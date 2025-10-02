Новини
Свят »
Великобритания »
Кърваво нападение край синагога в Манчестър

Кърваво нападение край синагога в Манчестър

2 Октомври, 2025 13:08, обновена 2 Октомври, 2025 14:07 1 075 12

  • нападение-
  • нож-
  • манчестър-
  • великобритания-
  • синагога

Местната служба за спешна помощ потвърди, че е изпратила екипи на място

Кърваво нападение край синагога в Манчестър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима души бяха ранени в британския град Манчестър при нападение в района на синагога, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Полицията е получила сигнал за шофьор, засилил автомобила си към тълпа хора и за намушкан с нож човек край синагогата в Кръмпсол, Северен Манчестър. Съобщава се и за прострелян мъж, за когото се смята, че е нападателят.

Фотограф на Ройтерс съобщи за засилено полицейско присъствие в района. Медицински екипи с линейки бяха забелязани на мястото на инцидента, облечени с бронежилетки и каски. Най-малко един човек беше откаран с линейка, видяха очевидци.

“Парамедици пристигнаха на място [...] и се грижат за гражданите, сега имаме четирима граждани с травми, причинени от автомобила и с порезни рани“, посочи местната полиция в социалната мрежа “Екс“.

Местната служба за спешна помощ потвърди, че е изпратила екипи на място. “В момента оценяваме ситуацията и работим с други членове на спешните служби“, посочиха оттам.

Кметът на Манчестър Анди Бърнам определи инцидента като сериозен. “Бих посъветвал хората да избягват района. Това е един сериозен инцидент, но същевременно мога още отсега да уверя хората, че непосредствената опасност е отминала, а полицията в Манчестър е реагирала много експедитивно“, каза кметът пред радио Би Би Си.

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е ужасен от атаката край синагогата в Манчестър, а това, че нападението е извършено по време на свещения за евреите празник Йом Кипур, по думите му, го прави “още по-ужасяващо“. Той обяви, че заради атаката ще си тръгне по-рано от срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген и ще се прибере във Великобритания.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лили

    30 3 Отговор
    В Албиона е много спокойно. Белите се страхуват да излязат на улицата !!

    13:12 02.10.2025

  • 2 Сталин

    38 3 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    13:20 02.10.2025

  • 3 Добре дошли

    23 4 Отговор
    В Арабия, всички Българи християни да се приберат в България, на мъгливия остров става опасно за живеене, не всичко е пари на този свят!!!!

    Коментиран от #12

    13:22 02.10.2025

  • 4 Мими Кучева🐕

    10 4 Отговор
    Казал ми е чичо Гого,
    да не влизам в синагога!
    🦧🌈🌈🛴🦃🛴🤗🤣🖕

    13:45 02.10.2025

  • 5 Ахах

    13 1 Отговор
    Става ежедневие вече.. А да не говорим, че притока на население е единствено от емигранти

    13:46 02.10.2025

  • 6 Стар мър, вчера

    13 1 Отговор
    Гледах как го посипват с некви хартийки и той гледаше кат луд и не каза нищо на човека който му крещеше в лицето. Има протести всеки ден от стотици хиляди хора които не искат вече мигранти и не само в Ингланд

    13:48 02.10.2025

  • 7 Роден в НРБ

    20 2 Отговор
    евреите сами си направиха тежко положението. каквото повикало...

    Коментиран от #9

    13:49 02.10.2025

  • 8 Механик

    8 0 Отговор
    Отгоре пише, че има прострелян и се предполга, че той е нападателя, а само един ред по-надолу се казва, че местните служби са казали, че убия именно нападетля.???
    Ноеини и писаници на кило. Важнто е заглавието да плаши и да носи сензация.
    И най-важното, на кого в България му пука за нещо случило се в някакво американско село???

    13:51 02.10.2025

  • 9 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Роден в НРБ":

    Аа, това все още е нищо. Само стой и гледай какво ги чака тия "богизбраните". Не ми се иска да съм лош пророк, ама все ми се струва, че тоя път ще има "окончателно решение" на тоя наболял от хилядолетия въпрос.

    13:53 02.10.2025

  • 10 Госあ

    3 4 Отговор
    Дано има жертви !

    13:58 02.10.2025

  • 11 Роден в НРБ

    3 0 Отговор
    Абе тези дни не е здравословно да се седи близо до синагоги и офиси на шалом

    14:12 02.10.2025

  • 12 крестияните

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добре дошли":

    си ходете в аналлдолу

    14:30 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания