Мъж намушка преподавателка и момче в средно училище във Франция

Мъж, намушкал преподавателка и момче в средно училище по градинарство в южния френски град Антиб, беше арестуван, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

"Нападателят е арестуван, той вече не представлява заплаха", каза говорител на полицията.

Полицията съобщи, че нападателят е бивш възпитаник на училището, но не можа да даде подробности за мотивите му. Петдесет и две годишната учителка е ранена тежко, а 16-годишният ученик е получил повърхностни рани. Животът на двамата е вън от опасност.

Провинциалният прокурор на Ерик Каму посети мястото на инцидента, но не направи изявление. "Учителка и ученик бяха жестоко нападнати в гимназия по градинарство в Антиб. Изразявам цялата си подкрепа към жертвите, техните близки, учениците и цялата образователна общност", коментира в социалната мрежа "Екс" Ани Женевар, министърката на земеделието в оставка, която се очакваше да посети средното училище по градинарство тази вечер.

Учебното заведение има 450 ученици от подготвителните класове до 9 клас за обучение в професионални, общи или технологични специалности, свързани с професиите в областта на растенията (озеленяване, хранене, околна среда и др.).

Засега няма коментар от френското образователно министерство, отбелязва АФП. Във Франция земеделските гимназии са под егидата на Министерството на земеделието. През последните месеци в няколко френски средни училища бяха извършени нападения с хладно оръжие, припомня АФП.

Миналата седмица преподавател беше ранен леко при нападение, извършено от негов колега, който му нанесъл два удара с нож в учителската стая на гимназия в Мартиг. През юни 14-годишен ученик уби с нож възпитателка в Ножан, а през април гимназист уби 15-годишна тийнейджърка и рани трима други души в гимназия в Нант.