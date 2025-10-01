Тръмп подписа указ за защита на Катар: САЩ обещават да използват всички мерки, включително военни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който обещава да използва всички възможни мерки, включително и военни действия, за защита на богатата на петрол държава Катар, предаде Асошиейтед Прес. Все още не е ясно доколко това обещание има правна тежест. Решението идва на фона на изненадващите израелски удари срещу Катар, насочени към лидери на "Хамас", предава БТА.

В документа се подчертава "близкото сътрудничество" между двете страни и "общите им интереси". Указът обещава "гарантиране на сигурността и териториалната цялост на Катар срещу външни нападения".

"САЩ трябва да разглеждат всяка въоръжена атака срещу територията, суверенитета и критичната инфраструктура на Катар като заплаха за мира и сигурността на Съединените щати", пише в текста.

В случай на нападение САЩ ще предприемат всички законови и подходящи мерки - дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни за защита на интересите на двете държави и за възстановяване на мира и стабилността.

Указът беше издаден по време на визитата във Вашингтон на израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на срещата Тръмп организира разговор между Нетаняху и представители на Катар, в рамките на който Нетаняху изрази "дълбоко съжаление" за удара, при който загинаха шестима души, включително представител на катарските сили за сигурност, съобщи Белият дом.

Остава неясно доколко указът е приложим, тъй като обикновено международни споразумения трябва да бъдат одобрени от Сената на САЩ. Въпреки това, някои президенти - като Барак Обама през 2015 г. във връзка с Иран, са предприемали подобни действия без такова одобрение.