Новини
Свят »
Fox News: Рюте скастрил премиера на Естония в спор за реакцията на въздушните нахлувания

Fox News: Рюте скастрил премиера на Естония в спор за реакцията на въздушните нахлувания

2 Октомври, 2025 06:51, обновена 2 Октомври, 2025 06:57 562 9

  • рюте-
  • нато-
  • естония-
  • самолети

Задълбочават се разделенията в Алианса относно вариантите за ответни действия, предаде медията

Fox News: Рюте скастрил премиера на Естония в спор за реакцията на въздушните нахлувания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте повишил глас на естонския премиер Кристен Михал по време на спор относно реакцията на нахлуванията във въздушното пространство на страните от алианса, съобщи Fox News, позовавайки се на официални източници.

„Последните нахлувания във въздушното пространство на НАТО задълбочиха разделенията в алианса относно това как да се реагира. Генералният секретар Марк Рюте се сблъска с естонския премиер Кристен Михал миналата седмица, след като Естония активира член 4 от Хартата на НАТО. Рюте дори повиши глас срещу Михал“, съобщи уебсайтът на канала, позовавайки се на служители, запознати със ситуацията.

По-рано Северноатлантическият съвет на НАТО обяви Русия като отговорна за инциденти с безпилотни летателни апарати и самолети в Полша и Естония. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърденията, че руски пилоти, нарушават въздушното пространство, подчертавайки, че те са напълно безпочвени и недоказани.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Пинчерите започнаха да лаят и по съюзниците.

    07:01 02.10.2025

  • 2 Ганьо Балкански

    2 6 Отговор
    Идва края на евразийската територия. Болшевизмът си замина. Китай си взема неговото след като подлъга Кремъл да започне война срещу Запада, която загуби.

    Идва нов световен ред с ново ООН без слабаци бензиноколонки в него. Идва ерата на електричките.

    Коментиран от #6

    07:03 02.10.2025

  • 3 центаджия..

    3 2 Отговор
    Добре че рютке се осети че това са фейкове на балтийските бандери-масковците не за пръв път летят по този маршрут,ако кремля е искал да влезне в пространството на тези плюнчовци мигоян 31 може да се издигне на 25 км и да ги обиколи без да го видят..

    07:05 02.10.2025

  • 4 Еми тези

    5 2 Отговор
    Деца и внуци на бивши фашисти в малкия град -държава, някаква си "Естония " искат да предизвикат ядрена война. И зеленият наркос също я иска. Тези не са добре. И ако стане, не само те, а и милиарди други ще умрат заради тези психопати.

    07:06 02.10.2025

  • 5 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    За какво да повишава глас този...Мекият....ясно да се каже,навлезне ли самолет или дрон във въздушното пространство на НАТО да бъде свален.Точно и ясно да се каже на крепостните,после да няма пак не разбрали..Пъчим се само пред камерите и микрофоните...

    07:07 02.10.2025

  • 6 Няма да стане

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганьо Балкански":

    Русия ще използва ВСИЧКО, което има и нито Европа, нито САЩ ще има след това. Всеки, който мисли да има свят без Русия, не познава руския манталитет... Ще сринат всичко.

    07:08 02.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Пинчерите лаят и налитат да хапят. Но стопанинът им отвъд океана, който ги пазеше, си има други грижи, и не му е до тях. На края на голямата баба Меца ще и писне и ще им види сметката.

    07:09 02.10.2025

  • 8 Путин

    0 0 Отговор
    А аз Убих моя когато ми каза че е време за Мир

    07:09 02.10.2025

  • 9 Хартиен Тигър

    0 0 Отговор
    Ше ревът скоро Ватите
    Ще Вият на Умряло
    Една Украйна ги Сасипа

    07:10 02.10.2025