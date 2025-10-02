Новини
Свят »
Сърбия »
В училища в цяла Сърбия са получени сигнали за взривни устройства

В училища в цяла Сърбия са получени сигнали за взривни устройства

2 Октомври, 2025 12:51 490 4

  • сърбия-
  • взривни устройства-
  • училища-
  • белград

Децата са евакуирани от училищата, а полицаи са на терен и извършват проверки

В училища в цяла Сърбия са получени сигнали за взривни устройства - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В основни и средни училища в почти всички градове в Сърбия днес са получени имейли с предупреждение за поставени взривни устройства, съобщи ТАНЮГ, предаде БТА.

В полицейските управления в Сърбия, включително Белград, Нови Сад, Суботица, Чачак, Приеполе, Враня, до 9:30 часа (10:30 часа бълг. време) днес, са подадени сигнали, че са поставени бомби в общо 807 начални и средни училища, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Децата са евакуирани от училищата, а полицаи са на терен и извършват проверки. От МВР допълват, че полицейските служители действат съгласно Инструкцията за начина за работа при получаване на информация или сигнал за поставено взривно устройство.

В няколко училища в Суботица, Северна Сърбия, е установено, че става дума за фалшив сигнал.

Полицейски служители от службата за високотехнологични престъпления ще се свържат с партньори в чужбина, използвайки всички налични механизми за международно сътрудничество, за да идентифицират подателя на заплахите.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #2

    12:53 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Логично

    3 2 Отговор
    В Сърбия не е Путин . Значи Урсула и Рутер го правят !

    12:59 02.10.2025

  • 4 Мими

    3 0 Отговор
    В Румъния арестуваха един "бомбаджия", сега в Сърбия, да се готви България. Ако, обаче, се окаже, украинец, ще бъде неизвестен извършител.

    13:21 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания