Тръмп подписа указ за защита на Катар: САЩ обещават да използват всички мерки, включително военни

1 Октомври, 2025 18:23 724 15

В документа се подчертава "близкото сътрудничество" между двете страни и "общите им интереси".

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който обещава да използва всички възможни мерки, включително и военни действия, за защита на богатата на петрол държава Катар, предаде Асошиейтед Прес. Все още не е ясно доколко това обещание има правна тежест. Решението идва на фона на изненадващите израелски удари срещу Катар, насочени към лидери на "Хамас", предава БТА.

В документа се подчертава "близкото сътрудничество" между двете страни и "общите им интереси". Указът обещава "гарантиране на сигурността и териториалната цялост на Катар срещу външни нападения".

"САЩ трябва да разглеждат всяка въоръжена атака срещу територията, суверенитета и критичната инфраструктура на Катар като заплаха за мира и сигурността на Съединените щати", пише в текста.

В случай на нападение САЩ ще предприемат всички законови и подходящи мерки - дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни за защита на интересите на двете държави и за възстановяване на мира и стабилността.

Указът беше издаден по време на визитата във Вашингтон на израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на срещата Тръмп организира разговор между Нетаняху и представители на Катар, в рамките на който Нетаняху изрази "дълбоко съжаление" за удара, при който загинаха шестима души, включително представител на катарските сили за сигурност, съобщи Белият дом.

Остава неясно доколко указът е приложим, тъй като обикновено международни споразумения трябва да бъдат одобрени от Сената на САЩ. Въпреки това, някои президенти - като Барак Обама през 2015 г. във връзка с Иран, са предприемали подобни действия без такова одобрение.


  • 1 Коста

    10 1 Отговор
    Аре честита нова военна база на Катар!

    18:23 01.10.2025

  • 2 Сталин

    13 1 Отговор
    Значи Бай Дъмп сега трябва да бомби Сатаняху

    18:26 01.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Израел играе лошото ченге а Тръмп доброто.

    18:28 01.10.2025

  • 4 Червената шапчица

    10 1 Отговор
    Край. С Катар е свършено! Щом УСА ще го защитават, значи Катар яко го закъса... Да се готви и Три- ер...

    Коментиран от #8

    18:31 01.10.2025

  • 5 Червената шапчица

    8 0 Отговор
    Браво момчета, медалите ви се превърнаха в тиквени! Посетете и Главното Мюфтийство след Светия Синод... Росен Желязков обича да пътува. Обича да се снима. За жалост – не обича да обяснява. Нито за водопада, нито за „конфликта“, нито за парите. Управлението не е туризъм, а отговорност.

    18:32 01.10.2025

  • 6 666

    9 2 Отговор
    Никой не вярва на лукавия терористичен западен режим и подписите му ахахах
    .. смях в залата

    18:34 01.10.2025

  • 7 Страхлив бакшиш

    4 6 Отговор
    Франция днес задържа руски танкер от сенчестия флот на Русия е международни води край Франция, с което показа на Путлер, че е заешко сърчице.

    18:35 01.10.2025

  • 8 Смех!

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Червената шапчица":

    В Катар отдавна има американска база, калмук!

    18:36 01.10.2025

  • 9 Тео

    3 3 Отговор
    Американците пак ще бягат като от Афганистан как избягаха🐥

    18:37 01.10.2025

  • 10 Вчера

    6 2 Отговор
    ...ги бобиха, а днес ще ги защитават....от кого ха ха ха, тия вярват ли им или всичко е игри

    18:37 01.10.2025

  • 11 Хихи

    3 0 Отговор
    бай Дончо се натиска за Нобеловата награда за мир, а само се чуди къде да бомби и да ръчка !

    18:47 01.10.2025

  • 12 мошЕто

    3 0 Отговор
    И на бай ви Тръмп брадвата не сече на едно място ...Днес е с Катар , утре - срещу тях .Клоунски номера ....

    18:51 01.10.2025

  • 13 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    вЕрваме на тръмп. Извинявайте мили другарчета, повече няма да правят така гннуусните иззссрраелтяни. Да, ама НЕ. Замазват им очите до следващия път. Да изритват базата и да се въоръжават от руссия в бъдеще. Руснаците имат чест, за разлика от нагглярници кат тръмп и Няху

    18:52 01.10.2025

  • 14 Свтовния джандар

    1 0 Отговор
    Подписал за Катар.

    18:57 01.10.2025

  • 15 Катър

    1 0 Отговор
    Е след като Нутуняху му заби един пармакотзад, укази много.

    18:57 01.10.2025