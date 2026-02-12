Новият кабинет на Курти бе одобрен в парламента на Косово

Новият парламент на Косово снощи одобри ново правителство, водено от премиера Албин Курти, с което сложи край на продължилия година политически застой, предаде Асошиейтед прес.

Депутатите подкрепиха кабинета на Курти с 66 гласа „за“ срещу 49 „против“ в 120-местния парламент. Гласуването бе проведено часове, след като Събранието се събра на първото си заседание след предсрочните избори през декември.

Курти си осигури нов мандат, след като неговото Движение „Самоопределение“ спечели 57 места в парламента на изборите през декември.

Партията сформира коалиция с няколко етнически малцинствени групи.

В изказването си пред парламента Курти обеща да се бори с корупцията и да инвестира в отбраната на държавата с население около два млн. души.

По-рано вчера депутатите избраха бившата министърка на правосъдието Албулена Хаджиу за председател на парламента.