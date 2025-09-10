Новини
Мъж намушка преподавателка и момче в средно училище във Франция

10 Септември, 2025 19:13 282 2

  • нож-
  • франция-
  • антиб-
  • училище

Полицията съобщи, че нападателят е бивш възпитаник на училището, но не даде подробности за мотивите му

Мъж намушка преподавателка и момче в средно училище във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж, намушкал преподавателка и момче в средно училище по градинарство в южния френски град Антиб, беше арестуван, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

"Нападателят е арестуван, той вече не представлява заплаха", каза говорител на полицията.

Полицията съобщи, че нападателят е бивш възпитаник на училището, но не можа да даде подробности за мотивите му. Петдесет и две годишната учителка е ранена тежко, а 16-годишният ученик е получил повърхностни рани. Животът на двамата е вън от опасност.

Провинциалният прокурор на Ерик Каму посети мястото на инцидента, но не направи изявление. "Учителка и ученик бяха жестоко нападнати в гимназия по градинарство в Антиб. Изразявам цялата си подкрепа към жертвите, техните близки, учениците и цялата образователна общност", коментира в социалната мрежа "Екс" Ани Женевар, министърката на земеделието в оставка, която се очакваше да посети средното училище по градинарство тази вечер.

Учебното заведение има 450 ученици от подготвителните класове до 9 клас за обучение в професионални, общи или технологични специалности, свързани с професиите в областта на растенията (озеленяване, хранене, околна среда и др.).

Засега няма коментар от френското образователно министерство, отбелязва АФП. Във Франция земеделските гимназии са под егидата на Министерството на земеделието. През последните месеци в няколко френски средни училища бяха извършени нападения с хладно оръжие, припомня АФП.

Миналата седмица преподавател беше ранен леко при нападение, извършено от негов колега, който му нанесъл два удара с нож в учителската стая на гимназия в Мартиг. През юни 14-годишен ученик уби с нож възпитателка в Ножан, а през април гимназист уби 15-годишна тийнейджърка и рани трима други души в гимназия в Нант.


  • 1 Тръмп Младши

    3 0 Отговор
    Всички клоуни с украински знамена мълчат за убийството на украинка в САЩ - Тръмп-младши.
    8 септември 2025 г.19:18 ч.
    Синът на президента Доналд Тръмп-младши публикува отново в социалната мрежа Truth l съобщение за това как The New York Times не е писал за тази трагедия и обвини не само ориентираните към Демократическата партия американски медии, но и проукраинските потребители на социалните мрежи, че потулват тази история.
    „Колкото и да е странно, всички клоуни с украински знамена в биографиите си също мълчат за това“,
     — отбеляза Доналд Тръмп-младши.

    19:16 10.09.2025

  • 2 като дойде глада

    3 0 Отговор
    и като полудеят мароканците резнята ще е зверска

    19:16 10.09.2025

