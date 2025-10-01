Тръмп ще се срещне със Си Цзинпин за стратегически разговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търговията със соя ще бъде една от основните теми на предстоящата му среща с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена след четири седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Производителите на соя в нашата страна са засегнати, защото Китай, само по преговорни причини, не купува", написа Тръмп в социалната мрежа "Truth Social".

Китайските вносители все още не са закупили соя от есенната реколта в САЩ заради търговското напрежение между Вашингтон и Пекин, което струва на американските фермери милиарди долари загуби. Есента обикновено е ключов сезон за продажби на американска соя, тъй като фермерите прибират реколтата, а купувачите очакват доставките от Бразилия.

Китай, който е най-големият вносител на соя в света, се обърна към Южна Америка за доставки, избягвайки американския износ, което оказва натиск върху цените на Чикагската борса за соя.

Миналия месец Тръмп заяви, че е постигнал напредък по търговското споразумение с Китай по време на телефонен разговор с Си Цзинпин и че следващата им среща ще се проведе лице в лице в Южна Корея. Очаква се на нея да бъдат обсъдени теми като търговията, борбата с наркотрафика и войната в Украйна.