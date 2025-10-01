Тръмп подписа указ за защита на Катар: САЩ обещават да използват всички мерки, включително военни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който обещава да използва всички възможни мерки, включително и военни действия, за защита на богатата на петрол държава Катар, предаде Асошиейтед Прес. Все още не е ясно доколко това обещание има правна тежест. Решението идва на фона на изненадващите израелски удари срещу Катар, насочени към лидери на "Хамас", предава БТА.
В документа се подчертава "близкото сътрудничество" между двете страни и "общите им интереси". Указът обещава "гарантиране на сигурността и териториалната цялост на Катар срещу външни нападения".
"САЩ трябва да разглеждат всяка въоръжена атака срещу територията, суверенитета и критичната инфраструктура на Катар като заплаха за мира и сигурността на Съединените щати", пише в текста.
В случай на нападение САЩ ще предприемат всички законови и подходящи мерки - дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни за защита на интересите на двете държави и за възстановяване на мира и стабилността.
Указът беше издаден по време на визитата във Вашингтон на израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на срещата Тръмп организира разговор между Нетаняху и представители на Катар, в рамките на който Нетаняху изрази "дълбоко съжаление" за удара, при който загинаха шестима души, включително представител на катарските сили за сигурност, съобщи Белият дом.
Остава неясно доколко указът е приложим, тъй като обикновено международни споразумения трябва да бъдат одобрени от Сената на САЩ. Въпреки това, някои президенти - като Барак Обама през 2015 г. във връзка с Иран, са предприемали подобни действия без такова одобрение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
18:23 01.10.2025
2 Сталин
18:26 01.10.2025
3 Последния Софиянец
18:28 01.10.2025
4 Червената шапчица
Коментиран от #8
18:31 01.10.2025
5 Червената шапчица
18:32 01.10.2025
6 666
.. смях в залата
18:34 01.10.2025
7 Страхлив бакшиш
18:35 01.10.2025
8 Смех!
До коментар #4 от "Червената шапчица":В Катар отдавна има американска база, калмук!
18:36 01.10.2025
9 Тео
18:37 01.10.2025
10 Вчера
18:37 01.10.2025
11 Хихи
18:47 01.10.2025
12 мошЕто
18:51 01.10.2025
13 Баба Гошка
18:52 01.10.2025
14 Свтовния джандар
18:57 01.10.2025
15 Катър
18:57 01.10.2025