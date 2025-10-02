Новини
"Уолстрийт джърнъл": САЩ ще дават на Киев разузнавателна информация за дълбоки удари по енергийни обекти в Русия
  Тема: Украйна

"Уолстрийт джърнъл": САЩ ще дават на Киев разузнавателна информация за дълбоки удари по енергийни обекти в Русия

2 Октомври, 2025 04:33, обновена 2 Октомври, 2025 04:51 365 4

Руската атака, която остави без електричество Чернобилската АЕЦ, е целенасочена, заяви украинският президент Володимир Зеленски

"Уолстрийт джърнъл": САЩ ще дават на Киев разузнавателна информация за дълбоки удари по енергийни обекти в Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация, която ще помогне за нанасянето на удари с ракети с голям обсег по руската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на информация на американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Според изданието във Вашингтон преценяват възможността да снабдят Киев с оръжия, в чийто обсег може да попаднат повече цели на руска територия.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва Ройтерс.

Същевременно САЩ искат от съюзниците си в НАТО да осигурят подобна помощ за Украйна, информира американското издание. Белият дом не е отговорил към този момент на запитването на Ройтерс за коментар.

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество Чернобилската АЕЦ, е целенасочена, предаде Ройтерс.

"Нападението е осъществено с 20 дрона", поясни украинският държавен глава в публикация в приложението "Телеграм".

"Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви същевременно Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.

По думите му "Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор".

Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано днес заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бачо

    1 2 Отговор
    Ами хайде де почвайте а не всеки ден само да говорите едно и също,удряйте Русия вътре вземете и активите и да се свършва с тоя свят,то не се е видяло че ще се рестартира системата стига се се мотали.поне след няколко стотин години когато се зароди нов живот,нека се чудят какъв е бил света и къде са хората

    04:49 02.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик 😄

    3 1 Отговор
    Дайте Атом на Украйна и тая жалка вайна да приключва !!! 👍

    Коментиран от #4

    04:55 02.10.2025

  • 3 Зуки

    0 1 Отговор
    А бе факти бе,оливате се със вашите дивотии за еврейчето с лепилото

    05:02 02.10.2025

  • 4 За тебе специално

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик 😄":

    са приготвили рунтавия главест атом

    05:02 02.10.2025

