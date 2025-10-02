Кърваво нападение край синагога в Манчестър

Четирима души бяха ранени в британския град Манчестър при нападение в района на синагога, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Полицията е получила сигнал за шофьор, засилил автомобила си към тълпа хора и за намушкан с нож човек край синагогата в Кръмпсол, Северен Манчестър. Съобщава се и за прострелян мъж, за когото се смята, че е нападателят.

Фотограф на Ройтерс съобщи за засилено полицейско присъствие в района. Медицински екипи с линейки бяха забелязани на мястото на инцидента, облечени с бронежилетки и каски. Най-малко един човек беше откаран с линейка, видяха очевидци.

“Парамедици пристигнаха на място [...] и се грижат за гражданите, сега имаме четирима граждани с травми, причинени от автомобила и с порезни рани“, посочи местната полиция в социалната мрежа “Екс“.

Местната служба за спешна помощ потвърди, че е изпратила екипи на място. “В момента оценяваме ситуацията и работим с други членове на спешните служби“, посочиха оттам.

Кметът на Манчестър Анди Бърнам определи инцидента като сериозен. “Бих посъветвал хората да избягват района. Това е един сериозен инцидент, но същевременно мога още отсега да уверя хората, че непосредствената опасност е отминала, а полицията в Манчестър е реагирала много експедитивно“, каза кметът пред радио Би Би Си.

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е ужасен от атаката край синагогата в Манчестър, а това, че нападението е извършено по време на свещения за евреите празник Йом Кипур, по думите му, го прави “още по-ужасяващо“. Той обяви, че заради атаката ще си тръгне по-рано от срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген и ще се прибере във Великобритания.