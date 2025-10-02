Кърваво нападение край синагога в Манчестър

Четирима души бяха ранени в британския град Манчестър при нападение в района на синагога, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Полицията е получила сигнал за шофьор, засилил автомобила си към тълпа хора и за намушкан с нож човек край синагогата в Кръмпсол, Северен Манчестър. Съобщава се и за прострелян мъж, за когото се смята, че е нападателят.
Фотограф на Ройтерс съобщи за засилено полицейско присъствие в района. Медицински екипи с линейки бяха забелязани на мястото на инцидента, облечени с бронежилетки и каски. Най-малко един човек беше откаран с линейка, видяха очевидци.
“Парамедици пристигнаха на място [...] и се грижат за гражданите, сега имаме четирима граждани с травми, причинени от автомобила и с порезни рани“, посочи местната полиция в социалната мрежа “Екс“.
Местната служба за спешна помощ потвърди, че е изпратила екипи на място. “В момента оценяваме ситуацията и работим с други членове на спешните служби“, посочиха оттам.
Кметът на Манчестър Анди Бърнам определи инцидента като сериозен. “Бих посъветвал хората да избягват района. Това е един сериозен инцидент, но същевременно мога още отсега да уверя хората, че непосредствената опасност е отминала, а полицията в Манчестър е реагирала много експедитивно“, каза кметът пред радио Би Би Си.
Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е ужасен от атаката край синагогата в Манчестър, а това, че нападението е извършено по време на свещения за евреите празник Йом Кипур, по думите му, го прави “още по-ужасяващо“. Той обяви, че заради атаката ще си тръгне по-рано от срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген и ще се прибере във Великобритания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лили
13:12 02.10.2025
2 Сталин
- Боби Фишер
13:20 02.10.2025
3 Добре дошли
Коментиран от #12
13:22 02.10.2025
4 Мими Кучева🐕
да не влизам в синагога!
🦧🌈🌈🛴🦃🛴🤗🤣🖕
13:45 02.10.2025
5 Ахах
13:46 02.10.2025
6 Стар мър, вчера
13:48 02.10.2025
7 Роден в НРБ
Коментиран от #9
13:49 02.10.2025
8 Механик
Ноеини и писаници на кило. Важнто е заглавието да плаши и да носи сензация.
И най-важното, на кого в България му пука за нещо случило се в някакво американско село???
13:51 02.10.2025
9 Механик
До коментар #7 от "Роден в НРБ":Аа, това все още е нищо. Само стой и гледай какво ги чака тия "богизбраните". Не ми се иска да съм лош пророк, ама все ми се струва, че тоя път ще има "окончателно решение" на тоя наболял от хилядолетия въпрос.
13:53 02.10.2025
10 Госあ
13:58 02.10.2025
11 Роден в НРБ
14:12 02.10.2025
12 крестияните
До коментар #3 от "Добре дошли":си ходете в аналлдолу
14:30 02.10.2025