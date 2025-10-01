Тръмп ще се срещне със Си Цзинпин за стратегически разговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търговията със соя ще бъде една от основните теми на предстоящата му среща с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена след четири седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Производителите на соя в нашата страна са засегнати, защото Китай, само по преговорни причини, не купува", написа Тръмп в социалната мрежа "Truth Social".
Китайските вносители все още не са закупили соя от есенната реколта в САЩ заради търговското напрежение между Вашингтон и Пекин, което струва на американските фермери милиарди долари загуби. Есента обикновено е ключов сезон за продажби на американска соя, тъй като фермерите прибират реколтата, а купувачите очакват доставките от Бразилия.
Китай, който е най-големият вносител на соя в света, се обърна към Южна Америка за доставки, избягвайки американския износ, което оказва натиск върху цените на Чикагската борса за соя.
Миналия месец Тръмп заяви, че е постигнал напредък по търговското споразумение с Китай по време на телефонен разговор с Си Цзинпин и че следващата им среща ще се проведе лице в лице в Южна Корея. Очаква се на нея да бъдат обсъдени теми като търговията, борбата с наркотрафика и войната в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #12, #13
23:04 01.10.2025
2 си дзън
23:07 01.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Яхуууууу
23:11 01.10.2025
5 Америкън Идъиот
23:11 01.10.2025
6 604
23:13 01.10.2025
7 Путин ходи и му се кланя на тоз Си
23:20 01.10.2025
8 Никой не им е длъжен
23:21 01.10.2025
9 И кво я правят
23:23 01.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Киану Рийвс
Коментиран от #14
23:26 01.10.2025
12 Майна
До коментар #1 от "Факти":Браво!
Трябва да има изнасяне на факти!
Трябва- в тези факти е истината!
Това е важно- дано стига до повече хора, които да е предават на други!
Борбата е за събуждането на хората.
23:29 01.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А за запада и Украйна
До коментар #11 от "Киану Рийвс":ако са без внос на компоненти от Китай, нещо да кажеш??
Внасят от Китай че ушите им пукат!
23:39 01.10.2025