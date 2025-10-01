Новини
Тръмп ще се срещне със Си Цзинпин за стратегически разговори

1 Октомври, 2025 22:56, обновена 1 Октомври, 2025 22:58 564 14

  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • русия-
  • китай

Американският лидер подчертава, че липсата на покупки от страна на Китай вреди на фермерите и ще бъде обсъдена на разговорите в Южна Корея.

Тръмп ще се срещне със Си Цзинпин за стратегически разговори - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търговията със соя ще бъде една от основните теми на предстоящата му среща с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена след четири седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Производителите на соя в нашата страна са засегнати, защото Китай, само по преговорни причини, не купува", написа Тръмп в социалната мрежа "Truth Social".

Китайските вносители все още не са закупили соя от есенната реколта в САЩ заради търговското напрежение между Вашингтон и Пекин, което струва на американските фермери милиарди долари загуби. Есента обикновено е ключов сезон за продажби на американска соя, тъй като фермерите прибират реколтата, а купувачите очакват доставките от Бразилия.

Китай, който е най-големият вносител на соя в света, се обърна към Южна Америка за доставки, избягвайки американския износ, което оказва натиск върху цените на Чикагската борса за соя.

Миналия месец Тръмп заяви, че е постигнал напредък по търговското споразумение с Китай по време на телефонен разговор с Си Цзинпин и че следващата им среща ще се проведе лице в лице в Южна Корея. Очаква се на нея да бъдат обсъдени теми като търговията, борбата с наркотрафика и войната в Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    11 2 Отговор
    Със 50 милиарда заеми. 2025 20 милиарда лева заеми. 2022 16 милиарда лева заеми. Общо за 3 години 36 милиарда заеми и 64 милиарда разходи загуби от енергетика и прекъсване евтини ток, вода, газ, петро., лихви по заеми, неизходни договори, разходи по въвеждане на Еврошийт. Унищожихте Валутен борд без Референдум, защото Валутен Борд ви спираше безобразните тегления на Заеми.. Обезценихте лев срещу правила на Валутен Борд. Фалирате Територията! Вдигнахте от 2020 до 2025 г. 150% административни такси. 200% такси банки от 2020. Увеличихте със 100% бюджетни заплати от 2020 до 2025. Вие докага ще теглите ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ? Кой ще ви плаща лихните по заеми. Дадоха ви 10 милиарда за водите, харчете си ги и си подайте ОСТАВКАТА! Дано Жалбата в Люксембург за фалшифицирани критерии от Маастрихт ви спре чудовищните: инфлации, дългови спирали, дефицити и чудовищно повишаване на цени, чудовищна инфлация.. 1997 фалирахте България по същия начин, тогава Валутен Борд спаси България, сега няма Кой. Кредиторите ви гледат сеира, в сив списък по макроикономически показатели сте. МВФ вече дава сиг9692нали, че Безобразията ви.

    Коментиран от #12, #13

    23:04 01.10.2025

  • 2 си дзън

    4 1 Отговор
    Дедо Дончо се омота съвсем. Реднеците, които го избраха ако фалират... не знам.

    23:07 01.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яхуууууу

    6 0 Отговор
    китайците имат доста по сериозни планове от спасяване на кравария......

    23:11 01.10.2025

  • 5 Америкън Идъиот

    2 0 Отговор
    Донт уонт то би американ идъиот!

    23:11 01.10.2025

  • 6 604

    5 0 Отговор
    търговията със соя, пахахахахахахаххя...тия дни че ни пуктете от смех!!!

    23:13 01.10.2025

  • 7 Путин ходи и му се кланя на тоз Си

    0 5 Отговор
    А Си ходи да се моли на Тръмп и макрон

    23:20 01.10.2025

  • 8 Никой не им е длъжен

    4 0 Отговор
    Да им купува соята на САЩ. Да си я ядат. 1500% мито

    23:21 01.10.2025

  • 9 И кво я правят

    3 0 Отговор
    тая соя от есенната реколта в САЩ? Соев сос?

    23:23 01.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Киану Рийвс

    0 2 Отговор
    Русия е васал на Китай. На всеки е ясно, че без китайска помощ отдавна да е свършила войната.

    Коментиран от #14

    23:26 01.10.2025

  • 12 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Браво!
    Трябва да има изнасяне на факти!
    Трябва- в тези факти е истината!
    Това е важно- дано стига до повече хора, които да е предават на други!
    Борбата е за събуждането на хората.

    23:29 01.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А за запада и Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Киану Рийвс":

    ако са без внос на компоненти от Китай, нещо да кажеш??

    Внасят от Китай че ушите им пукат!

    23:39 01.10.2025