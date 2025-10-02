"Уолстрийт джърнъл": САЩ ще дават на Киев разузнавателна информация за дълбоки удари по енергийни обекти в Русия

САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация, която ще помогне за нанасянето на удари с ракети с голям обсег по руската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на информация на американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Според изданието във Вашингтон преценяват възможността да снабдят Киев с оръжия, в чийто обсег може да попаднат повече цели на руска територия.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва Ройтерс.

Същевременно САЩ искат от съюзниците си в НАТО да осигурят подобна помощ за Украйна, информира американското издание. Белият дом не е отговорил към този момент на запитването на Ройтерс за коментар.

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество Чернобилската АЕЦ, е целенасочена, предаде Ройтерс.



"Нападението е осъществено с 20 дрона", поясни украинският държавен глава в публикация в приложението "Телеграм".



"Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви същевременно Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.



По думите му "Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор".



Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано днес заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори".