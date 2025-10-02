Fox News: Рюте скастрил премиера на Естония в спор за реакцията на въздушните нахлувания

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте повишил глас на естонския премиер Кристен Михал по време на спор относно реакцията на нахлуванията във въздушното пространство на страните от алианса, съобщи Fox News, позовавайки се на официални източници.
„Последните нахлувания във въздушното пространство на НАТО задълбочиха разделенията в алианса относно това как да се реагира. Генералният секретар Марк Рюте се сблъска с естонския премиер Кристен Михал миналата седмица, след като Естония активира член 4 от Хартата на НАТО. Рюте дори повиши глас срещу Михал“, съобщи уебсайтът на канала, позовавайки се на служители, запознати със ситуацията.
По-рано Северноатлантическият съвет на НАТО обяви Русия като отговорна за инциденти с безпилотни летателни апарати и самолети в Полша и Естония. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърденията, че руски пилоти, нарушават въздушното пространство, подчертавайки, че те са напълно безпочвени и недоказани.
