тия мултики от МОСФИЛМ ли ги гледаш или от ТИК ТОК канала на рамАзан?!?
    Ееееедехееее

    23:15 29.09.2025

  • 64 Опелото

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Това се случи така":

    Дано се отправят ората
    Хахахахах

    23:18 29.09.2025

  • 65 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Още ли сте в днр, ко стаа там с двата или трите дня.
    Нали днръто бехте земали още 2014 ста.
    ААААХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА

    23:19 29.09.2025

  • 66 А утре

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха":

    от Мосфилм ще пуснат и втора серия, на фантастичната поредица.

    23:22 29.09.2025

  • 67 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Те вече се спукаха, ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА

    23:23 29.09.2025

  • 68 Факти

    2 1 Отговор
    Края на кървавия киевски режим е близо! Никой не може да ге спаси от възмездието, което ги чака.

    Коментиран от #72, #74

    23:24 29.09.2025

  • 69 свалили…

    1 0 Отговор
    с розовите си бузки

    23:24 29.09.2025

  • 70 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ха-ха-ха":

    Важното е ,че се лее руска крепостна кръв

    23:33 29.09.2025

  • 71 Рублевка

    1 1 Отговор
    Руснаците отдавна свалиха ВСИЧКИ укро самолети и хеликоптери. Бившите соц страни им изпратиха своите от Варшавския договор. Руснаците свалиха и тях. Европейците им изпратиха своите ф16, но руснаците свалиха и тях. Украйна няма пилоти, защото си ликвидира военните училища. Обучават се в чужбина, но недостатъчно. Ускорен курс.

    23:33 29.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Всъщност

    3 0 Отговор
    А Русия с лопата за 5 рубли размазва цялото нато с военен бюджет от 3 трилиона долара.

    23:37 29.09.2025

  • 74 Оффффф.

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Факти":

    Това вашето близо седи вечно на хоризонта. Все вървите към него, а то все не се приближава..

    23:38 29.09.2025

  • 75 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ти си бавноразвиващ се":

    Сериозни аргументи, ватенка. Как само отговаряш на фактите ,по комунистически! А фактите са на три клика с мишката. Или чукча писател, чукча не читател... 😀

    23:56 29.09.2025

